Horoscop săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025. Ce aduce Luna Nouă și Mercur în Vărsător pentru fiecare zodie în parte

Nodurile Lunare se mută pe axa Pești-Fecioară, unde rămân până la jumătatea anului 2026. Luna Nouă și Mercur în Vărsător.

Horoscop Berbec săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Berbec, săptămâna se anunță importantă în sfera proiectelor profesionale pe termen lung, privind negocierea unor contracte și activitățile pe care le desfășoară la serviciu, unde pot să apară modificări.

Odată cu intrarea lui Mercur, planeta comunicării, în Vărsător, pe 28 ianuarie, nativii Berbec încep să facă planuri, să negocieze contracte, să socializeze mai mult, să caute persoane sau grupuri cu pasiuni comune. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul prietenilor, grupurilor pe care le frecventează, vieții sociale și planurilor de viitor. Este un moment favorabil și pentru a iniția un demers în planul sentimental. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești-Fecioară, axa muncii și sănătății, iar atenția nativilor Berbec se va îndrepta spre reechilibrare și vindecare, dar și pe rezolvarea unui context profesional.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa banilor, valorilor și stimei de sine și se deblochează un context financiar. De asemenea, nativii pot să aducă îmbunătățiri la un proiect, care acum poate prinde formă.

Horoscop Taur săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Taur, săptămâna aduce preocupări pentru carieră, mai ales că majoritatea aspectelor astrologice vor viza acest domeniu.

Pe 28 februarie, Mercur, planeta comunicării, ajunge în Vărsător, unde aduce preocupări pentru carieră, imagine, reputație, aspirații profesionale. Taurii își vor spune opiniile, au idei pe care le prezintă șefilor și-și pot pune în valoare abilitățile de comunicare și experiența. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul carierei și reputației profesionale, unde Tauri au ocazia și oportunitatea să demareze un proiect profesional, care să le aducă o avansare. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa sentimentală. Interesul nativilor Taur va fi să-și lărgească cercul de prieteni, să facă parte dintr-un grup și să rezolve o chestiune de natură sentimentală.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin sectorul personalității nativilor Taur. Așadar, nativii pot relua anumite proiecte, după ce au terminat o autoevaluare. Totodată, vor vedea mai clar o situație în raport cu superiorii și activitățile profesionale.

Horoscop Gemeni săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Gemeni, săptămâna analizată vine cu interes pentru dezvoltare personală, lărgirea orizonturilor cunoașterii, schimbarea mentalității învechite, care i-a oprit din evoluție, perfecționarea profesională, înțelegerea unor concepte sau studierea unor domenii care să-i apropie mai mult de latura spirituală.

Pe 28 ianuarie, Mercur, guvernatorul nativilor, ajunge în Vărsător și nativii Gemeni vor căuta să se informeze într-un domeniu de interes pentru ei, să învețe, să programeze călătorii, să reflecteze asupra unor principii pe care este nevoie să le schimbe. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul studiilor, schimburilor de experiență profesională, principiilor și filosofiei de viață, prin deschidere către o altă perspectivă din punct de vedere a credințelor. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești-Fecioară, axa carieră-familie, iar atenția se va îndrepta spre sfera profesională, afirmare, unde pot veni provocări, dar și satisfacții deosebite. Pe de altă parte, va fi nevoie de găsirea unui echilibru între cele două domenii.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa subconștientului, izolării, frământărilor interioare și trecutului. Se încheie o perioadă în care universul interior a fost răscolit cu scopul să se reechilibreze, să vadă mai clar o situație din trecut, care viza dezvoltarea personală, direcția în viață și sistemul de valori.

Horoscop Rac săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Rac, preocuparea principală a săptămânii este administrarea resurselor comune cu ale partenerului, recuperarea unor sume de bani, reeșalonarea unor rate sau accesarea unui credit, dar și interes pentru relația de cuplu, intimă.

Pe 28 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, dinamizează zodia Vărsător, respectiv sectorul intereselor financiare și intime și îi ajută pe nativi să clarifice, să ia decizii într-un context financiar. De asemenea, astrul comunicării susține dialogurile cu partenerul de cuplu și urmează o perioadă în care nativii își pot comunica nevoile. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul avantajelor financiare și intimității. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa cunoașterii, comunicării, interacționării, sistemului de valori, principiilor și spiritualității. Nativii Rac vor căuta sensul vieții, să ia decizii în acord cu principiile și credințele lor, să interacționeze mai mult cu familia, să-și creeze un mediu, care să le ofere siguranță emoțională.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa proiectelor pe termen lung, prietenilor, vieții sociale, unde nativii și-au reevaluat planurile de viitor, iar acum proiectele vor înregistra progrese sau lucrurile se vor mișca mult mai repede după perioada de reevaluare.

Horoscop Leu săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Leu, săptămâna analizată vine cu preocupări pentru relația de cuplu, căsătorie sau parteneriate/contracte profesionale.

