Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 11-17 august 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 11-17 august 2025

Interpretările tale nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Pentru a evita disputele, apelează la o atitudine diplomată. Coordonarea colegilor este necesară la locul de muncă. Nu îți place acest rol, dar vechimea pe poziția pe care o ai te „obligă” să faci asta. Te-ai gândit că poate tu nu îți mai dorești însă să fii în acest loc?

Horoscop săptămânal Taur: 11-17 august 2025

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce destul de mult echilibru emoțional. Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Este vorba de nevoia de a deține controlul absolut. Dar ce s-ar întâmpla oare dacă ai scăpa frâiele din mâinile tale?

Horoscop săptămânal Gemeni: 11-17 august 2025

Indiferent de statutul social pe care îl ai, crezi în autenticitate. În săptămâna care urmează ai tendința să setezi în jurul tău mai multe bariere, mai ales profesionale. Drumul pe care îți dorești să pășești are nevoie de lucruri concrete pentru a se materializa. Ce acțiuni poți face acum, în acest moment al vieții tale, în acest sens?

Horoscop săptămânal Rac: 11-17 august 2025

Comunicarea din relațiile din viața ta are de suferit din cauza indiferenței, iar tu știi asta. Ești neliniștită mereu, distantă și totuși ceri foarte multe de la cei din jur. Îți dorești să fii înțeleasă cu privire la obiectivele profesionale și devii precum o leoaică dacă cineva are o opinie în acest sens.

Horoscop săptămânal Leu: 11-17 august 2025

Deschiderea energetică pe care o vei simți în zilele care urmează este cea care te va ghida întru totul. Lași loc înțelepciunii, încrederii, determinării să pătrundă în inima ta pentru a face lumină asupra acelor lucruri care te împlinesc. Nimic nu este mai ușor decât atunci când îți dai voie să faci ce simți!

Horoscop săptămânal Fecioară: 11-17 august 2025

În zilele aceastea, îți creionezi noi obiective profesionale, renunți la prietenii sau oameni care nu te mai inspiră și trăiești totul la alt nivel. Rezumând, te concentrezi pe propriile nevoi. Nu mai este loc în viața ta de compromisuri emoționale. Energia inspirațională pe care o resimți te ajută să te organizezi mai bine.

Horoscop săptămânal Balanță: 11-17 august 2025

Indiferent că este vorba de carieră, de viața personală, de relațiile cu cei din jur, îți asculți intuiția și întreții o stare de echilibru. Perioada următoare este pentru tine pretextul perfect pentru a te dedica celor dragi. Tot ceea ce faci pentru cei din jur are la bază sentimente profunde de afecțiune și recunoștință.

Horoscop săptămânal Scorpion: 11-17 august 2025

Reușești mereu să lucrezi în paralel la mai multe proiecte, fără a face însă un efort de concentrare suplimentar. Anxietatea colectivă pe care o recunoști în dinamica propriei familii are drept sursă experiența de viață a fiecărui membru care face parte din ea. Tu vei reuși să rupi acest cerc vicios! Zi de zi faci asta!

Horoscop săptămânal Săgetător: 11-17 august 2025

Zilele săptămânii care urmează se află sunt energia de luptător al Săgetătorului. Ești ușor de iubit de către cei din jur deoarece starea ta de spirit este una plăcută și deloc defensivă. Dacă astrele vor pulsa în continuare în casa familiei, este posibil să te gândești să faci un copil sau să te muți într-o nouă casă.

Horoscop săptămânal Capricorn: 11-17 august 2025

Semnalele pe care le primești din partea celor din jur sunt ușor de descifrat atâta timp cât rămâi conectată la ceea ce se întâmplă. Zilele acestei săptămâni vor avea nevoie de o bună organizare. La birou sunt în desfășurare proiecte dificile și nu îți va fi ușor. Ai nevoie de pauze de relaxare și să te hrănești corespunzător.

Horoscop săptămânal Vărsător: 11-17 august 2025

Așteptările pe care ajungi să le proiectezi asupra celor din jur îți fac rău. Chiar dacă dintotdeauna ai făcut multe compromisuri, acum este momentul să fii mai categorică în raport cu alegerile pe care le faci. Maniera în care decurg lucrurile în plan profesional te fac să fii încrezătoare cu privire la următoarea etapă în carieră.

Horoscop săptămânal Pești: 11-17 august 2025

Te lași prea ușor cucerită de situații sau contexte care îți dau o senzație pasageră de împlinire. Este nevoie de mai multă determinare pentru a ajunge la un real echilibru. Unele prietenii sunt construite pe interese și de aceea nu vor ajunge niciodată să te împlinească. Natura este principala ta sursă de energie și vitalitate.

