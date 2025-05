Observatorul de Nord a publicat raportul de activitate pentru anul 2024

Ce am făcut în 2024? Cum a crescut audiența noastră, ce am realizat în redacție, ce provocări am avut și ce planuri avem pentru 2025? Toate acestea se regăsesc în Raportul de activitate al Observatorului de Nord pentru anul 2024, care a fost publicat în subsolul site-ului nostru observatorul.md.

Documentul reflectă eforturile și rezultatele echipei noastre din ultimele 12 luni: extinderea echipei, diversificarea produselor media, consolidarea relației cu diaspora și dezvoltarea unor noi surse de venit, dar și lecțiile învățate pe parcurs.

Raportul complet poate fi consultat aici sau din subsolul paginii principale.