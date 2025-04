Mesajul părintelui Liviu Cernei înainte de Paștele Blajinilor: „Cimitirul nu e loc de petrecere, ci de rugăciune”/ VIDEO

În pragul Paștelui Blajinilor, părintele Liviu Cernei, paroh al bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Zastînca, transmite un îndemn clar și emoționant către credincioși: „Să păstrăm sfințenia acestei zile și să nu transformăm cimitirele în locuri de petrecere.”

„Cimitirul este loc de rugăciune, nu de consumat mâncare sau alcool. Am venit, am pomenit, am stropit cu agheasmă, am spus – Hristos a înviat! și apoi mergem acasă”, subliniază părintele, făcând apel la decență, respect față de cei răposați și la un comportament demn de numele de creștin.

Potrivit părintelui, Paștele Blajinilor nu ar trebui să devină o ocazie pentru a impresiona sau a etala bunăstarea. Dimpotrivă, esența acestei sărbători constă în rugăciune, pomenirea celor adormiți și milostenie oferită celor care nu pot răsplăti darul primit – o milostenie sinceră, în spiritul învățăturilor evanghelice.

„Nu venim în cimitir ca să arătăm cine și ce are, ci din dragoste pentru cei care au trecut la Domnul. Mormântul să arate ca un coș de Paști, simplu și cu suflet, nu ca o masă festivă”, spune părintele.

Preotul face și un apel practic către enoriași: în condițiile în care mulți oameni doresc să meargă la mai multe cimitire, e bine să alegem cu înțelepciune și răbdare. „Nu putem fi peste tot în aceeași zi. Mergeți la un cimitir, pomeniți acolo și pe ceilalți. Împărăția lui Dumnezeu nu e legată de un loc anume, ci e în inima noastră.”

În mesajul său cald și părintesc, părintele Liviu Cernei aduce în prim-plan valorile care ar trebui să stea la temelia oricărei sărbători religioase: credința, modestia, recunoștința și iubirea. Paștele Blajinilor este, mai presus de toate, o sărbătoare a memoriei și a speranței, nu a desfătării.

„Să dăm dovadă că suntem creștini adevărați. Cu răbdare, cu dragoste și cu înțelepciune. Nu totul trebuie făcut într-o zi – dar totul trebuie făcut cu suflet.”