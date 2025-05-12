Тролли в сети — что они делают, как их распознать и как не попасться на их удочку?

Тролль не ищет ответов, не ищет истину — он хочет манипулировать общественным мнением и дезинформировать его. Специально провоцирует конфликты, выкладывает провоцирующие, агрессивные или нелепые комментарии ради собственного развлечения или же для подрыва спокойствия в сообществах. Кроме троллей, действующих самостоятельно, существуют и целые «фабрики троллей» — организованные группы, специализирующие на пропаганде и дезинформации в интернете. Тролли могут вызывать раздражение, но не нужно позволять им испортить вам общение в сети. Умение распознать тактику троллей и избегать прямого взаимодействия с ними — вот наиболее эффективные способы противодействия им. Мы расскажем, как это работает на практике и с какими рисками сопряжены тролли.

«Мать не может обнять своих детей, что вообще творится? Уголовников – рецидивистов выпускают, а законно избранных людей пытаются упрятать в тюрьму»; «Несмотря на то что Гуцул посадили она все еще наш башкан Гагаузии и все еще мама 2 детей»; „Как мать, как лидер, как символ борьбы за справедливость – она заслуживает свободы, а не тюремной камеры» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.) — вот лишь несколько из десятков комментариев на русском языке к посту «Башкан Гагаузии Евгения Гуцул остается в СИЗО №13, но ее сестра уверена, что она скоро выйдет на свободу», выложенному в Facebook редакцией портала NewsMaker.md.

Множество эмоциональных комментариев, появившихся к посту о помещении башкана Гагаузии под предварительный арест, не похожи на реальные. Хотя большинство комментариев написаны на русском языке, а их авторы горячо поддерживают Гуцул, обращает на себя внимание любопытная деталь: многие аккаунты, с которых сделаны все эти комментарии, были созданы недавно, у соответствующих пользователей типичные для румыноговорящих людей имена и типовые фотографии. Такой разрыв между именами владельцев аккаунтов и языком, на котором они оставляют комментарии, а также тот факт, что соответствующие аккаунты созданы недавно, могут указывать на скоординированные усилия, то есть тактику, свойственную аккаунтам троллей. С помощью таких действий предпринимается попытка создать впечатление о некой массовой поддержке, повторяются те же хорошо выверенные, полные эмоций месседжи, чтобы вызывать реакцию у пользователей сети. Тролли часто прибегают к подобной практике для манипулирования общественным восприятием, особенно в чувствительном политическом контексте.

Как отмечается в документе НАТО, датирующем 2020 годом, тролль — человек, использующий фальшивую идентичность, но которая в сети кажется подлинной, чтобы выкладывать провоцирующие, оскорбительные или же нелепые комментарии с целью вызвать негативную реакцию и спровоцировать конфликты в онлайн-среде. При этом понятие «фабрики троллей» определяется как структура, занимающаяся пропагандой и дезинформацией в сети с целью дезинформировать общественное мнение. Их могут использовать в политических, экономических либо социальных целях, они действуют за ширмой нейтральных названий, к примеру, под видом «агентств по связям с общественностью» или же «центров онлайн-исследований». По данным НАТО, фабрики троллей появились в 2015 году, сразу же после аннексии Крыма Российской Федерацией. Предположительно, порядка 300 человек задействовали в первую «фабрику троллей», обнаруженную в Санкт-Петербурге, которой управлял олигарх и наемник Евгений Пригожин.

Как распознать тролля и какую цель он преследует в своей «работе»?

Цель некоторых троллей — провоцировать, раздражать или вызывать мощную эмоциональную реакцию у других пользователей, но есть и тролли, которые стремятся манипулировать общественным мнением и дезинформировать с помощью распространяемых фейковых новостей или же не соответствующей действительности информации. С другой стороны, многие тролли — это люди, которым просто хочется внимания или которые пытаются в сети выплеснуть свое недовольство. Как правило, троллей не интересует настоящий или конструктивный диалог, их цель — привлечь внимание либо манипулировать эмоциями других. Чтобы распознать тролля, необходимо обратить внимание на типичное поведение таких субъектов, а именно:

Провоцирующие месседжи. Часто тролли постят в соцсетях, на блогах и на других форумах в интернете подстрекательские комментарии, экстремистские либо оскорбительные мнения с целью досадить другим пользователям. Они сосредоточены на эмоционально заряженных темах, таких как политика или вопросы идентичности.

Отсутствие логических аргументов. Чтобы манипулировать и дезинформировать, тролли оскорбляют, переходят на личности, прибегают к обобщениям, но при этом не приводят веские доказательства в поддержку собственных высказываний.

