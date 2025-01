Prețul mediu la apartamente a „bătut recordurile”. Creșterile nu s-au oprit în 2024

În 2024, piața imobiliară din Moldova a înregistrat două recorduri istorice: prețurile medii pentru apartamentele noi au depășit 1.500 de euro/m², iar la cele vechi – pragul de 1.000 de euro/m². Aceasta a dus la reducerea de aproape 4 ori a volumului tranzacțiilor, între 2021 și 2023, pentru ca în 2024 acestea să ajungă la 20.000 tranzacții anuale, arată într-o analiză expertul economic, Veaceslav Ioniță. Totodată, el susține că prețurile la apartamente (FOTO: Europa Liberă) ar putea crește și mai mult, după ce Guvernul a venit cu inițiativa de a introduce o taxă nouă.

„După ce am avut o creștere galopantă care a șocat lumea și volumul tranzacțiilor s-a redus de patru ori – dacă înainte se vindeau, în Chișinău, cam 40.000 de apartamente, am avut în 2023 – 10.000, în 2024 am avut o ușoară înviorare”, spune Veaceslav Ioniță. „Acum avem o stabilizare a prețurilor, însă guvernul nu doarme, el a venit cu o inițiativă ca să asigure că prețurile vor continua să crească”, adaugă expertul.

Ioniță subliniază că principala cauză a majorării prețurilor este creșterea, în ultimii patru ani, a costurilor în construcție – a materialelor utilizate, a forței de muncă, care s-au scumpit cu peste 60%. Totodată, din 2010, adică în ultimii 15 ani, aceste costuri au crescut de 3,6 ori. Această a dus inclusiv la falimentarea unor companii, deoarece „prețurile la apartament chiar dacă au crescut și ne șochează pe noi, ele au crescut mai încet decât au crescut cheltuielile pe care le au companiile de construcție”, spune el…. CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md