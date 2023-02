  Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului” are la „gestiune” 24 de localități cu 19646 de locuitori

Ieri, 7 februarie 2023, în incinta primăriei Gura Căinarului, raionul Florești, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Grupului de Acțiune Locală „Lunca Răutului”. În cadrul acestei întâlniri, membrii au lansat un apel la concurs, dar și au discutat despre subvențiile care vor urma în 2023.

Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului” contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor prin dezvoltarea și susținerea antreprenorialului local; promovează identitățile turistice, valorile și tradițiile locale; promovează serviciile și dezvoltă infrastructura sportivă; protejează mediul ambiant; gestionează deșeurile; crează şi modernează serviciile sociale.

„Este prima Adunare Generală care a fost organizată pentru anul 2023. Am discutat mai multe teme, una dintre cele mai prinipale fiind tema lansării apelului de concurs. Apelul de concurs va fi lansat pe 1 martie 2023. Va urma sesiunea de informare, iar depunerea pentru participarea la concurs va dura o lună. La sesiunile de informare, vom merge în teritoru și vom vizita cele 12 localități care fac parte din grupul Acțiunii Locale. În cadrul adunării de ieri, s-a examinat Raportul de activitate GAL “Lunca Răutului” pentru anul 2022, s-a aprobat Planul Operațional modificat pentru anul 2023 și au mai urmat și alte examinări și aprobări”, ne-a vorbit Natalia Barbăscumpă (Tolici), directoarea GAL”Lunca Răutului”.

GAL-ul „Lunca Răutului” cuprinde un teritoriu constituit prin asocierea unui număr de 12 unități administrativ-teritoriale de nivelul I, ce însumează 24 localități din raionul Florești al Republicii Moldova: 1 oraș: orașul Mărculești; 7 comune: c. Alexeevca, c. Gura Căinarului, c. Izvoare, c. Nicolaevca, c. Prajila, c. Sevirova, c. Vărvăreuca; 4 sate: s. Lunga, s. Mărculești, s. Putineşti, s. Rădulenii Vechi cu o populație totală de 19646 locuitori, (conform datelor recensământului 2014). Toate localitățile din componența parteneriatului fac parte din raionul Florești. Populația teritoriului GAL-ului „Lunca Răutului” este formată din populația localităților membre ale parteneriatului și reprezintă una din cele mai importante resurse.