Удалёнка, гибрид или офис: какой формат работы предпочитают кандидаты? Эксперимент Rabota.md

Во время пандемии рынок труда пережил резкий рост удалённой работы, а затем — популяризацию гибридного формата, сочетающего офис и дом. Однако в последние годы глобальный тренд развернулся в обратную сторону: компании требуют от удалёнщиков присутствовать в офисе несколько дней в неделю, а от гибрида отказываются в пользу классической офисной занятости.

Это видно не только по международным кейсам крупных компаний вроде Microsoft, но и по локальным данным. На Rabota.md, крупнейшем в Молдове сайте по поиску работы и персонала, за первые три месяца 2026 года доля удалённых вакансий снизилась с 5,1% до 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а гибридных — с 3,8% до 3,2%.

Но совпадает ли этот курс с ожиданиями кандидатов? Чтобы ответить на этот вопрос, Rabota.md провела эксперимент.

Мы опубликовали три практически идентичные вакансии оператора службы поддержки: полная занятость, стандартный график, требование по релевантному опыту — минимум один год. Единственное отличие было в формате работы: офис, гибрид и полностью удалённо. Все вакансии были запущены одновременно и оставались активными 48 часов.

За это время компания получила 63 уникальных отклика: 15,9% — на офисную позицию, 12,7% — на гибридную, 71,4% — на удалённую.

Удалённая работа собрала в пять раз больше откликов — но ключевые различия проявились не в количестве, а в качестве кандидатов.

Офис: мало откликов, мало выбора

Офисная вакансия показала довольно скромный результат по количеству откликов, но и активна она, как и две другие вакансии из эксперимента, была всего два дня. При этом структура опыта кандидатов выглядела достаточно релевантной: 30% имели опыт работы в поддержке или колл-центре, ещё 50% — в смежных сферах.

Однако в соответствии со скорингом на Rabota.md, лишь 10% резюме соответствовали большинству требований вакансии, ещё 60% — частично, а 30% не соответствовали требованиям вакансии.

При этом важно учитывать, что на итоговую оценку влияет полнота и качество заполнения резюме: в ряде откликов не хватало деталей об опыте и навыках, из-за чего часть кандидатов могла получить более низкий скоринг, чем их фактический уровень.

Удалёнка: максимум откликов, максимум разброса

Работа на дому онлайн стала лидером по количеству откликов, но не по их качеству. По результатам скоринга, 28,8% резюме соответствовали большинству требований вакансии, 42,4% соответствовали частично, остальные в основном не подходили.

Разброс кандидатов тут оказался шире, чем на другие вакансии. Откликались люди из других сфер деятельности (включая бухгалтерию, трейдинг, QA), а также соискатели без опыта, хотя его наличие было обязательным требованием вакансии.

Гибрид: меньше откликов, выше качество

Гибридная вакансия показала небольшой, но самый качественный результат: 62,5% резюме соответствовали большинству требований, 37,5% соответствовали частично. Нерелевантных откликов не было.

При этом структура опыта была сбалансированной: 25% кандидатов имели прямой опыт в поддержке или колл-центре, ещё 50% — релевантные кросс-навыки. Это означает, что гибридная работа привлекла кандидатов, которые уже близки к роли и осознанно её выбирают.

Кто выбирает гибкие форматы

Глобальные исследования показывают, что гибкие форматы чаще выбирают сотрудники цифровых профессий, жители регионов и люди, совмещающие работу с уходом за детьми и пожилыми родственниками.

Данные нашего эксперимента подтверждают эти паттерны. Отдельно заметно, как меняется доля женщин среди кандидатов в зависимости от уровня гибкости формата — что во многом связано именно с традиционно более высокой нагрузкой по уходу за семьёй:

офис — 60% откликов от женщин

гибрид — 75% откликов от женщин

удалёнка — 88,8% откликов от женщин

Кроме того, именно на удалённую вакансию пришло больше всего откликов из регионов Молдовы. Для многих это возможность работать получать столичную зарплату без переезда и столичных расходов.

Что это значит для работодателей

Эксперимент позволяет сделать несколько выводов:

Если у компании есть возможность внедрить гибридный формат работы, это может стать эффективным инструментом найма: он помогает найти баланс между количеством и качеством кандидатов и одновременно повышает удержание сотрудников. Согласно опросу Rabota.md (2025), 69,8% опытных специалистов считают такой формат наиболее привлекательным. Если компания возвращает сотрудников в офис , важно компенсировать это за счёт улучшения других условий труда: комфортные зоны отдыха, оборудованные кухни, продуманное оформление пространства, сокращённые рабочие дни по пятницам и т.д. Если же речь идёт о найме на удалённые позиции , стоит усиливать фильтры: более чётко формулировать требования к кандидатам, чтобы на старте отсекать нерелевантные отклики и повышать точность подбора.

Рынок труда действительно движется обратно в сторону офиса, но кандидаты по-прежнему ценят гибкость. Выигрывают работодатели, которые чётко понимают, каких кандидатов хотят привлечь, и выбирают формат работы под эту цель, а не просто следуют общему тренду. А Rabota.md даёт для этого инструменты — от аналитики до доступа к кандидатам по всей стране.