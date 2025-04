Un experiment social de sensibilizare, în premieră la Drochia

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, este marcată tradițional pe 2 aprilie, cu scopul de a dinamiza eforturile de promovare a unei mai bune înțelegeri a autismului și de a crește nivelul de informare a publicului larg, privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora.

Drochienii au marcat Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, participând la un eveniment în premieră – un experiment social de sensibilizare a comunității, cu genericul „100 de secunde în pielea unui autist”. Fiind AO „Femeia de Azi”, care pledează pentru susținerea valorilor umane și promovarea echității sociale, incluziunii, drepturilor omului, ne-am inspirat de la ONG-ul Help Autism, și am decis să facem un astfel de experiment și la Drochia.

Ne-am bucurat să vedem un succes absolut, dat fiind faptul ca oamenii noștri chiar sunt deschiși și curioși să experimenteze pe propria piele o lume necunoscută. Atât tinerii, cât și vârstnicii s-au implicat cu mare drag și au trăit emoții de nedescris. Scopul acestui experiment a fost de a sensibiliza comunitatea și de a învăța o lecție nouă. Drept urmare, pot spune cu încredere că ne-a reușit!

„Acest experiment social în premieră a fost un bun prilej de a aduce în prim-plan nevoile și provocările persoanelor cu autism și ale familiilor acestora. Acest eveniment a fost binevenit, prin elemente de bază, cum ar fi: informarea comunității despre ce înseamnă autismul, depășind stereotipurile și prejudecățile asociate; promovarea incluziunii persoanelor cu autism în școli, locuri de muncă și societate; oferirea sprijinului pentru familiile, care se confruntă cu dificultăți în gestionarea provocărilor zilnice; motivarea comunității pentru empatie și solidaritate prin povești de viață și mărturii emoționante.

Participarea activă din partea serviciilor deconcentrate, ONG, APL de la toate nivelele, a fost un puternic moment educațional pentru tânăra generație, având menirea de a contribui la o societate mai deschisă și mai empatică! Împreună putem face diferența!” – a menționat Gabriela Cumpătă, șefa Structurii Teritoriale Asistență Socială Drochia.

În cadrul experimentului au participat persoane de diferite categorii de vârstă: elevi, profesori, funcționari, locuitori ai orașului, care și-au exprimat emoțiile și opiniile. Spațiul predestinat experimentului a fost amenajat pe strada pietonală, fiind amplasată o cabină, înăuntrul căreia era un scaun și căști, unde fiecare persoană trebuia să asculte timp de 100 secunde diferite sunete și zgomote înregistrate. Participanții la experiment nu puteau să audă ceea ce sunt, de fapt, întrebați, fiind concentrați doar pe sunetele ce răsunau în căști. În preajma cabinei se aflau 4 persoane, care simulau aceste sunete: cântec la chitară, plâns de copil, bătăi de ciocan, lătrat de câine, etc. La finele sesiunii audio, în fața participantului era dată perdeaua la o parte, pentru a vedea o pancartă, pe care era scris: „În tot acest timp, te-am întrebat de 10 ori: Cum te cheamă?” Efectul a fost unul impresionant, iar în ochii unora am putut observa lacrimi. Iată câteva spicuiri din cele relatate:

Galina Chistrea, șefa Structurii Teritoriale Asistență Psihopedagogică Drochia: „Prin acest experiment social, participanții au pășit pentru câteva clipe în lumea senzorială a unei persoane cu autism. Pentru că înțelegerea vine prin experiență. Și incluziunea începe cu un gest simplu: ascultare. Experimentul încă odată a demonstrat, cat de complicat este pentru persoanele cu TSA să perceapă mesajele noastre. Impactul, pentru participanții la experiment, rămâne a fi unul profund emoțional. Emoțiile au fost puternice, chiar mi-au dat ochii în lacrimi, de la senzațiile pe care le-am perceput, din perspectiva copilului cu TSA”.

