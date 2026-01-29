A fost lansat proiectul ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2”

Experți în domeniul energiei GIZ, Reprezentanții primăriei Soroca, Consiliilor raionale Soroca și Drochia au participat online, la evenimentul de lansare a proiectului ”Implementarea managementului energetic în regiunea 2”.

Este vorba despre o activitate organizată de Energy4Moldova, parte a proiectului ”Eficiența Energetică și Energiei Regenerabile în Republica Moldova”, în cadrul căreia a fost creat un Grup de lucru regional pe managementul energetic, care are misiunea de a elabora un Plan de Activități. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)