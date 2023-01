SOS! O mamă îndurerată cere ajutorul oamenilor ca să-și vindece fiul

O mamă îndurerată a trei copii face tot posibilul ca să-și salveze fiul. Băiatul ei a fost depistat cu sindromul WPW, iar acum acesta are nevoie de o operație costisitoare. Femeia nu are banii necesari pentru operație și face apel către toată lumea cu sufletul mare pentru a o ajuta, scrie stiri.md. „Sunt mamă a trei copii minunați, două fete şi un băiat. Din păcate sunt nevoită să vin cu o mare rugăminte către toată lumea cu inima și sufletul mare.

Fiul meu Marian, în vârstă de 16 ani, are o patologie care de curând și-a făcut apariția. Pe 21 noiembrie, de dimineață se simțea rău, avea scurgeri de sânge din nas și-am chemat ambulanța. Prin urmare, la mai multe ecg-uri făcute, s-a depistat sindromul WPW (wolf-parkinson-white). Doamna medic imediat ne-a dus la spital, avea tensiunea 175/110 şi bătăile inimii 48. Am mai avut așa situație, însă nu cu tensiunea atât de mare. Eu am bătut alarma încă din clasa a 7-a, dar toți medicii îmi spuneau că nu-i nimic rău, că e băiat sportiv și e ceva obișnuit, având corpul în dezvoltare să nu fac zarvă degeaba. Într-adevăr, fiul meu e atlet, făcea mult sport participând la toate competițiile la școală. În clasa a 8-a a participat chiar ṣi la o compeție de binefacere, unde echipa lui a ieṣit învingătoare, iar banii câştigați au fost donați pentru copii nevoiaṣi. Era foarte activ ṣi plin de viață, zâmbetul nu-i lipsea niciodată de pe față şi era înconjurat practic tot timpul de prieteni.

Acum, mereu se simte obosit ṣi stă acasă. Orice mic efort îl oboseṣte şi nu are chef de nimic. Ca să-l aducem la viață plină cum era, are nevoie de operație la inimă cu un mic dispozitiv (Stimulator cardiac) care o să-i poată regula bătăile la inimioară. Operația o putem face la noi la Chiṣinău, la Clinica MedPark, însă pentru noi operația e prea costisitoare, 60.000 de lei e o sumă pe care nu mi-o permit. De aceea, vin cu rugămintea către dumneavoastră să ne ajutați să-mi vindec fiul. Operația e programată pe 6 februarie și timpul ne presează. Vă implor din tot sufletul!

Vă mulțumim din suflet și sperăm la sprijinul și înțelegerea dumneavoastră”, relatează femeia. Cei care doresc să doneze o pot face prin intermediul platformei MCharity.