O asistentă medicală din Soroca a pus pe roate o afacere cu albini

Statistica arată că doar opt la sută din numărul total de stupine înregistrate în Republica Moldova sunt deținute de femei. Una dintre ele este și Ala Todiraș din orașul Soroca care de meserie este asistentă medicală, iar de vocație se consideră apicultoare, scrie stiri.md cu trimitere la moldova1.md

În fiecare zi, imediat după serviciu, se retrage la prisaca sa din satul Schinenii Noi, rămasă moștenire de la părinți. Chiar dacă are mâinile pline de înțepături, Ala Todiraș iubește albinele cu aceeași ardoare ca în copilărie și preferă să petreacă toate diminețile și serile în compania lor. A moștenit de la tatăl său nu doar stupina și dragostea pentru albine, dar și unele secrete de îngrijire a lor. „M-am născut în prisacă. Când am început cu tatăl apicultura, eram copil mic, avea cinci stupi, apoi am început să le înmulțim. Am rămas singurică la prisacă și am ajuns undeva la 70 de stupuri”, povestește femeia.

Atunci când a hotărât să transforme această îndeletnicire într-o mică afacere, Ala a înțeles că nu o mai poate practica ca pe timpuri. În ajutor i-a venit un proiect realizat de Organizația Internațională a Muncii, care pe lângă instruirile practice și teoretice, oferă apicultorilor din raionul Soroca mentorat și toată asistența necesară pentru formalizarea activității. Asta a însemnat pentru Ala Todiraș posibilitatea de a activa în condiții mai bune, de a mări numărul de stupi și familii de albine, iar în final de a înființa o gospodărie țărănească și de a-și îmbunătăți veniturile din apicultură. „Sunt multe metode pe care nu le-am știut la moment. Oricum omul merge în fiecare zi, se învață și progresăm. Datorită practicii și științei care o aflu și o capăt de la organizație, s-a mărit numărul de stupuri la mine în prisacă și albinele sunt sănătoase”, spune apicultoarea.

Până la sfârșitul acestui an, peste 1000 de locuitori din raionul Soroca, inclusiv persoane cu risc de excluziune socială, se vor bucura de oportunitățile oferite de Parteneriatului Local de Ocupare.