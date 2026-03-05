Tații rău-platnici ar putea primi interdicție de a părăsi țara – parlamentul pregătește sancțiuni mai dure pentru restanțierii la pensia alimentară

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a anunțat astăzi în plenul Legislativului înregistrarea unui proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru părinții care nu achită pensia alimentară, precum și măsuri menite să protejeze drepturile copiilor. Declarațiile au fost făcute în contextul Zilei Internaționale a Femeii, în prezența unui grup de mame care își cresc singure copiii, informează moldpres.md

Conform proiectului de lege, sancțiunile pentru părinții care nu achită pensiile alimentare includ: arest contravențional de până la 15 zile sau 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității; interdicția de a părăsi țara pentru părinții care nu își achită obligațiile și încearcă să traverseze frontiera. nDe asemenea, copiii vor fi recunoscuți ca beneficiari direcți și creditori ai pensiei alimentare, pentru a elimina scuzele privind neplata acesteia.