O nouă victorie marca Alexandru Solovei – campion republican rezervat sportivilor sub 23 de ani.

În sala de sport a Institutul de Educație Fizică și Sport din Chișinău s-a disputat campionatul Republicii Moldova la lupte, rezervat sportivilor sub 23 de ani. Cum și era de așteptat, competiția a fost dominată de luptătorii Centrului de Pregătire a Loturilor Naționale.

Din echipa care a câștigat nu mai puțin de 24 (!) titluri și locuri premiante se numără și vasilcoveanul Alexandru Solovei (Foto: arhivă), care a fost cel mai bună la luptele greco-romane, categoria de greutate 77 kilograme!

Bravos, Alex!