Pe 28 ianuarie, Mercur începe să tranziteze zodia Vărsător, respectiv sectorul relațiilor, asocierilor și parteneriatelor profesionale. Comunicarea se îmbunătățește, se pot rezolva conflicte, să se clarifice situații, să abordeze diferit anumite chestiuni. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul relațiilor și parteneriatelor profesionale. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa financiară, a banilor obținuți din muncă, dar și a banilor obținuți din alte surse, banii partenerului sau bani/bunuri proveniți dintr-o moștenire. Va fi nevoie de un echilibru între cele două, de acordarea unei atenții deosebite atunci când vor face cheltuieli.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin sfera carierei, imaginii, reputației profesionale, relației cu superiorii sau străinătatea. Acum Leii pot avansa într-un proiect sau demersuri care vizau un contract. Se încheie o perioadă de câteva luni de revizuiri ale planurilor profesionale.

Horoscop Fecioara săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Fecioară, săptămâna aduce preocupări pentru situația la locul de muncă, rezolvarea unui context profesional sau care vizează starea de sănătate.

Pe 28 ianuarie, Mercur, guvernatorul nativilor, ajunge în Vărsător, pe sectorul activităților profesionale și sănătății și aduce reorganizare a sarcinilor, relații mai bune cu colegii, oferte noi de serviciu, propuneri de colaborare. În ce privește starea de sănătate, nativii vor căuta să se informeze, să ceară mai multe păreri înainte să înceapă un tratament sau să-și schimbe regimul de viață. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul muncii și sănătății, cu setarea unor obiective pe termen lung. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa relațiilor și parteneriatelor/asocierilor/contractelor. Va fi nevoie ca nativii să acorde mai multă atenție relației de cuplu sau relațiilor profesionale, să îndrepte niște situații. De asemenea, tranzitul Nodului Sud în Fecioară, pe zodia natală, le oferă ocazia să se ocupe de propria persoană.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin sfera sistemului de valori, principii, credințe, perfecționare profesională, studii, lărgirea universului cunoașterii. Nativii Fecioară vor vedea cu alți ochi o situație, dintr-o perspectivă diferită, a sarcinilor și activităților profesionale, iar lucrurile vor începe să se miște într-o direcție care îi poate propulsa.

Horoscop Balanță săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativi Balanță, săptămâna aduce preocupări legate de relația cu copiii pentru nativii părinți, valorificarea unor abilități și talente, dar și privind relația sentimentală.

Pe 28 ianuarie, Mercur ajunge în Vărsător, pe sectorul sentimental, al relațiilor cu copiii, distracției, vacanțelor, petrecerii timpului în mod plăcut, valorificării unor abilități. Nativii inițiază dialoguri pentru a afla informații, fac declarații, discută și clarifică situații. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul iubirii, aventurilor romantice, privind relația cu copiii sau un proiect creativ cu setarea unor obiective pe termen lung. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa muncii și sănătății. Balanțele vor acorda mai multă atenție sarcinilor de muncă și sănătății sau vor încerca să găsească metode de eficientizare a muncii, astfel încât să aibă mai mult timp de odihnă sau reechilibrare.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa avantajelor financiare, moștenirilor, banilor altora sau proveniți din alte surse decât salariile, dar și privind relația profundă, intimă. După o perioadă de reevaluări în aceste domenii, nativii vor vedea că lucrurile se mișcă și înregistrează rezultate.

Horoscop Scorpion săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Scorpion, săptămâna analizată vine cu interes pentru administrarea unor bunuri patrimoniale, o tranzacție imobiliară sau intrarea în posesia unor bunuri, planuri pentru o mutare sau preocupări pentru viața de familie și spațiul de locuit.

Pe 28 ianuarie, Mercur ajunge în Vărsător, pe sectorul casei, familiei, căminului și bunurilor de patrimoniu și urmează o perioadă de discuții privind administrarea bunurilor, o mutare, o tranzacție imobiliară. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul vieții de familie, relațiilor cu părinții, privind patrimoniul cu setarea unor obiective pe termen lung. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa iubirii, semn că interesul nativilor Scorpion se mută pe sfera sentimentală, relația cu copiii pentru nativii părinți, valorificarea abilităților și potențialului pentru nativii care sunt implicați într-un proiect creativ. De asemenea, se activează și casa prietenilor și grupurilor pe care le frecventează, unde este posibil să apară tot felul de evenimente, care să îi determine să se retragă.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa relațiilor, asocierilor și parteneriatelor profesionale, unde, în ultimele luni au revizuit aceste domenii. Dacă a fost instabilitate, acum Scorpionii vor găsi echilibrul și vor vedea și rezultate.

Horoscop Săgetător săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Săgetător, săptămâna analizată le aduce multe informații, vești, deplasări și întâlniri pentru stabilirea unor planuri sau strategii pe termen lung în sfera profesională.

