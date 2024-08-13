Kapushon, музыкальный исполнитель: Европа для меня — это будущее, которое мы хотим построить дома

Марин Крецу, известный под сценическим псевдонимом Kapushon, уже более 25 лет участвует в развитии музыки в Республике Молдова, в особенности местной рэп-культуры. И он хотел бы, чтобы музыка и искусство не знали границ.

«Я увлекаюсь рэпом и всем, что связано с музыкой, со школьных лет. Моему увлечению уже более 25 лет, за это время я выпустил множество песен и выступил на более чем 700 концертах в Молдове и за рубежом», — говорит Марин Крецу.

Для него вступление в Европейский союз означает освобождение от географических барьеров и возможность делиться культурными ценностями, которые несут молдавские артисты.

«Для меня Европа — это воздух свободы, которого в нашей стране не хватает, свобода выражения и мышления, это море возможностей, это будущее, которое мы хотим построить дома», — говорит Kapushon.

Марин Крецу добавляет, что усилия молдавских властей должны способствовать снижению уровня коррупции и воспитанию новых поколений, ведь молодежь — это будущее страны.

Видео можно посмотреть по ссылке ниже: https://www.facebook.com/moldeuropeana/videos/1634203060767761/