TOP 10: Adevărate curiozități geografice

Trăim într-o lume în care la tot pasul găsim tot felul de lucruri ciudate, pe unele reușim să le înțelegem, pe altele le luăm ca atare. Fie că vorbim despre curiozități naturale, tehnologice sau curiozități legate de oameni, toate ne atrag atenția. Așa că am decis ca astăzi să alcătuim un top cu cele mai interesante și amuzante curiozități geografice din întreaga lume.

10. CEA MAI ADÂNCĂ GROAPĂ DIN LUME

Cea mai adâncă groapă săpată vreodată pe pământ este gaura de foraj de la Kola, din Rusia. Aceasta are o adâncime de 12.261 m și a fost săpată cu scop știintific. Astfel, în urma acestor săpături, oamenii de știință au făcut o serie de descoperiri surprinzătoare, printre care cea a unei mase de hidrogen care făcea ca noroiul să „clocotească”.

9. MISSISSIPPI ȘI-A SCHIMBAT SENSUL DE CURGERE

În anii 1811 si 1812, trei cutremure de aproximativ 8 grade pe scara Richter au făcut ca râul Mississippi din America de Nord să curgă invers. Acestea au fost numite “cutremurele de la Noul Madrid” după locul în care s-a produs atunci primul cutremur. New Madrid era o mică localitate din teritoriul Luisianei. Râul și-a reluat vechiul curs la scurt timp. Modificările produse de deplasările de terenuri și cele ale cursului fluviului au creat multe încurcături administrative până la soluționare.

8. Ghețarii din Artica si Antarctica, surse de apă potabilă

Odată cu triplarea populației la nivel mondial, consumul de apă a crescut fenomenal de mult, iar previziunile oamenilor de știință nu sunt dintre cele mai bune. Se preconizează ca în următorii 15 ani, Pământul va avea cu 50% mai mulți locuitori. O criză semnificativă se va declanșa, cel mai probabil, în jurul anilor 2020 – 2025, când aproximativ jumătate din populația globului va fie grav afectată de lipsa apei. În tot acest timp, ghețarii stochează între 70% si 80% din apa potabilă de pe planetă. 99% dintre aceștia se află în regiunea Artica și Antarctica.

7. Cel mai lung lanț muntos din lume se află sub apă

Lanțul muntos din Oceanul Atlantic este cel mai lung din lume și se întinde pe o distanță de aproximativ 40.000 km, cu o înălțime de peste 3000 m. Acest lanț împarte oceanul în două bazine distincte. Islanda este singura regiune din acest lant muntos care se afla la suprafata apei.

6. Cea mai veche republică constituțională

San Marino este cea mai veche republică constituțională din lume. Statul a fost fondat în anul 301 de către un pietrar creștin persecutat de împăratul Dioclețian. Constituția sa, redactată în anul 1600, este cel mai vechi document de acest gen din lume. San Marino este, totodată, unul dintre cele mai mici state independente din Europa și din lume, cu o suprafață de 60 km pătrați și 30.000 de locuitori.

5. TEMPERATURI EXTREME

Cea mai ridicată temperatură la nivel mondial a fost atinsă în El Aziza, Libia: 54,4 grade Celsius, în timp ce minima opusă a fost înregistrată în Antarctica, în anul 1983, cât termometrele au arătat – 89,2 grade Celsius. Potrivit statisticilor, cea mai ridicată temperatură medie anuală se înregistreaza în vestul Australiei: 35 grade Celsius.

4. CEL MAI MARE ORAȘ DIN LUME

Cel mai mare oraș din lume, ca suprafata, este Hulunbuir, măsurând 265.953 km patrati. Acesta este situat în regiunea autonomă Inner Mongolia din China. Potrivit statisticilor, în anul 2012 orașul avea 2.549.278 locuitori. În această zonă conviețuiesc în armonie mai mult de zece grupuri etnice.

3. CEA MAI MICĂ ȚARĂ DIN LUME

Vaticanul este un oraș-stat suveran cu o suprafață de 0,44 km pătrați și a fost înființat în anul 1929. Teritoriul său include Basilica Sfantul Petru, Capela Sixtină, Palatul Apostolic, mai multe clădiri și muzee, precum și Grădinile Vaticanului, gradini medievale. Vaticanul are o populație de aproximativ 800 de locuitori și este condus de către Papa de la Roma. Actual șef al statului, Papa Benedict al XVI-lea, dispune de un sistem judiciar, executiv și legislativ absolut. Sfântul Scaun are un loc de observator in ONU, în calitate de stat non-membru.

2. LOCALITATEA CU CEL MAI SCURT NUME DIN LUME

Cea mai scurtă denumire a unei localități are doar prima literă a alfabetului „A”. Este vorba de localitatea situată între țările nordice Suedia și Norvegia. În limbile celor două țări „A” înseamnă „râu”. Indicatorul acestui loc este des furat tocmai datorită recordului pe care îl deține – localitatea cu cel mai scurt nume din lume.

1. SATUL CU CEL MAI LUNG NUME DIN LUME

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch este satul cu cel mai lung nume din lume. Acest sat se găsește în Țara Galilor și conține patru litere „L” consecutive, în total numără 58 de litere. Numele înseamnă “Biserica Sfânta Maria (Llanfair) din luminișul (pwll) alunului alb (gwyngyll) de lângă (goger) pârâul rapid (y chwyrndrobwll) și Biserica Sf. Tysilio (llantysilio) din peștera roșie (gogogoch).

