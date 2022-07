Un pescar sărac a prins în loc de pește, o piatră cu valoarea de peste 120 000 euro

Un pescar sărac de 64 de ani, din Thailanda, a găsit pe plajă ceea ce a crezut el inițial că este „un bulgăre mare de grăsime”, dar ulterior a aflat că descoperirea îl va îmbogăți. Pe 22 iunie, Prachin Phuekphisut era împreună cu nepoții lui pe o plajă din provincia Trat, când a găsit bulgărele mare de „grăsime”. L-a dus acasă, în speranța că îl va putea folosi la ceva, însă a observat că stratul superior, moale și lipicios, se topește la căldură și lasă la vedere o piatră neobișnuită.

Rudele au avut o bănuială și l-au sfătuit să apeleze la un cunoscător care să-i spună mai multe despre descoperirea lui. Prachin s-a dus la poliția locală, iar agenții l-au ajutat să contacteze niște experți din Bangkok. Aceștia i-au dat în scurt timp o veste extraordinară: pescarul găsise, de fapt, un bulgăre de 3,4 kg de chihlimbar.

„Aveam grijă de nepoții mei, așa că i-am dus la o baie pe plajă. Apoi am găsit o bucată mare de grăsime. Când am atins-o am văzut că era alunecoasă. Avea și un miros ciudat. Speram că pot să fac ceva cu ea și am luat-o acasă”, a povestit el.

Valoarea chihlimbarului încă nu a fost determinată, pentru că sunt necesare teste suplimentare, însă având în vedere descoperirile similare anterioare, Prachin ar putea să vândă piatra cu cel puțin 120.000 de euro.

Bătrânul pescar, care în mod normal câștigă echivalentul a 200 de dolari pe lună, este în culmea fericirii. Plănuiește să vândă chihlimbarul atunci când îi va cunoaște valoarea și vrea să folosească o parte din bani pentru a-și duce nepoții într-o vacanță în străinătate, iar restul să-i pună deoparte, pentru educația lor.

„Vreau o viață sigură pentru copiii și nepoții mei”, a mai spus el.

Pe coasta de sud-est a Thailandei, unde ajung curenții din Marea Chinei de Sud și Marea Java, localnicii se mai trezesc din când în când cu astfel de surprize.

În septembrie anul trecut, pescarul thailandez Narong Phetcharaj a găsit o bucată de chihlimbar de 30 kg. A primit o ofertă de la un om de afaceri chinez de 25.00 de dolari per kg. În 2018, Boonyos Tala-upara, în vârstă de 44 de ani, a găsit pe insula Koh Samui o bucată de chihlimbar de 10 kg, care a fost evaluată la 500.000 de dolari.

În altă parte a lumii, în aprilie 2016, un bulgăre de chihlimbar de 1,57 kg găsit în Lancashire, Anglia, s-a vândut cu 50.000 de lire sterline, în timp ce în noiembrie, același an, trei pescari din Oman au găsit 80 kg de chihlimbar și l-au vândut cu 3.000.000 de dolari.

sursa: www.digi24.ro