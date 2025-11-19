12.636 lei – acesta va fi prețul Poliței de Asigurare Medicală, în anul 2026

Această sumă este prevăzută în proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, elaborat de Ministerul Sănătății. Altfel, estimările sunt bazate pe numărul prognozat de persoane care se asigură în mod individual or, prima legală ar trebui să fie 18.792 lei.

Pentru anul 2026, plățile efectuate de persoanele fizice pentru primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă sunt estimate la 384 935,0 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 9%. Și în 2026 vor fi păstrate facilitățile la plata primei în sumă fixă pentru mai multe categorii de cetățeni.