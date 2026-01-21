Satul Sofia, raionul Drochia a primit autospecială de intervenție, din partea Poloniei

De către

Șase localități din Republica Moldova au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii. Potrivit autorităților, vehiculele vor contribui la creșterea siguranței comunităților locale.

Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, iar aducerea lor în țară a fost posibilă cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, transmite stiri.md

Mașinile de pompieri sunt destinate localităților în care activează sau urmează a fi deschise Posturi de salvatori și pompieri voluntari.

De acest sprijin au beneficiat localitățile: Călinești, raionul Fălești; Gura Bâcului, raionul Anenii Noi; Sofia, raionul Drochia; Pepeni, raionul Sângerei; Cărpineni, raionul Hâncești și Sireți, raionul Strășeni.

Cele șase autospeciale sunt funcționale și au fost retrase din serviciul activ al brigăzilor de pompieri voluntari din Voievodatul Wielkopolska, Polonia, în contextul modernizării parcului auto.

„Ne bucurăm că putem sprijini dezvoltarea serviciilor de urgență locale și întări solidaritatea dintre comunitățile noastre”, a menționat Krzysztof Grabowski, vice-mareșal al Voievodatului Wielkopolska, Polonia.

În paralel, Solidarity Fund PL în Moldova implementează proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, finanțat de Uniunea Europeană. Prin acest proiect, zece localități din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru construirea de la zero a posturilor de pompieri și salvatori voluntari, iar alte nouă localități — de sprijin pentru renovarea posturilor existente.

„Prin sinergia acestor intervenții, comunitățile locale primesc un pachet complet de sprijin — autospeciale, infrastructură modernă și echipamente pentru pompieri — care permit consolidarea activității brigăzilor de pompieri voluntari la nivel local”, a declarat Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.

Din 2021 până în prezent, Solidarity Fund PL a contribuit la dotarea a zece localități din Republica Moldova cu autospeciale de intervenție.

„Obiectivul organizației noastre este creșterea și consolidarea la nivel național a rețelei de pompieri și salvatori voluntari”, a adăugat Tomasz Horbowski, directorul Solidarity Fund PL în Moldova.

Prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă”, Uniunea Europeană investește peste 44 milioane de lei în dezvoltarea sistemului de protecție civilă din Republica Moldova.