PUBLICITATE: Ответственное кредитование – ключ к успеху для предпринимателей! Интервью с Ольгой Гузун, руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Microinvest

Ответственное кредитование бизнеса играет ключевую роль в его долгосрочном успехе и устойчивом росте. Ответственный подход к кредитованию, от объективной оценки платежеспособности до постоянного контроля над использованием средств, является стратегически важным шагом для развития и расширения любой компании. Microinvest ответственно подходит к кредитованию предпринимателей по всей стране, предоставляя в нужный момент необходимую поддержку для эффективной реализации планов развития.
В интервью с Ольгой Гузун, руководителем департамента по работе с бизнес-клиентами компании Microinvest, мы обсудили основные рекомендации для предпринимателей, которые помогут им осознанно и рационально подходить к получению кредитов на развитие бизнеса. Также мы узнали, как Microinvest поддерживает предпринимателей, предлагая индивидуальные решения и финансовое образование.
- Ольга, как бы ты описала ответственное кредитование в контексте бизнеса?
Ответственное кредитование в бизнесе предполагает тщательную и объективную оценку платежеспособности предпринимателей. Это включает в себя анализ финансового состояния бизнеса, планируемых инвестиций и перспектив роста. Наша цель – гарантировать, что предоставленная финансовая поддержка может быть возвращена без ущерба для стабильности бизнеса и без риска избыточной задолженности. Это позволяет каждому предпринимателю принимать осознанные решения и превращать кредит в стратегическое преимущество для развития.
- Какие ключевые моменты необходимо учитывать предпринимателям перед оформлением кредита?
Получение кредита – это важное финансовое решение, которое может значительно повлиять на развитие бизнеса. Поэтому предпринимателям необходимо тщательно проанализировать все детали и быть хорошо информированными перед тем, как сделать этот шаг. К ключевым аспектам, на которые стоит обратить внимание, относятся следующие:
- Определение реальной потребности в кредите и точный расчёт необходимой суммы.
- Проведение анализа возможности погашения кредита, основываясь на стабильной прибыли и денежных потоках.
- Тщательное изучение условий кредитования, включая процентные ставки и сопутствующие расходы.
- Прогнозирование влияния кредита на бизнес как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Учет этих аспектов позволит избежать принятия импульсивных решений. Таким образом, кредит будет способствовать устойчивому росту бизнеса, не подвергая риску финансовую стабильность.
- Как Microinvest помогает предпринимателям принимать обоснованные финансовые решения и избегать чрезмерной задолженности?
Для Microinvest ответственное кредитование – это не просто принцип, а обязательство перед каждым клиентом. Мы стремимся предоставлять индивидуальные и прозрачные финансовые решения, и каждому предпринимателю мы предлагаем специализированные финансовые консультации от наших экспертов, чтобы они могли принимать обоснованные решения и избегать риска чрезмерной задолженности. Такой постоянный подход обеспечивает то, что каждый кредит становится шагом к развитию, а не препятствием. Мы тщательно анализируем финансовую ситуацию каждого клиента, чтобы предложить наиболее подходящие кредитные решения, и регулярно отслеживаем их финансовое состояние, чтобы предотвратить избыточную задолженность. Также мы проводим семинары по финансовому образованию, уделяя особое внимание ответственному кредитованию.
- В чем преимущество сотрудничества с Microinvest для малого и среднего бизнеса?
Сотрудничество с Microinvest предоставляет множество преимуществ для предпринимателей, стремящихся к развитию своего бизнеса. Мы делаем акцент на глубокое понимание потребностей каждого клиента и предлагаем гибкие решения, адаптированные к специфике их бизнеса. Благодаря индивидуальному подходу Microinvest становится не просто кредитором, а надежным партнером в достижении успеха. Вот некоторые ключевые преимущества работы с нами:
- Предлагаем финансовые решения, адаптированные к конкретным потребностям каждого предприятия.
- Простые и понятные кредитные продукты, с индивидуально составленным графиком платежей.
- Возможность воспользоваться кредитным лимитом сроком до 36 месяцев, основанным на финансовом анализе, без дополнительных затрат и с твоим минимальным участием.
- Предлагаем конкурентоспособные и прозрачные условия кредитования.
- В течение всего сотрудничества мы обеспечиваем постоянную поддержку и консультации, придерживаясь ответственного и этичного подхода к каждому клиенту.
- Как, по твоему мнению, влияет финансовое образование на кредитные решения предпринимателей? Какие индивидуальные инструменты и решения предлагает Microinvest для поддержки клиентов в ответственном управлении кредитами?
Несомненно, финансовое образование играет ключевую роль в принятии решений о кредитовании. Обладая необходимыми знаниями, предприниматели лучше понимают финансовые концепции, эффективно управляют ресурсами и объективно оценивают риски и выгоды, связанные с кредитами. Финансовая грамотность помогает избежать избыточной задолженности и поддерживать стабильность бизнеса, способствуя принятию обоснованных решений, которые способствуют устойчивому росту.
В Microinvest мы придерживаемся ответственного и индивидуального подхода к каждому клиенту, реализуя его в нашей повседневной работе. Мы внимательно выслушиваем каждого клиента и, исходя из специфики бизнеса, финансового плана и потребностей, предлагаем гибкие решения и графики погашения, адаптированные к его финансовым возможностям. Мы способствуем ответственному управлению кредитом, предоставляя постоянные финансовые консультации не только на начальном этапе сотрудничества, но и на протяжении всего периода взаимодействия. Такой подход позволяет клиентам лучше понимать условия кредитования, включая процентные ставки и дополнительные расходы, и разрабатывать эффективные стратегии управления долгом.
*Согласно данным Национального Банка Молдовы, Microinvest обладает крупнейшим кредитным портфелем среди небанковских организаций страны, с долей рынка в 36,3%, на конец первого квартала 2024 года. Около 68% портфеля компании приходится на бизнес-клиентов, из которых более 44% предназначено для сельскохозяйственного сектора. Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты прав клиентов (в соответствии со стандартами и методологией защиты клиентов Cerise+SPTF). Это подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, справедливое финансирование и конструктивный подход к любому запросу.