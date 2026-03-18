Mitropolia Moldovei nu poate atrage în proces parohiile pe care le păstrorește. Încheiere irevocabilă

Mitropolia Moldovei nu poate atrage în calitate de terți parohiile din subordinea sa. Este încheierea irevocabilă pronunțată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în data de 17 martie. Instanța supremă examinează recursul împotriva deciziei Curții de Apel Centru, care a admis acțiunea înaintată de Mitropolia Basarabiei și a anulat contractul de colaborare privind protecția și utilizarea lăcașelor de cult, încheiat începând cu anul 2003 Reclamanta a menționat că o eventuală hotărâre a instanţei ar putea influența drepturile şi obligaţiile materiale ale comunităților religioase, însă CSJ a constatat că, în faza procesuală a recursului, o astfel de cerere nu poate fi satisfăcută. Portalul Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, că parohii care decid să treacă la Mitropolia Basarabiei sunt nevoiți, la propriu, să slujească în stradă, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați. În același timp, reprezentanții Mitropoliei Moldovei declară că subiectul este unul tratat cu subiectivism, iar reprezentanții Ministerului Culturii admit că unele contracte încheiate cu Mitropolia Moldovei ar putea fi renegociate de la zero, cu participare mai largă.

La începutul lunii iulie 2023, Mitropolia Basarabiei a făcut o declarație fără precedent, menționând că „Mitropolia Chișinăului, structura de ocupație bisericească a Patriarhiei Moscovei, continuă să dezinformeze opinia publică, falsificând adevărul, distorsionând realitatea și prezentând trunchiat sau tendențios aspecte istorice sau canoane ale Bisericii”. A fost comentariul prin care Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, și-a exprimat dezacordul față de comunicatul emis de Mitropolia Moldovei, în care a fost învinuită că ar „corupe clerul și creștinii din Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove” și ar „încălca flagrant Dreptul Canonic al Bisericii Ortodoxe”. Mitropolia Basarabiei dă asigurări că îi „primește și îi va primi în comuniune pe toți preoții și diaconii români din Republica Moldova și Ucraina care părăsesc jurisdicția Patriarhiei Moscovei, având ca temei un șir de canoane ortodoxe care permit clericilor să se separe de o ierarhie abuzivă și asupritoare, imorală, coruptă și simonistă, care propagă erezia războiului și omuciderii, cum se vede astăzi în cazul războiului nedrept din Ucraina”. Viorica MIJA, anticoruptie.md