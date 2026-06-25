Удалёнка, гибрид или офис: какой формат работы предпочитают кандидаты? Эксперимент Rabota.md

De către
OdN
-
0
8
Created with RNI Films app. Profile 'Agfa RSX II v.3'

  Во время пандемии рынок труда пережил резкий рост удалённой работы, а затем — популяризацию гибридного формата, сочетающего офис и дом. Однако в последние годы глобальный тренд развернулся в обратную сторону: компании требуют от удалёнщиков присутствовать в офисе несколько дней в неделю, а от гибрида отказываются в пользу классической офисной занятости. 

Это видно не только по международным кейсам крупных компаний вроде Microsoft, но и по локальным данным. На Rabota.md, крупнейшем в Молдове сайте по поиску работы и персонала, за первые три месяца 2026 года доля удалённых вакансий снизилась с 5,1% до 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а гибридных — с 3,8% до 3,2%.

Но совпадает ли этот курс с ожиданиями кандидатов? Чтобы ответить на этот вопрос, Rabota.md провела эксперимент.

Мы опубликовали три практически идентичные вакансии оператора службы поддержки: полная занятость, стандартный график, требование по релевантному опыту — минимум один год. Единственное отличие было в формате работы: офис, гибрид и полностью удалённо. Все вакансии были запущены одновременно и оставались активными 48 часов.

За это время компания получила 63 уникальных отклика: 15,9% — на офисную позицию, 12,7% — на гибридную,  71,4% — на удалённую.

Удалённая работа собрала в пять раз больше откликов — но ключевые различия проявились не в количестве, а в качестве кандидатов. 

Офис: мало откликов, мало выбора

Офисная вакансия показала довольно скромный результат по количеству откликов, но и активна она, как и две другие вакансии из эксперимента, была всего два дня. При этом структура опыта кандидатов выглядела достаточно релевантной: 30% имели опыт работы в поддержке или колл-центре, ещё 50% — в смежных сферах.

Однако в соответствии со скорингом на Rabota.md, лишь 10% резюме соответствовали большинству требований вакансии, ещё 60% — частично, а 30% не соответствовали требованиям вакансии. 

При этом важно учитывать, что на итоговую оценку влияет полнота и качество заполнения резюме: в ряде откликов не хватало деталей об опыте и навыках, из-за чего часть кандидатов могла получить более низкий скоринг, чем их фактический уровень.

Удалёнка: максимум откликов, максимум разброса

Работа на дому онлайн стала лидером по количеству откликов, но не по их качеству. По результатам скоринга, 28,8% резюме соответствовали большинству требований вакансии, 42,4% соответствовали частично, остальные в основном не подходили.

Разброс кандидатов тут оказался шире, чем на другие вакансии. Откликались люди из других сфер деятельности (включая бухгалтерию, трейдинг, QA), а также соискатели без опыта, хотя его наличие было обязательным требованием вакансии.

Гибрид: меньше откликов, выше качество

Гибридная вакансия показала небольшой, но самый качественный результат: 62,5% резюме соответствовали большинству требований, 37,5% соответствовали частично. Нерелевантных откликов не было.

При этом структура опыта была сбалансированной: 25% кандидатов имели прямой опыт в поддержке или колл-центре, ещё 50% — релевантные кросс-навыки. Это означает, что гибридная работа привлекла кандидатов, которые уже близки к роли и осознанно её выбирают.

Кто выбирает гибкие форматы

Глобальные исследования показывают, что гибкие форматы чаще выбирают сотрудники цифровых профессий, жители регионов и люди, совмещающие работу с уходом за детьми и пожилыми родственниками.

Данные нашего эксперимента подтверждают эти паттерны. Отдельно заметно, как меняется доля женщин среди кандидатов в зависимости от уровня гибкости формата — что во многом связано именно с традиционно более высокой нагрузкой по уходу за семьёй:

  • офис — 60% откликов от женщин
  • гибрид — 75% откликов от женщин
  • удалёнка — 88,8% откликов от женщин

Кроме того, именно на удалённую вакансию пришло больше всего откликов из регионов Молдовы. Для многих это возможность работать получать столичную зарплату без переезда и столичных расходов. 

Что это значит для работодателей

Эксперимент позволяет сделать несколько выводов:

  1. Если у компании есть возможность внедрить гибридный формат работы, это может стать эффективным инструментом найма: он помогает найти баланс между количеством и качеством кандидатов и одновременно повышает удержание сотрудников. Согласно опросу Rabota.md (2025), 69,8% опытных специалистов считают такой формат наиболее привлекательным.
  2. Если компания возвращает сотрудников в офис, важно компенсировать это за счёт улучшения других условий труда: комфортные зоны отдыха, оборудованные кухни, продуманное оформление пространства, сокращённые рабочие дни по пятницам и т.д.
  3. Если же речь идёт о найме на удалённые позиции, стоит усиливать фильтры: более чётко формулировать требования к кандидатам, чтобы на старте отсекать нерелевантные отклики и повышать точность подбора.

Рынок труда действительно движется обратно в сторону офиса, но кандидаты по-прежнему ценят гибкость. Выигрывают работодатели, которые чётко понимают, каких кандидатов хотят привлечь, и выбирают формат работы под эту цель, а не просто следуют общему тренду. А Rabota.md даёт для этого инструменты — от аналитики до доступа к кандидатам по всей стране.

 

 


Articolul precedentRemote, hibrid sau oficiu: ce format de muncă preferă candidații? Experiment Rabota.md
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.