Minciunele sau ciurigăi. Rețetă tradițională cu gust de copilărie

Fie că li se spunea „minciunele”, „ciurigăi” sau „gogoși răsucite”, fiecare casă avea o variantă a sa. Un strop de rom aici, o coajă de portocală dincolo, o lingură de smântână în plus sau un praf de sare „după ochi”.

Minciunelele sunt o dovadă a geniului culinar românesc. Din puține ingrediente, toate la îndemână se obține un desert delicat, ușor ca un fulg, crocant la exterior și pufos în mijloc. Ele nu au nevoie de glazuri sau creme sofisticate: doar o ploaie de zahăr pudră care se așază ca o ninsoare pe suprafața aurie și o cană de lapte sau ceai lângă.

Se făceau în special în perioada de dinaintea postului, când gospodinele voiau să folosească ultimele ouă și lapte proaspăt. Sunt unul dintre acele deserturi care poartă cu ele parfumul copilăriei și sunetul veseliei de altădată.

Mai jos găsești rețeta detaliată care să te poarte direct în atmosfera unei bucătării de duminică dimineața, când bunica prăjea aluatul pufos în tuciul cu ulei.

Minciunele sau ciurigăi – Ingrediente

500 g făină albă

3 ouă

3 linguri zahăr

2 linguri smântână grasă (sau iaurt)

1 lingură ulei

1 plic zahăr vanilat

coaja rasă de la o lămâie (sau o portocală mică)

un praf de sare

1 linguriță rom sau esență de vanilie

1/2 plic praf de copt (opțional)

100-120 ml lapte (cât cuprinde pentru un aluat elastic)

ulei pentru prăjit

zahăr pudră vanilat pentru finisare.

Rețeta minciunelelor – Mod de preparare

Pentru prepararea aluatului, într-un bol mare, bate ouăle cu zahărul și un praf de sare. Adaugă smântâna, uleiul, coaja de lămâie și aromele. Încorporează treptat făina amestecată cu praful de copt, alternând cu laptele, până obții un aluat moale, ușor elastic, care nu se lipește de mâini.

Frământă-l câteva minute, apoi lasă-l să se odihnească acoperit, aproximativ 15-20 de minute. Descoperă și o rețetă de aluat fraged, pe bază de iaurt.