Un long read foarte necesar pentru fiecare – și populație, și medici

Toate consumabilele și dispozitivele de unică folosință necesare acordării asistentei medicale sunt asigurate de către instituția medico-sanitară care prestează serviciile. Este interzis a solicita pacientului să procure tifon, seringi, medicamente, etc., pentru utilizare în procesul tratamentului. Instituțiile vor fi penalizate pentru așa acțiuni.

Pacientul are dreptul să-și aleagă prestatorul de servicii spitalicești de același nivel, contractat în sistemul de AOAM, în cazul serviciilor planificate. De ex. dacă un pacient din Edineț planifică o operație chirurgicală și dorește să o realizeze în Spitalul raional Cahul sau Orhei, el are acest drept și CNAM va achita cazul oriunde se va spitaliza. Această regulă se aplică doar pentru spitalele de acelaș nivel. Și va permite o concurență loială între spitale – cei mai buni vor avea cei mai mulți pacienți, deci, și fonduri.