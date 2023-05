La revedere școală, bine ai venit vacanță! / VIDEO

După un an de studii, iată că a venit și sfârșitul anului școlar. Iar despre el am decis să vorbim cu elevii și profesorii de la gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Vasilcău. După muncă au venit și rezultatele, iar notele mici sau mari au fost primite după străduința fiecăruia.

Și fiindcă vorba populară zice că nu există babă frumoasă și nici copil cuminte, ultima parte a zicalei are argumente din viață, și la această instituție de învățământ. Anul școlar a fost unul rodnic nu doar pentru școlari, ci și pentru administrația gimnaziului. De vacanță vor avea parte și pedagogii, iar pentru profesorul Grigore Ciobanu, care a predat jumătate de veac, acesta a fost ultimul an printre elevi. În trei luni de vacanță, elevii vor avea timp de odihnă, iar ghiozdanele vor aștepta răbdătoare în cui un nou început de an școlar.