Меняют тему и повторяют свои посты. Зачастую тролли изменяют ход разговора с помощью не относящихся к сути спора заявлений. Они постоянно повторяют одни и те же идеи, невзирая на контраргументы. Таким же образом, тролли распространяют мемы, дезинформацию и вводящие в заблуждение ссылки, пытаясь тем самым усилить определенные месседжи.

Без реальной идентичности. Обычно тролли скрываются за псевдонимами, во избежание последствий. Также они используют анонимные или же фейковые аккаунты.

«Фабрики троллей»: что это такое и как они работают?

Кроме троллей, в сети действуют и «фабрики троллей», ставшие за последнее десятилетие настоящим средством для цифрового влияния, используемым для манипулирования общественным мнением организациями и структурами, которые преследуют политические, экономические либо социальные цели. Подобные субъекты, как правило, работают централизованно, а передаваемые ими месседжи и затрагиваемые темы имеют четко заданное направление/ориентацию/цель. «Фабрики троллей» используют множество фиктивных аккаунтов, создавая тем самым впечатление широкой поддержки либо мощного неприятия определенных идей, событий или же общественных деятелей. Они быстро генерируют огромный объем контента, который часто включает мемы, дезинформацию или ссылки-ловушки, чтобы таким образом привлечь внимание, усилить определенные нарративы и использовать в свою пользу сильные эмоции.

Красноречивый пример «фабрики троллей» — Агентство интернет-исследований (АИИ). Эта российская организация была замешана в кампании по дезинформации глобального масштаба. Ее обвиняли в том, что она оказывала влияние на выборы, приводила к социальному расколу и продвигала нарративы, благоприятствующие определенным правительствам или же группам интересов. В США в отношении этой российской организации проводилось расследование по факту ее активных попыток повлиять на президентские выборы, состоявшиеся там в 2016 году. А в 2018 году Департамент юстиции США предъявил 13 российским гражданам и трем структурам, в том числе АИИ, обвинение в сговоре с целью вмешательства в выборы. Хотя обвиняемых не экстрадировали в США и не судили там, сам по себе данный случай привлек внимание к собственно проблеме использования «фабрик троллей» на выборах.

В Республике Молдова «фабрики троллей» связывают с именем беглого олигарха Владимира Плахотнюка и с Демократической партией Молдовы (ДПМ). Для борьбы с ложью и манипуляцией, распространяемыми через онлайн-платформы в попытке продвигать Плахотнюка и ДПМ, в 2018 году была запущена кампания «Усынови тролля». Тогда ее авторы поставили перед собой задачу собрать деньги и заплатить людям, готовым рассказать о действовавших в Молдове «фабриках троллей». В июле 2021 года сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) раскрыли «фабрику троллей», которую содержал на свои деньги скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон. Тролли занимались тем, что пытались обелить имидж Платона в Facebook, а также активно участвовали в очернении его конкурентов на выборах. «Фабрику» раскрыли в ходе обысков, связанных со схемой слежки за судьей Кишиневской апелляционной палаты Анжелой Бостан. Хотя неизвестно, существуют ли официально задокументированные факты существования «фабрик троллей», которые курируют политические партии, действующие в Республике Молдова, журналистам-расследователям удалось обнаружить целые армии троллей, работавших в пользу бывшей Партии Шор и ПСРМ. К примеру, в 2022 году телеканал TV8 показал в своем расследовании, каким образом фейковые аккаунты, группы в Facebook и Telegram-каналы, связанные с ПСРМ, начали проводить пропагандистскую кампанию в поддержку российской агрессии в Украине.

Как не попасться на их удочку?

Чтобы пользование интернетом не разочаровало тебя и чтобы избежать ловушек троллей, следует учитывать следующие рекомендации.

Воздействие троллей на общество

С помощью скоординированных действий тролли способны подорвать демократию. Они могут оказать существенное влияние на демократические процессы, такие как выборы или референдумы: это происходит за счет манипулирования общественным мнением и распространения дезинформации.

А еще тролли могут способствовать поляризации и радикализации общества, усилению ненависти и недоверия между различными группами населения, подпитывая социальные и политические конфликты. Все это чревато социальной нестабильностью и нарушением сплоченности общества.

Распространяемая троллями ложная информация может привести к принятию неверных решений, она может посеять необоснованную панику или же обернуться снижением доверия к официальным источникам.

В качестве цели для своих нападок тролли могут выбрать людей, мнение которых не совпадает с их собственным. В конечном счете, не исключено, что мишени троллей окажутся жертвами преследований и запугивания.

Распознавать тактику троллей и избегать прямого взаимодействия с ними — наиболее действенные способы борьбы с ними. А когда речь заходит о «фабриках троллей», тогда очень важно проверять источники информации, не попадаться в ловушку манипуляторов и продвигать более чистую онлайн-среду.

Виктория Бородин