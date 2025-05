Care este cel mai nou stat din lume? Povestea unei țări fomdate în 2011

Tendința naturală este să credem că majoritatea țarilor lumii există de secole, stabilite pe hărți vechi, conturate de istorie. În realitate, multe națiuni sunt extrem de tinere, iar unele nici nu au atins pragul de 100 de ani de existență. Cel mai recent ținut recunoscut pe scară largă drept stat suveran este Sudanul de Sud, format în 2011. Totuși, acest titlu ar putea să fie curând revendicat de un alt teritoriu: Bougainville.

Sudanul de Sud: nașterea unui stat

Sudanul de Sud – cunoscut oficial sub denumirea de Republica Sudanului de Sud – a devenit o națiune independentă în data de 9 iulie 2011, conform iflscience.com, desprinzându-se de Sudan în urma unui referendum organizat în ianuarie același an. Rezultatul a fost covârșitor: peste 99% dintre sud-sudanezii care au votat s-au exprimat pentru independență.

Noua republică s-a constituit ca un stat fără ieșire la mare, acoperind o suprafață de aproximativ 644.329 de kilometri pătrați, ceea ce o face doar puțin mai mică decât statul Texas din SUA. Sudanul de Sud este delimitat la nord de Sudan, cu o regiune disputată denumită Abeyi Area, la est de Etiopia, la sud de Kenya, Uganda și Republica Democratica Congo, și la vest de Republica Centrafricană.

Populația: un stat al tinereții

Nu doar ca stat Sudanul de Sud este tânăr, ci și în ceea ce privește populația sa. Țara are aproximativ 12,7 milioane de locuitori, cu o vârstă medie de doar 18,7 ani. De fapt, mai mult de 42% din populație are sub 14 ani, în contrast puternic cu SUA, unde doar 18% dintre cetățeni se află în această categorie de vârstă.

Această demografie indică nu doar provocări — precum necesitatea unor investiții masive în educație și sănătate — dar și oportunități uriașe în ceea ce privește forța de muncă și potențialul de dezvoltare pe termen lung.

Provocările independenței

De la obținerea independenței, Sudanul de Sud s-a confruntat cu multiple probleme: conflicte etnice, instabilitate politică, crize umanitare și subdezvoltare economică. Războiul civil izbucnit în 2013 între facțiuni rivale a agravat situația, provocând mii de victime și dislocâri masive de populație.

Totuși, acordurile de pace încheiate în 2018 și 2020 au deschis noi perspective pentru stabilitate și reconstrucție.

Provocările rămân enorme, dar optimismul în rândul populației tinere și resursele naturale abundente oferă speranțe pentru un viitor mai bun.

Bougainville: un aspirant la titlul de cel mai nou stat din lume

În timp ce Sudanul de Sud deține momentan titlul de cel mai nou stat al lumii, Bougainville, un teritoriu situat la aproape 14.000 de kilometri distanță, se pregătește să-l conteste.

Unde este Bougainville?

Bougainville este o regiune autonomă a statului Papua Noua Guinee, situată în Pacificul de Sud. Insula are o istorie complexă: parte din Imperiul German, apoi administrată de Australia, Bougainville a fost incorporată în Papua Noua Guinee la momentul independenței acesteia în 1975.

Lupta pentru independență

Dorind însă independența, activiștii din Bougainville au încercat încă din 1975 să-și proclame statul suveran, fără succes. Tensiunile au escaladat încă și mai tare în anii 1980, când exploatarea minelor de cupru de la Panguna a generat nemulțumiri majore față de guvernul central.

Conflictul a degenerat într-un război civil brutal între 1988 și 1998, soldat cu moartea a până la 20.000 de persoane.

Pacea a venit în 2001 odată cu semnarea Acordului de Pace de la Bougainville, care prevedea acordarea autonomiei și organizarea unui referendum asupra independenței.

Referendumul istoric din 2019

Referendumul a avut loc în 2019, iar rezultatul a fost copleșitor: peste 97,7% dintre alegători au votat pentru independență.

Totuși, rezultatul nu este direct aplicabil. Acordul prevede negocieri între guvernul regional și Papua Noua Guinee pentru stabilirea pașilor concreți. Cel mai devreme, Bougainville ar putea deveni independent în 2024; cel mai târziu, până în 2027.

Astfel, Bougainville este pe cale să devină un nou membru al comunității internaționale, schimbând din nou harta lumii.

De ce apar țări noi în secolul al XXI-lea?

Formarea de noi state nu aparține doar trecutului. Factori precum:

* revendicări etnice,

conflicte de autonomie,

dorința de autoguvernare,

presiunile culturale,

eșecul statelor de a integra diverse regiuni,

…au determinat apariția unor noi state chiar în secolul al XXI-lea.

Exemple recente includ Timorul de Est (2002), Muntenegru (2006) și Kosovo (2008).

Bougainville, prin istoria sa de luptă și prin exprimarea democratică a voinței populației, urmează această tendință naturală de afirmare a propriei identități.

Provocări pentru un stat nou

Independența nu reprezintă doar un act politic simbolic, ci și o provocare uriașă de construcție națională. Noul stat Bougainville va trebui să își contureze un sistem guvernamental funcțional, să dezvolte o economie viabilă, să stabilească relații diplomatice solide și să construiască infrastructuri esențiale în domenii precum sănătatea, educația și transportul. Lecțiile învățate din experiența Sudanului de Sud, cu greșelile și succesele sale, vor fi, cel mai probabil, analizate cu atenție de liderii Bougainville pentru a evita aceleași capcane și pentru a asigura un parcurs stabil spre consolidarea noii națiuni.

Într-o lume în care globalizarea pare să estompeze diversitatea culturală, formarea de noi state, precum Sudanul de Sud și, posibil, Bougainville, demonstrează că dorința de autodeterminare și afirmare națională rămâne mai puternică decât oricând.

SURSA: