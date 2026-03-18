Procuratura Generală s-a autosesizat pe cazul poluării fluviului Nistru

   La 16 martie 2026, Secția combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale s-a autosesizat în urma informațiilor oficiale conținute în Hotărârea Guvernului nr. 108 din 15 martie 2026 privind declararea stării de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru.

  Potrivit actului normativ, începând cu data de 16 martie 2026, a fost instituită stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile, ca urmare a unui incident de poluare confirmat pe anumite sectoare ale fluviului Nistru, informează procuratura.md

Procuratura Generală subliniază că dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție, fiecare persoană având dreptul la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate. Totodată, legislația națională instituie protecția întregului potențial acvatic al țării, fiind interzisă deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante.

În context, Procuratura Generală a dispus înregistrarea procesului penal, în vederea investigării faptelor ce au determinat consecințele produse.

Procurorii întreprind toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cazului.


Articolul precedentAstăzi, 18 martie 2026, benzina este mai scumpă cu 46 de bani, iar motorina cu 60 de bani
Articolul următorHoroscop zilnic 17 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
