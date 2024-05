Întrebări și răspunsuri despre proiectul eTwinning

Ce este eTwinning? Un termen pe care-l auzim tot mai des în ultima perioadă, dar despre care cunoaștem încă prea puțin. Ca să știm mai multe despre aceasta am decis să aflăm de la cei implicați în acest proces — elevii și profesorii de la Liceul Teoretic “Ion Creangă”, care ne-au răspuns la mai multe întrebări la acest subiect.

Care au fost cele mai captivante activități din cadrul eTwinning?

Proiectele eTwinning sunt un mod interesant de dezvoltare a elevilor. Cele mai captivante activități din cadrul proiectului din care am făcut parte au fost cele în care am interacționat cu alți oameni. În IPLT ”Ion Creangă” din orașul Soroca am împărțit pliante elevilor și profesorilor, îndemnându-i să ducă un mod de viață sănătos. Mi-a făcut plăcere să văd reacții pozitive din partea elevilor și pedagogilor. O altă activitate memorabilă din cadrul acestor proiecte a fost participarea la plantarea copacilor pe teritoriul școlii, îmbunătățind calitatea aerului. Acești copaci vor rămâne o amintire plăcută pentru viitorii elevi. Împreună cu colegii mei am încercat pentru prima oară cum se joacă un rol pe scenă la Teatrul ”Veniamin Apostol” din municipiul Soroca. În urma acestei experiențe am rămas cu numeroase cunoștințe ce ne vor fi utile pentru viitorul nostru. Ne-a deschis noi orizonturi privind lumea teatrului cu alți ochi. Consider că proiectele eTwinning sunt foarte importante și benefice pentru dezvoltarea creativității!

Patricia-Marilena Bujor, eleva clasei a IX-a ”A”, IPLT ”Ion Creangă”, Soroca

Mariana Moldovanu, profesoară de limbi străine, IPLT ”Ion Creangă”, Soroca:

eTwinning este comunitatea unde elevii au posibilitatea de a genera idei, noi concepte în parteneriat cu alte instituții educaționale europene în procesul de implementare a variatelor proiecte. Acest spațiu virtual de lucru colaborativ cu semenii, colegii este configurat astfel încât tinerii au oportunitatea de a se pregăti atât pentru ore, cât și pentru viață, pentru viitor, punându-se accent pe competențe practice și pe dezvoltarea unor aptitudini de care este nevoie astăzi.

eTwinning reprezintă o provocare binevenită pentru elevi prin implicarea în cadrul proiectelor cu scop de a sensibiliza importanța învățării limbilor străine pe durata vieții, a utiliza resursele educaționale moderne în cadrul activităților școlare și totodată a dezvolta competențele secolului XXI. eTwinning este prezentul și viitorul educației. eTwinning motivează și ajută școlile, profesorii din întreaga lume să participe în proiecte de grup.

Cu ce provocări te-ai întâlnit și cum le-ai făcut față?

În cadrul proiectelor eTwinning, am întâlnit diverse provocări cum ar fi definirea clară a obiectivelor, utilizarea resurselor grafice și informaționale și îndeplinirea responsabilităților pentru dobândirea încrederii membrilor grupului. Pentru a le face față, am colaborat eficient cu întreaga echipă, încurajându-ne reciproc să ne exprimăm ideile și să participăm activ la organizarea activităților și realizarea produselor. Am comunicat deschis și am gândit creativ, ceea ce a condus la identificarea unor soluții inovatoare pentru provocările întâmpinate. Prin implicarea activă a echipei și prin abordarea cu încredere a problemelor, am reușit să depășim obstacolele și să finalizăm proiectele cu succes.

