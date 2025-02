PUBLICITATE / Anastasia Cotoneț: „Încrederea în sine vine cu fiecare lecție învățată, cu fiecare pas înainte!”

Un celebru citat de Robert Kiyosaki spune: „Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună versiune a ta. „Interesant, – mi-am zis, – care ar fi atunci cea mai bună versiune a unui tânăr, atunci când majoritatea adulților afirmă că tinerii de azi sunt mai agitați, mai nervoși, decât cei din generațiile anterioare, sunt mai superficiali, evită asumarea responsabilității și se concentrează mai mult pe activitățile de relaxare? Dar există și un revers al medaliei: mai sunt mulți tineri inteligenți, curajoși, creativi și cu personalități puternice. Cum acești tineri să capete încrederea în sine, la auzul unor asemenea afirmații depreciative? Cum să le crească aripi, pentru a-și realiza visele?”

La momentul actual, mulți tineri și-ar dori să aibă o proprie afacere, să o dezvolte, pentru a câștiga statut, putere, libertate, dar și bani, de ce nu? Dar ce le oferim tinerilor de azi noi, adulții? Le oferim, oare, suficientă încredere și susținere, atunci când vin cu o idee interesantă, ce poate deveni o afacere de succes? Le oferim șansa și resursele necesare? Îi susținem îndeajuns cu cuvinte de încurajare, ca visul să devină realitate? Toți strigăm în gura mare, că tinerii sunt viitorul nostru, sunt cei care mișcă lumea înainte! Dar cum rămâne cu acei tineri, care încearcă să contribuie semnificativ, să creeze ceva pentru comunitatea în care trăiesc, dar căror li se pun piedici, tăindu-le aripile, spunându-le că nu sunt buni de nimic, că nu au experiență, că dacă alții au încercat și nu au putut, nici ei nu vor putea? Ce să facă acești tineri cu energia, cu talentul și abilitățile acumulate, dacă nu-și pot găsi un loc sub soare?

Antreprenoriatul este anume cea mai potrivită sferă de activitate pentru tineri energici, înzestrați cu potențial în diverse domenii, căci asta înseamnă un mod de viață activ, creativ, dinamic și provocator. Totuși, să dezvolți propria afacere nu este tocmai ușor, deoarece implică multă muncă, stres și asumare de riscuri. Dar cel mai mult contează încrederea noastră în acești tineri, căci e cel mai important lucru de care au nevoie.

Voi spune povestea unei tinere, care a reușit să depășească toate aceste provocări și, în pofida tuturor greutăților, și-a lansat o afacere proprie la vârsta de numai 18 ani.

Este despre Anastasia Cotoneț, născută în orașul Drochia, o tânără ambițioasă, care a reușit în termen record să-și lanseze propria afacere. Faptul că studiază jurisprudența la Colegiul de Studii Integrate „Constantin Stere”, nu a fost o piedică, dimpotrivă, a fost ca o motivație, un pilon important, o platformă de start pentru activitatea de antreprenoare, având un bun arsenal de competențe profesionale, care ar fi de un real suport în gestionarea cu succes a afacerii. Dacă unii încep o afacere, având acel vis din copilărie, în cazul Anastasiei a fost ceva cu totul deosebit: motivul afacerii fiind o pasiune din anii de școală, despre care urmează să aflați în interviul ce urmează. Un lucru este cert: că Anastasia a pornit în acest drum, cu dorința de a face ceva deosebit și cu pasiune, totul dublat de foarte multă muncă. Fără entuziasmul, energia, străduința și dăruirea Anastasiei, dar și fără susținerea și cuvintele de încurajare a mamei sale, care și dânsa este o femeie de succes, nu ar fi fost posibil ca acel vis să devină realitate.

O astfel de poveste stă în spatele magazinului „Bombon”, din orașul Drochia, care a reușit timp de numai 2 luni și jumătate de la deschidere, să atragă un număr impresionant de clienți, care apreciază calitatea serviciilor prestate, dar și varietatea dulciurilor oferite.

