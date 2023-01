Ambulanțe noi pentru Substațiile Asistență Medicală de Urgență din Soroca și Drochia

Un număr de 24 de ambulanțe noi au fost repartizate astăzi în cadrul unui eveniment festiv, echipelor de asistență medicală urgentă din capitală dar și din mai multe raioane, scrie Moldpres.

La evenimentul de repartizare a autosanitarelor a fost prezent și secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Ion Prisăcaru. Acesta a precizat că 17 din cele 24 de autosanitare sunt de tip C și vor fi repartizate substațiilor Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) care dispun de echipe de reanimare. Ambulanțele de tip C dispun de echipamente necesare pentru monitorizarea funcțiilor vitale și vor permite o deplasare mai rapidă către spitalele din țară. Autosanitarele de tip C vor ajunge în substațiile din Bălți, Drochia, Edineț, Ocnița, Soroca, Hâncești și în substațiile din capitală.

Ambulanțele de tip B vor fi repartizate echipelor din Chișinău, Ialoveni, Cimișlia, Cornești și Zărnești. ”Achiziția ambulanțelor face parte dintr-un program larg al Ministerului Sănătății de înnoire a parcului de autosanitare. Dar vreau să mulțumesc în special angajaților de pe ambulanțe pentru dedicația și efortul depus în salvarea vieților pacienților”, a remarcat Prisăcaru.

În iunie 2022 parcul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost reînnoit cu 30 de ambulanțe noi. Acestea făceau parte din lotul de 168 de autosanitare, procurate printr-un proiect de modernizare a parcului auto al CNAMUP, finanțat în baza Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.