Ilie Popovici, elevul clasei a IX-a ”A”, IPLT ”Ion Creangă”, Soroca

eTwinning este o comunitate online a școlilor din Europa. Lansată în 2005, inițiativa eTwinning face parte din programul Erasmus+ al Comisiei Europene și oferă o platformă pentru personalul școlar (profesori, directori, bibliotecari etc.) din țările participante pentru a comunica, colabora, dezvolta proiecte și a face schimb de idei și bune practici. Obiectivul principal este de a îmbunătăți calitatea educației și de a promova înțelegerea interculturală prin utilizarea tehnologiei digitale. eTwinning facilitează proiecte colaborative între școli din diferite țări, permițând elevilor și profesorilor să lucreze împreună la diverse teme educaționale, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor digitale, lingvistice și interculturale.

De ce eTwinning ar trebui să fie prezent în mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova?

eTwinning ar trebui să fie prezent în mai multe instituții de învățământ de la noi pentru că promovează colaborarea internațională în educație, dezvoltând competențe interculturale și digitale ce sunt esențiale în secolul XXI. Prin proiectele derulate pe această platformă elevii își pot îmbunătăți abilitățile lingvistice, învață despre alte culturi și obiceiuri și își dezvoltă spiritul de echipă și capacitatea de adaptare la diversitate.

Ștefan Huluță-Saftiuc, elevul clasei a IX-a ”A”, IPLT ”Ion Creangă”, Soroca

Ce anume aduce nou eTwinning?

eTwinning îi face pe elevi să fie flexibili, colaborativi, motivați pentru învățare și angajați în activități educaționale și culturale. Este cea mai oportună cale de a cunoaște și a comunica într-o limbă străină prin intermediul experiențelor din viața reală aduse în sala de clasă. Proiectele implementate favorizează comunicarea și colaborarea dintre instituțiile comunității eTwinning, implicând elevii în activități creative și inovative. Succesul colaborării se datorează utilizării tehnologiilor comunicării și informației (TIC). Profesorii au posibilitatea de a crea parteneriate pedagogice, de a realiza schimb de experiență, de a participa la activități de formare profesională împreună cu colegii din țările europene.

Pe parcursul a trei ani, cele 4 proiecte eTwinning implementate (“Keep the Planet Green”, 2022; “Mens Sana in Corpore Sano”, 2023; “Book Club”, 2023; “Celebrating Festivities”, 2024) au însemnat o experiență valoroasă de colaborare și învățare inovativă. Echipelor de elevi și profesorilor li s-au acordat certificate naționale de calitate eTwinning și certificate europene de calitate eTwinning pentru eforturile depuse în cadrul proiectelor. Participarea adolescenților la activități a contribuit la îmbunătățirea abilităților de comunicare, la dezvoltarea abilităților digitale, creșterea motivației. Implicarea activă i-a ajutat pe elevi să aprecieze mai mult valoarea naturii, să prețuiască mediul înconjurător, să respecte natura și să o înțeleagă astfel, încât să poată beneficia de bogățiile sale într-un mod durabil; să formeze o atitudine pozitivă și responsabilă față de sănătatea sa și a celor din jur, a unui stil de viață sănătos și să se preocupe de armonia dezvoltării fizice a corpului; să dezvolte abilitatea de a lectura în limba străină și să sprijine dezvoltarea personală prin intermediul lecturii; să exploreze diversitatea culturilor, tradițiilor și obiceiurilor în spațiul dunărean.

Aceste parteneriate oferă un mediu sigur, promovând educație de calitate, dezvoltare durabilă și eficientă.

Mariana Moldovanu, profesoară de limbi străine, IPLT ”Ion Creangă”, Soroca

Cum este să lucrezi în echipă în cadrul acestui program, când fiecare membru vine și insistă anume asupra ideilor sale?

În cadrul acestor proiecte, lucrul în echipă presupunea gestionarea de idei. Ne încurajam reciproc, ne exprimam și ne susțineam punctul de vedere. Colaborarea, munca în echipă ne-a ajutat să găsim soluții, care au îmbinat cele mai bune aspecte ale fiecărei propuneri, astfel ajungând la idei originale.

Liudmila Barițchii, eleva clasei a IX-a „A”, IPLT ”Ion Creangă”, Soroca