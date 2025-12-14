Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 15-21 decembrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 15-21 decembrie 2025

Chiar dacă unele neajunsuri emoționale sunt încă prezente în legătura dintre voi, alături de cel ales reușești să devii o persoană mai bună cu fiecare zi care trece. Pentru tine, zilele care urmează sunt definite de reușită și succes. În anumite contexte în care te vei afla, trăiești o stare de claustrofobie socială. Ai nevoie de mai mult timp cu sine.

Horoscop săptămânal Taur: 15-21 decembrie 2025

Deși adori să comunici cu cei din jur, ai nevoie de timp și pentru propria persoană. Mai ales în această perioadă a anului, este important să privești lucrurile din jur cu mai multă empatie și răbdare. Cei cu care interacționăm zi de zi își duc propriile bătălii. Nu avem de ce să le accentuăm luptele interioare, ci din contră.

Horoscop săptămânal Gemeni: 15-21 decembrie 2025

Influența pe care o ai asupra celor din jur este de natură „vindecătoare”. În orice context te-ai afla, ai mereu un cuvânt de bine de spus în raport cu ceea ce se întâmplă. Aprecierile în acest sens apar întotdeauna, dar nu asta ai tu nevoie. Ceea ce îți dorești este de fapt o lume mai bună, mai fericită și mai plină de oameni dispuși să dăruiască.

Horoscop săptămânal Rac: 15-21 decembrie 2025

În evenimentele de care vei avea parte în această perioadă, alegi să vezi partea plină a paharului. Ești conștientă că tu ești singurul „dirijor” al propriei vieți. Pentru tine această săptămână a lunii decembrie este despre echilibru. Este nevoie de el în viața ta. Relațiile de prietenie sunt pentru tine sursa ta de inspirație și încredere.

Horoscop săptămânal Leu: 15-21 decembrie 2025

Este posibil ca în punctul în care te afli acum să nu te mai simți atât de sigură pe tine ca atunci când totul din jur se derula la nivel ipotetic. Faptul că unele din lucrurile pe care ți le doreai au devenit palpabile se pare că este o sursă de anxietate pentru tine. Este nevoie de timp pentru a te adapta noii dinamici din viața ta.

Horoscop săptămânal Fecioară: 15-21 decembrie 2025

Marte îți stimulează creativitatea pe parcursul întregii săptămâni. Fără să îți dai seama exact de implicațiile pe care le are asupra echilibrului tău, trebuie să îți asumi unele reușite profesionale pe care ți le doreai foarte mult. Crezi însă că nu ești pregătită pentru ceea ce va urma din acest punct de vedere. Ai răbdare cu tine!

Horoscop săptămânal Balanță: 15-21 decembrie 2025

Facem greșeli, mai mici sau mai mari la orice pas și ne este greu să acceptăm această caracteristică a naturii umane. Zilele acestei săptămâni te va pune în nenumărate contexte în care aceasta va fi lecția care ți se va „preda”. Atunci când ai nevoie de mai multă confirmare socială, te-ai gândit de unde vine această nevoie?

Horoscop săptămânal Scorpion: 15-21 decembrie 2025

Indiferent că suntem de acord sau nu cu acest adevăr, avem puterea să modificăm „șinele” propriului drum în viață. Chiar dacă sunt nenumărate acele contexte care ne aduc dezamăgiri, nereușite, tristețe, nu trebuie să uităm niciodată că toate resursele se află în noi. Lasă-te ghidată de ceea ce simți în interiorul tău!

Horoscop săptămânal Săgetător: 15-21 decembrie 2025

Jupiter te va „urmări” îndeaproape la nivel energetic pe tot parcursul săptămânii. Deși nu recunoști acest lucru, de cele mai multe ori ești intrigată de reușitele celor din jur. Este posibil ca la mijloc să fie un sentiment de invidie. Este de exploatat această zonă a universului tău interior. Încearcă să faci lucrurile într-un ritm mai alert, mai ales în această perioadă a anului.

Horoscop săptămânal Capricorn: 15-21 decembrie 2025

Reușitele celor din jur sunt precum o sursă de suferință pentru tine. Toată această interiorizare pe care o trăiești se datorează în mare parte faptului că nu ești deloc mulțumită de propriul parcurs profesional. Indiferent de maniera în care alegi să comunici cu cei din jur, te vei simți respinsă. Ce din tine te face totuși să rămâi în anumite relații?

Horoscop săptămânal Vărsător: 15-21 decembrie 2025

Faci multe excese, de toate felurile, iar mișcarea fizică este din nou amânată pentru tot felul de motive puerile și în care nici măcar tu nu mai crezi. La mijloc se află doar o stare de demotivare profundă. Emanciparea pe care simți nevoia să o trăiești la nivel profesional nu este de bun augur în această perioadă agitată.

Horoscop săptămânal Pești: 15-21 decembrie 2025

Spiritele sunt destul de tensionate la birou din cauza unor dificultăți cu care se derulează proiectele. Este nevoie de mai multă prezență de spirit pentru a putea să faci lucrurile în maniera în care îți dorești. Intriga din colectivul profesional pare să ia amploare. Este nevoie de un alt mod de a comunica, mai ales în momentele tensionate.

