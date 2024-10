Mihăiță Negură: cu ajutorul fondurilor europene, municipiul Câmpulung Moldovenesc s-a transformat într-o bijuterie a Bucovinei centrale / VIDEO

Hai cu noi în Europa!

O nouă emisiune „Observatorul” realizată în România! O nouă oportunitate de a ne familiariza cu realizările obținute ca un oraș, foarte asemănător cu Soroca, de când România a devenit țară-membră a Uniunii Europene! Un nou exemplu despre cum fondurile europene schimbă în bine viața comunității, în general și a fiecărui cetățean, în particular.

De data aceasta am poposit în municipiul Câmpulung Moldovenesc, din județul Suceava, o localitate cu circa 22.000 de locuitori, situată în inima Bucovinei centrale. Dacă o să spunem că este un oraș-bijuterie nu o să greșim cu nimic or, urbea frapează prin obiectivele turistice (peste 100 la număr!) care atrag, ca un magnet, turiști din țară și de peste hotare. Am vizionat și noi mai multe din aceste obiective, iar astfel de edificii precum Muzeul Artelor sau Muzeul Lingurii trebuie să se regăsească pe agenda oricărui turist.

Apropo, de când România a devenit membră a Uniunii Europene, municipiul Câmpulung Moldovenesc a beneficiat de peste 100.000.000 de euro investiții în obiecte de menire social-economică. Din acești bani, circa 3.000.000 de euro au fost utilizați pentru renovarea și reconstrucția Muzeului Artelor…

Despre schimbările care au avut în această localitate și care sunt perspectivele ei de dezvoltare ne-a povestit, cu lux de amănunte, primarul Mihăiță NEGURĂ, care este la al patrulea mandat.

Vizionare plăcută!