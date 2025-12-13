Minciunele sau ciurigăi. Rețetă tradițională cu gust de copilărie

Există mirosuri care nu se uită niciodată: cel de vanilie, de coji de lămâie rase și de aluat rumenit în ulei încins. Așa mirosea în copilărie, în bucătăriile în care se pregăteau minciunele sau ciurigăi, acele prăjituri simple, răsucite și ușor crocante care aduceau zâmbetul pe fețele tuturor.
Fie că li se spunea „minciunele”, „ciurigăi” sau „gogoși răsucite”, fiecare casă avea o variantă a sa. Un strop de rom aici, o coajă de portocală dincolo, o lingură de smântână în plus sau un praf de sare „după ochi”.
Minciunelele sunt o dovadă a geniului culinar românesc. Din puține ingrediente, toate la îndemână se obține un desert delicat, ușor ca un fulg, crocant la exterior și pufos în mijloc. Ele nu au nevoie de glazuri sau creme sofisticate: doar o ploaie de zahăr pudră care se așază ca o ninsoare pe suprafața aurie și o cană de lapte sau ceai lângă.
Se făceau în special în perioada de dinaintea postului, când gospodinele voiau să folosească ultimele ouă și lapte proaspăt. Sunt unul dintre acele deserturi care poartă cu ele parfumul copilăriei și sunetul veseliei de altădată.
Mai jos găsești rețeta detaliată care să te poarte direct în atmosfera unei bucătării de duminică dimineața, când bunica prăjea aluatul pufos în tuciul cu ulei.
- 500 g făină albă
- 3 ouă
- 3 linguri zahăr
- 2 linguri smântână grasă (sau iaurt)
- 1 lingură ulei
- 1 plic zahăr vanilat
- coaja rasă de la o lămâie (sau o portocală mică)
- un praf de sare
- 1 linguriță rom sau esență de vanilie
- 1/2 plic praf de copt (opțional)
- 100-120 ml lapte (cât cuprinde pentru un aluat elastic)
- ulei pentru prăjit
- zahăr pudră vanilat pentru finisare.
Rețeta minciunelelor – Mod de preparare
Pentru prepararea aluatului, într-un bol mare, bate ouăle cu zahărul și un praf de sare. Adaugă smântâna, uleiul, coaja de lămâie și aromele. Încorporează treptat făina amestecată cu praful de copt, alternând cu laptele, până obții un aluat moale, ușor elastic, care nu se lipește de mâini.
Frământă-l câteva minute, apoi lasă-l să se odihnească acoperit, aproximativ 15-20 de minute. Descoperă și o rețetă de aluat fraged, pe bază de iaurt.
Cum formezi minciunele sau ciurigăi
Întinde aluatul pe masa pudrată cu făină, într-o foaie subțire (aprox. 3 mm). Taie dreptunghiuri de 10×4 cm și crestează fiecare bucată pe mijloc. Trage un capăt al dreptunghiului prin despicătură, ca să obții forma răsucită specifică.
Într-o tigaie adâncă sau un tuci, încinge uleiul bine. Prăjește minciunelele pe ambele părți până devin aurii. Scoate-le pe șervețele de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei.
Minciunelele se servesc cel mai bine calde, alături de o cană cu lapte, cacao sau ceai de tei. În unele zone, se așezau într-un castron mare de ceramică și se acopereau cu un ștergar curat, pentru ca aburul să le păstreze fragede.
Există gospodine care mai adaugă un strop de rachiu în aluat, iar altele le fierb pentru câteva clipe în lapte îndulcit după prăjire, obținând un desert moale, aproape ca o budincă rustică.
Fiecare familie are amintiri legate de ele: bunici care le modelau cu mâinile albe de făină, copii care așteptau nerăbdători lângă aragaz și mirosul acela dulce de ulei încins care anunța că vin minciunelele.
Acest desert simplu rămâne o dovadă că uneori, cele mai modeste ingrediente pot crea bucurii mari. O farfurie de minciunele e ca o poveste spusă la gura sobei caldă, fragilă și plină de tandrețe.
SURSA: catine.ro