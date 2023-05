Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă în raionul Florești: practici și priorități

Organizația Națiunilor Unite avertizează că, la nivel mondial, există un risc iminent de criză a apei potabile, în special, în marile orașe, din cauza risipei, a consumului de exces și a schimbărilor climatice. Nu se referă deocamdată și la Republica Moldova, unde potrivit specialiștilor hidrologi, există suficientă apă pentru toata lumea, iar în teritoriul comunei Gura Căinarului, chiar și pentru asigurarea consumului de apă a mai mult de jumătate din localitățile rurale și urbane ale raionului Florești.

Procesul de explorare a apelor subterane în zona de captare din comuna Gura Căinarului, a început în anul 1980, unde s-au forat în apropierea râului Căinari, opt sonde de adâncime, dintre care 7, sunt în operare, iar a opta – de rezervă. Sondele, din comuna Gura Căinarului, constituie sursa principală de aprovizionare cu apă potabilă a 9 localități rurale și urbane, cu perspectivă de extindere în timpul apropiat și către satele Prajila, Rădulenii Vechi, iar pentru SA „Servicii comunale Florești”, – o oportunitate de experimentare a procesului de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă potabilă care s-a extins etapizat, până în prezent, și către alte 23 de localități rurale și urbane din raion. Dar acest proces a necesitat și investiții foarte mari ale statului precum și ale partenerilor externi, pentru construcția infrastructurii ce ține de sectorul regional de aprovizionare cu apă potabilă. De-a lungul anilor, în raionul Florești, s-au implementat mai multe proiecte de acest fel, cum ar fi: „Apa pentru viață în Regiunea de Nord”, susținut de Proiectul Elveției de Apă și Sanitație, Agenției de Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de ADR Nord, care a asigurat conectarea în sistem centralizate de apeduct a peste 10 mii 500 de beneficiari, din 10 localități ale raionului Florești. Bugetul total al proiectului a fost de 66,86 mln. de lei, dintre care 29,90 mln. de lei sunt sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, 30,4mln. de lei, reprezintă cofinanțarea ApaSan, 4,73 mln. de lei- contribuția populației, 1,42 mln. de lei contribuția operatorului regional SA „Servicii comunale Florești” și 417.000 de lei, contribuția administrațiilor publice locale. In primăvara anului 2019, au finalizat lucrările de construcție – montaj și darea în exploatare a sistemelor de apeduct în 4 sate, totodată, s-a inaugurat oficial și noul sistem de apeducte, de interconexiune care include: rezervoare de apă, conducte de aducție, precum și 14,5 km. de rețele de distribuție a apei, în satul Zăluceni, la Vertiujeni – 17,1 km. și 12km. la Târgul Vertiujeni. Investiția totală, se estimează la 29,1 mln. de lei, alocați din Proiectul Elveției de Apă și Sanitație. Iar, în satul Jabca, apa se captează dintr-un izvor cu debit mare și curgere rapidă, situat în extravilanul localității. Apa este potabilă, ceea ce se datorează adâncimii in care își are origine izvorul. Rețelele de distribuție a apei au o lungime de 13,7 km. care, împreună cu rezervorul de apă, s-au dat în exploatare la 24 mai 2019 Investiția totală se estimează la 7,31 mln. de lei, de-asemenea alocați prin Proiectul Elveției de Apă și Sanitație . Cu o lună în urmă, s-a recepționat la terminarea lucrărilor și renovarea rezervorului subteran de apă potabilă, cu volumul de 2.000 m3, din strada Independenței a orașului Florești.

Potrivit coordonatorului de proiect finanțat de ApaSan, Lilian Isac „… s-au executat lucrări de hidroizolare pe interior și pe exterior, ca să nu permită scurgeri de apă din rezervor în afară și nici infiltrații din sol. Rezervorul a fost acoperit cu material mono-component cu grad înalt de durabilitate și rezistență la precipitații, la factorii de uzură, precum și la acțiunea razelor ultraviolete, concomitent s-a amenajat și zona de protecție din jurul rezervorului. ” Valoarea totală a proiectului implementat de ApaSan+, a constituit, potrivit directorului SA „Servicii comunale Florești ”, Eugen Barbalat, 4,2 mln. de lei, dintre care: 1,8 mln. de lei, reprezintă contribuția Consiliului orășănesc, care deține și întregul pachet de acțiuni. „Implementarea proiectului finanțat de ApaSan+, a fost mai mult ca o necesitate, pentru că acest rezervor cu volumul de 2.000 m3, construit din beton armat, prin anii 1980, de mai demult a necesitat renovare și reabilitare. Este și unul dintre cele mai importante instalații din gestiunea noastră pentru că, de aici, apa este livrată în cel de-al doilea rezervor subteran, cu volumul de 2.000 m3, din strada Mihai Viteazu, din or.Florești, contribuind astfel, la îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu apă. Misiunea noastră este ca să asigurăm o livrare de apă de calitate către toți consumatorii, de aceia și ne stăruim să menținem și serviciile prestate, la acest nivel”, a declarat directorul SA „Servicii comunale Florești ”, Eugen Barbalat.

Colaborarea dintre Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, prin intermediul Fundației Centrul Moldo-Elvețian pentru cooperare SCAT, Consiliul orășănesc și SA „Servicii comunale Florești,” a permis semnarea în luna martie, anul curent și a unui Contract de Cooperare privind dezvoltarea capacităților tehnice și operaționale ale operatorului regional SA „Servicii comunale Florești,” prin implementarea sistemului informațional GIS, instruirea personalului în acest domeniu, acordarea asistenței și în elaborarea Strategiei de micșorare a pierderilor, în sistemele de alimentare cu apă.

Pavel SAVCA