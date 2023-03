Serviciul vamal explică ce se întâmplă cu mărfurile ridicate și confiscate în cadrul controlului la frontieră

În continuare, agentul constatator solicită suportul Secției reglementări tarifare și netarifare în scopul determinării valorii în vamă și a cuantumului drepturilor de import. În funcție de valoarea bunurilor, fapta se califică drept infracțiune sau contravenție. În cazul infracțiunilor, materialele vor fi transmise organului de urmărire penală. Concomitent, sunt întreprinse toate acțiunile legale necesare pentru cercetarea multiaspectuală a cauzei contravenționale – circumstanțe atenuante, agravante și cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei.

În urma examinării probelor și materialelor acumulate, agentul constatator transmite dosarul de contravenție vamală spre cercetare, conform prevederilor Codului Vamal și Codului Contravențional, către conducerea biroului sau postului vamal, pentru luarea unei decizii privind aplicarea sancțiunii prevăzute.

Bunurile cu statut de corpuri delicte, ridicate în cadrul unui proces contravențional, pot fi dispuse restituirii proprietarilor legali în baza deciziei agentului constatator, cu respectarea anumitor condiții prevăzute de lege, printre care achitarea integrală a drepturilor de import.

În caz de emitere a deciziei de confiscare specială a corpurilor delicte, se solicită suportul Laboratorului vamal pentru efectuarea evaluării mărfurilor. După emiterea raportului de constatare de către Laboratorul vamal și după expirarea termenului de contestare a sancțiunii contravenționale sau emitere a unei hotărâri judecătorești definitive, mărfurile confiscate se predau organelor fiscale, conform Hotărârii Guvernului nr. 972/2001.

Bunurile care nu pot fi vândute, prelucrate sau folosite în calitate de deșeuri utilizabile, precum şi produsele din tutun sunt nimicite de către Serviciul Fiscal de Stat, în prezența reprezentanților organului care a transmis bunurile, autorității administrației publice locale și alți reprezentanți, după caz.

Vă reamintim că, recent la Vama Albița a avut loc un protest și huiduieli a șoferilor care se ocupă cu transportarea coletelor în străinătate, pachetele care nu au însoțitor nu pot tranzita punctul vamal or, acest lucru este imposibil atâta timp cât nu orice cetățean are posibilitatea să meargă cu coletele sale peste hotare. „Regulile au fost înăsprite din luna noiembrie a anului trecut, iar timpul petrecut la vamă de un transportator de colete este de la 30 de minute până la 12 ore”. În situația creată apăruse două întrebări, la una dintre care am aflat răspuns de la Serviciul Vamal – care este soarta de mai departe a produselor confiscate de vameși?