Ala Bugai, coordonatoare HUB, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, membră AO „Femeia de Azi”: n„Am trăit azi momente unice, alături de colege și discipolii mei de la Centrul de Creație a Copiilor, la acest eveniment în premieră de Ziua Internațională a Conștientizării Autismului – experimentul social „100 de secunde în pielea unui autist”. Am rămas profund emoționată, când am surprins reacțiile participanților, care s-au oferit benevol de a participa, pentru a înțelege mai bine din cele trăite de o persoană cu autism.”

Doinița Stamati, directoare BP Șuri, membră AO „Femeia de Azi”: „Astăzi am trăit o experiență deosebită, participând la acest experiment social, dedicat Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Îmbrăcați în albastru, am transmis un mesaj puternic de solidaritate, înțelegere și acceptare, reamintindu-ne cât de important este să privim dincolo de diferențe și să fim alături de cei, care văd lumea altfel, pentru că fiecare om merită sprijin și înțelegere.”

Adriela Bejenari, președinta CRT Drochia, membră AO „Femeia de Azi”: „Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, este un moment important pentru acceptare și înțelegere. Am demonstrat că un mesaj puternic poate fi transmis și fără cuvinte. Experimentul social „100 de secunde în pielea unui autist” a oferit o perspectivă diferită asupra modului în care percepem lumea. Apreciem implicarea partenerilor locali în sensibilizarea comunității, căci fiecare gest contează! Împreună construim o comunitate mai incluzivă!”

Carolina Gangal, specialist principal în prestații sociale, Structura Teritorială Asistență Socială Drochia: „Am avut emoții puternice…Este o lume necunoscută de noi, dar care ar trebui să încercăm să o înțelegem, să acceptăm. Poate uneori ni se pare un comportament neordinar, dar noi ar trebui să fim mai înțelegători, mai empatici.”

Tamara Balan, soprană, locuitoare or. Drochia: „Am trăit emoții extraordinare, Eu sunt foarte sensibilă în tot ce ține de acest subiect. Îmi pare rău, că la Drochia nu este un centru care să se ocupe în special de acești copii. Fratele are un nepoțel cu autism. Este un copil foarte deștept, iar noi îl susținem cu ce putem. Și prietena mea, la fel are nepot cu autism, care e foarte deștept în tot ce ține de tehnologii, fizică, matematică. A fost o idee minunată de a organiza acest experiment, căci oamenii pot înțelege mai bine, cum e să fii în pielea unei persoane cu autism.”

Diana Doschinescu, logoped SAP Drochia: „M-am simțit în pielea unui autist cu totul altfel, fiind parcă într-o lume a mea, diferită de ceea ce simt și trăiesc alții. Și, da, nu am auzit în acest timp, cât ascultam doar diferite sunete din jur, că am fost întrebată: Cum mă cheamă? Am simțit la propriu, cum e să fii în pielea unei persoane cu autism, doar astfel poți înțelege ce simte și cum percepe lumea”.

Ca organizatoare a evenimentului, dar și fondatoare AO „Femeia de Azi”, am înțeles, că impactul a fost unul substanțial, reușind să sensibilizăm comunitatea pentru o lume mai bună și mai incluzivă!

Mă bucur nespus de mult, că frumoasa inițiativă a fost susținută, conectându-se și alți actori comunitari, parteneri, care au contribuit la buna organizare, căror le adresez sincere mulțumiri:

Aduc sincere mulțumiri tuturor participanților la experiment, pentru receptivitate, implicare, empatie și dorința de a face lumea mai bună.

Studiile și experiența organizațiilor internaționale de profil, arată că diagnosticarea timpurie, la vârsta de 18-36 luni, intervențiile specializate și integrarea socială cresc cu până la 47% șansele persoanelor cu autism de a dobândi abilități pentru o viață independentă.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a fost instituită de către Adunarea Generală a ONU, la 18 decembrie 2007, fiind propusă de reprezentanții Statului Qatar și sprijinită de către toate statele membre.

Diana RUSSU, fondatoare AO „Femeia de Azi”, organizatoarea experimentului social