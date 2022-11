Povestea de succes și cum a câștigat grantul Galina Negoița

Pe rețelele de socializare, deseori poți întâlni foarte multe lucruri utile, precum ar fi și concursurile cu granturi. Vara anului 2022, Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, au lansat un Program Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca 2022”. Galina Negoița, bibliotecara și conducătoarea cercului de creativitate „Fantezie și Măiestrie”, a hotărât să ne povestească despre succesul său.

„Văzusem pe rețelele de socializare, un anunț despre un concurs de granturi. Am creat un grup de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și până la 30 ani și am hotărât să aplicăm la acest concurs. Având ideile formate și conceptul proiectului deja făcut, am depus cererea de participare în ultima zi. Lucrul în echipă, dorința de a câștiga, dar și norocul au fost de partea noastră. După două săptămâni, am fost anunțați că suntem câștigătorii acestui concurs”, ne-a spus Galina Negoița, bibliotecara și conducătoarea cercului de creativitate „Fantezie și Măiestrie”

Proiectul se numește Consolidarea Cercului de Creativitate „Fantezie și Măiestrie”. Din acest an, cercul face parte din Centrul de Creație pentru Copii și Adolescenți „Speranța”. Tinerii, își dau întâlnirea la biblioteca Publică Vădeni, de două ori pe săptămână. Pe lângă lucrările din biser, tinerii mai confecționează și origami.

„Deseori întâmpinam dificultăți, copiii trebuiau să vină cu materialele lor, dar ele sunt scumpe. Părintele este gata să procure de 2-3 ori, dar nu va procura permanent. Activitățile tot merg înainte, noi am câștigat biser, sârmulițe, pistoale cu silicon, clei cu silicon. Lucrările copiilor confecționate din materialele procurate din cadrul proiectului câștigat, au fost expuse și la o expoziție care a fost organizată în cadrul festivalului Mărului. Urmează și alte expoziții în curând. Suntem bucuroși, că am câștigat acest proiect. Mulțumim Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA”, a mai adăugat Galina.

22 de proiecte au participat la concursul de granturi pentru tinerii din raionul Soroca, dintre care 15 au fost din localitățile rurale, iar 7 din municipiul Soroca.