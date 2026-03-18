Procuratura Generală s-a autosesizat pe cazul poluării fluviului Nistru

La 16 martie 2026, Secția combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale s-a autosesizat în urma informațiilor oficiale conținute în Hotărârea Guvernului nr. 108 din 15 martie 2026 privind declararea stării de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru.

Procuratura Generală subliniază că dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție, fiecare persoană având dreptul la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate. Totodată, legislația națională instituie protecția întregului potențial acvatic al țării, fiind interzisă deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante.

În context, Procuratura Generală a dispus înregistrarea procesului penal, în vederea investigării faptelor ce au determinat consecințele produse.

Procurorii întreprind toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cazului.