Pe 28 ianuarie, Mercur ajunge în Vărsător, pe sectorul comunicării, gândirii, învățării și acumulării de informații și vine să aducă o mai bună comunicare și interacționare cu ceilalți, dar și negocieri profitabile, idei originale și nonconformiste. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în interacționarea cu ceilalți, privind comunicarea, învățarea și modul în care comunică. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa carieră-familie. Interesul nativilor Săgetător va fi în principal pentru viața de familie, spațiul de locuit, confortul casei, administrarea patrimoniului, o tranzacție imobiliară sau o reamenajare. Va fi nevoie, de asemenea, de un echilibru între timpul petrecut cu familia și cel în sfera profesională, unde ar puta să apară unele situații, care să tragă un semnal de alarmă că este momentul să opereze o schimbare.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa muncii și sănătății, pe care a răscolit-o în ultimele luni. A avut loc revizuirea unor planuri de natură profesională, dar și privind sănătatea. Efectele și rezultatele nu vor înceta să apară în perioada următoare, iar lucrurile se vor aranja mult mai bine.

Horoscop Capricorn săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Capricorn, săptămâna analizată aduce preocupări de natură financiară, privind încrederea în forțele proprii și valorizarea.

Pe 28 ianuarie, Mercur ajunge în Vărsător, pe sectorul banilor câștigați din muncă sau din alte activități extraprofesionale, care vine să le aducă negocieri și dorința de suplimentare a veniturilor.

Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în sectorul financiar, cu setarea unor obiective pe termen lung. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești-Fecioară, axa comunicării, învățării, interacționării, principiilor, perfecționării profesionale, relațiilor cu frații. Așadar, Capricornii vor învăța lucruri noi pentru perfecționarea lor profesională, dar și lecții importante de viață.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin sectorul sentimental, al copiilor, creativității, distracției și petrecerii timpului liber, domenii pe care le-a răscolit în ultimele trei luni. Acum nativii pot vedea mai clar niște situații, să se lege lucrurile altfel, să înțeleagă mai bine un context sentimental.

Horoscop Vărsător săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Vărsător, săptămâna le aduce preocupări pentru propria persoană și setarea unor obiective pe termen lung în planurile personale, dar și-n cele profesionale.

Pe 28 ianuarie, Mercur ajunge în Vărsător, pe sectorul personalității și va opera în beneficiul lor, îi va ajuta să se exprime, să învețe mai ușor, să negocieze și să se pună mai mult în valoare. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care anunță noi începuturi în planul personal prin setarea unor obiective pe termen lung. Este momentul lor de afirmare din an, așa că recomandarea astrelor este să acționeze să-și îndeplinească un vis. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa financiară, a banilor pe care nativii îi câștigă din muncă, dar și a banilor care provin din alte surse decât salariile. Va fi nevoie de găsirea unui echilibru între aceste domenii, să administreze mai bine banii munciți, să fie atenți la cheltuieli. În caz contrar, partenerul poate reacționa, mai ales dacă e vorba de banii la comun.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin casa vieții de familie, părinților, spațiului de locuit și patrimoniului. După câteva luni în care a răscolit și nativii și-au reevaluat relațiile de familie, acum lucrurile pot reintra în normal, să ajungă la concluzii sau să ia decizii.

Horoscop Pești săptămâna 27 ianuarie – 2 februarie 2025

Pentru nativii Pești, săptămâna vine cu preocupări pentru analizarea unor acțiuni și realizarea unui bilanț, pentru a putea merge mai departe, să elimine ce îi ține în loc și nu îi mai ajută în evoluție.

Pe 28 ianuarie, Mercur ajunge în Vărsător, pe sectorul frământărilor interioare, subconștientului, introspecției și trecutului. Astrul comunicării le aduce nativilor Pești preocupări pentru analizarea anumitor chestiuni legate de relația de cuplu sau de familie. Introspecția poate aduce răspunsuri la o serie de probleme din trecut. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă în Vărsător, din 29 ianuarie, care invită la un bilanț și lăsarea în urmă a trecutului, la reechilibrare și vindecare. Tot pe 29 ianuarie Nodul Nord (Destinul) se mută în Pești, iar în următorul an și jumătate va fi dinamizată axa Pești – Fecioară, axa relațiilor, semn că nativii vor fi interesați de planurile personale, să investească mai mult în ei, să se valorizeze, dar să și învețe să coopereze mai bine în raport cu cei cu care interacționează.

Pe 30 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin sfera comunicării, învățării, interacționării cu ceilalți, informațiilor, negocierilor și delasărilor. În ultimele luni, nativii Pești au căutat să-și revizuiască modalitatea de gândire, comunicare, învățare, domenii pe care le-a răscolit cu scopul să învețe lecții importante și să găsească soluții la ce îi frământă.

