A fost lansat proiectul ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2”

De către
OdN
-
0
14
  Experți în domeniul energiei GIZ, Reprezentanții primăriei Soroca, Consiliilor raionale Soroca și Drochia au participat online, la evenimentul de lansare a proiectului ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2”.
  Este vorba despre o activitate organizată de Energy4Moldova, parte a proiectului ”Eficiența Energetică și Energiei Regenerabile în Republica Moldova”, în cadrul căreia a fost creat un Grup de lucru regional pe managementul energetic, care are misiunea de a elabora un Plan de Activități. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentO nouă victorie marca Alexandru Solovei – campion republican rezervat sportivilor sub 23 de ani.
Articolul următorDupă un val de scumpiri, astăzi benzina se ieftinește cu un ban
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.