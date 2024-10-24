PUBLICITATE: Ответственное кредитование – ключ к успеху для предпринимателей! Интервью с Ольгой Гузун, руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Microinvest

Ответственное кредитование бизнеса играет ключевую роль в его долгосрочном успехе и устойчивом росте. Ответственный подход к кредитованию, от объективной оценки платежеспособности до постоянного контроля над использованием средств, является стратегически важным шагом для развития и расширения любой компании. Microinvest ответственно подходит к кредитованию предпринимателей по всей стране, предоставляя в нужный момент необходимую поддержку для эффективной реализации планов развития.

В интервью с Ольгой Гузун, руководителем департамента по работе с бизнес-клиентами компании Microinvest, мы обсудили основные рекомендации для предпринимателей, которые помогут им осознанно и рационально подходить к получению кредитов на развитие бизнеса. Также мы узнали, как Microinvest поддерживает предпринимателей, предлагая индивидуальные решения и финансовое образование.

Ольга, как бы ты описала ответственное кредитование в контексте бизнеса?

Ответственное кредитование в бизнесе предполагает тщательную и объективную оценку платежеспособности предпринимателей. Это включает в себя анализ финансового состояния бизнеса, планируемых инвестиций и перспектив роста. Наша цель – гарантировать, что предоставленная финансовая поддержка может быть возвращена без ущерба для стабильности бизнеса и без риска избыточной задолженности. Это позволяет каждому предпринимателю принимать осознанные решения и превращать кредит в стратегическое преимущество для развития.

Какие ключевые моменты необходимо учитывать предпринимателям перед оформлением кредита?

Получение кредита – это важное финансовое решение, которое может значительно повлиять на развитие бизнеса. Поэтому предпринимателям необходимо тщательно проанализировать все детали и быть хорошо информированными перед тем, как сделать этот шаг. К ключевым аспектам, на которые стоит обратить внимание, относятся следующие:

Определение реальной потребности в кредите и точный расчёт необходимой суммы.

Проведение анализа возможности погашения кредита, основываясь на стабильной прибыли и денежных потоках.

Тщательное изучение условий кредитования, включая процентные ставки и сопутствующие расходы.

Прогнозирование влияния кредита на бизнес как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Учет этих аспектов позволит избежать принятия импульсивных решений. Таким образом, кредит будет способствовать устойчивому росту бизнеса, не подвергая риску финансовую стабильность.

Как Microinvest помогает предпринимателям принимать обоснованные финансовые решения и избегать чрезмерной задолженности?

Для Microinvest ответственное кредитование – это не просто принцип, а обязательство перед каждым клиентом. Мы стремимся предоставлять индивидуальные и прозрачные финансовые решения, и каждому предпринимателю мы предлагаем специализированные финансовые консультации от наших экспертов, чтобы они могли принимать обоснованные решения и избегать риска чрезмерной задолженности. Такой постоянный подход обеспечивает то, что каждый кредит становится шагом к развитию, а не препятствием. Мы тщательно анализируем финансовую ситуацию каждого клиента, чтобы предложить наиболее подходящие кредитные решения, и регулярно отслеживаем их финансовое состояние, чтобы предотвратить избыточную задолженность. Также мы проводим семинары по финансовому образованию, уделяя особое внимание ответственному кредитованию.

В чем преимущество сотрудничества с Microinvest для малого и среднего бизнеса?

Сотрудничество с Microinvest предоставляет множество преимуществ для предпринимателей, стремящихся к развитию своего бизнеса. Мы делаем акцент на глубокое понимание потребностей каждого клиента и предлагаем гибкие решения, адаптированные к специфике их бизнеса. Благодаря индивидуальному подходу Microinvest становится не просто кредитором, а надежным партнером в достижении успеха. Вот некоторые ключевые преимущества работы с нами:

Предлагаем финансовые решения, адаптированные к конкретным потребностям каждого предприятия.

Простые и понятные кредитные продукты, с индивидуально составленным графиком платежей.

Возможность воспользоваться кредитным лимитом сроком до 36 месяцев, основанным на финансовом анализе, без дополнительных затрат и с твоим минимальным участием.

Предлагаем конкурентоспособные и прозрачные условия кредитования.

В течение всего сотрудничества мы обеспечиваем постоянную поддержку и консультации, придерживаясь ответственного и этичного подхода к каждому клиенту.

Как, по твоему мнению, влияет финансовое образование на кредитные решения предпринимателей? Какие индивидуальные инструменты и решения предлагает Microinvest для поддержки клиентов в ответственном управлении кредитами?

Несомненно, финансовое образование играет ключевую роль в принятии решений о кредитовании. Обладая необходимыми знаниями, предприниматели лучше понимают финансовые концепции, эффективно управляют ресурсами и объективно оценивают риски и выгоды, связанные с кредитами. Финансовая грамотность помогает избежать избыточной задолженности и поддерживать стабильность бизнеса, способствуя принятию обоснованных решений, которые способствуют устойчивому росту.

В Microinvest мы придерживаемся ответственного и индивидуального подхода к каждому клиенту, реализуя его в нашей повседневной работе. Мы внимательно выслушиваем каждого клиента и, исходя из специфики бизнеса, финансового плана и потребностей, предлагаем гибкие решения и графики погашения, адаптированные к его финансовым возможностям. Мы способствуем ответственному управлению кредитом, предоставляя постоянные финансовые консультации не только на начальном этапе сотрудничества, но и на протяжении всего периода взаимодействия. Такой подход позволяет клиентам лучше понимать условия кредитования, включая процентные ставки и дополнительные расходы, и разрабатывать эффективные стратегии управления долгом.

*Согласно данным Национального Банка Молдовы, Microinvest обладает крупнейшим кредитным портфелем среди небанковских организаций страны, с долей рынка в 36,3%, на конец первого квартала 2024 года. Около 68% портфеля компании приходится на бизнес-клиентов, из которых более 44% предназначено для сельскохозяйственного сектора. Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты прав клиентов (в соответствии со стандартами и методологией защиты клиентов Cerise+SPTF). Это подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, справедливое финансирование и конструктивный подход к любому запросу.