….Povestea de succes a ma*gazinului „BOMBON” a început pe 1 decembrie 2024, când Anastasia Cotoneț, de 18 ani, și-a confirmat titlul de tânără antreprenoare, cu deschiderea spectaculoasă și prezentarea de succes a produselor de cofetărie, cu degustări, cu primirea caldă și, deja, cu o listă de clienți, îndrăgostiți de cele mai savuroase dulciuri. Chiar dacă Anastasia nu a urmat cursuri de antreprenoriat și nici nu se gândise până atunci să pună bazele unei afaceri, luând o decizie „la minut”, după modul în care și-a prezentat afacerea, se părea că are o bună experiență în domeniu. Prin carisma și energia ei pozitivă, prin firea deschisă și zâmbetul binevoitor, a câștigat din prima încrederea celor, care au continuat să-i treacă pragul aproape în fiecare zi, de fiecare dată ieșind mulțumiți și, neapărat, delectându-se cu mare plăcere din dulciurile procurate. Am decis să o descos frumos pe cea mai tânără antreprenoare din Drochia, ca să împărtășesc cititorilor din frumoasa ei poveste, pentru a-i îndemna să treacă pe la magazinul „Bombon”, de câte ori vor avea prilejul, pentru a-i bucura pe cei dragi cu cele mai selecte delicii.

Dragă Anastasia! Știm, că lumea dulciurilor este larg apreciată și este categoria de produse, iubită de toate vârstele. Cum a venit ideea de lansa o afacere în acest domeniu?

Dulciurile au fost întotdeauna înalt apreciate și iubite de toate categoriile de vârstă, și, practic, nici o sărbătoare de familie, sau alte evenimente nu sunt lipsite de acest deliciu. Cât despre ideea de a lansa o astfel de afacere, a fost ceva spontan. Există multe afaceri, care au început cu un vis din copilărie, dar eu am pornit la drum doar cu dorința de a face ceva deosebit și cu pasiune. Aș putea spune, că această idee a fost mai mult ca o provocare, generată de un hobby al meu din anii de școală. Dat fiind faptul, că iubeam foarte mult sportul, trebuia să fiu într-o formă fizică excelentă și nu puteam să consum dulciuri, cu toate că-mi plăceau foarte mult. A fost un test foarte dur pentru mine, dar l-am susținut cu brio. Chiar dacă mă strădui să mă țin mai departe de dulciuri, totuși, undeva în sufletul meu, este un loc aparte, fiind foarte atașată de ele. Prin această afacere pot aduce bucuria pentru cei care le iubesc, mai ales copiilor, și nu numai. Împărtășind cu ei această bucurie și posibilitatea de a se delecta cu o gamă variată de dulciuri, mă simt și eu fericită și împlinită.

În lansarea acestei afaceri, ai beneficiat de finanțare în cadrul unui proiect, sau ai investit sursele proprii? Cine te-a susținut în deschiderea afacerii?

În această afacere am investit sursele proprii și, parțial, am beneficiat și de un anumit ajutor din proiect, privind programul „Abilitatea tinerilor antreprenori din RM” finanțat de UE. A fost un start bun în lansarea afacerii, în parteneriat cu Asociația Obșteasca „Demos” si Asociația Obștească Centrul de Resurse „UNIVERS”.

Cine m-a susținut cel mai mult în această afacere? Este mama mea, pentru care cuvinte de mulțumire nu ar fi de ajuns, ca să-mi exprim recunoștința pentru tot ce a făcut, pentru încurajarea și încrederea, pentru ajutorul și susținerea acordată. Eu, fiind o tânără de numai 18 ani, fără nici o experiență în sfera afacerilor, în domeniul antreprenoriatului, se părea că realizarea acestei idei va fi imposibilă pentru mine. Mama mea a fost persoana care mi-a fost alături, a avut încredere în mine, zi de zi m-a susținut, m-a încurajat, motivându-mă să CRED în forțele mele, în potențialul meu. Cuvintele ei de încurajare, că eu POT, mi-au dat aripi și m-au ajutat să depășesc aceste temeri. Încrederea ei m-a ajutat să cresc, să-mi dezvolt noi abilități în domeniul afacerilor, să stabilesc noi relații, să cunosc oameni de succes și noi parteneri. Chiar dacă începutul a fost foarte dificil, grație mamei, am reușit să depășesc toate greutățile. Astăzi pot afirma cu certitudine, că am făcut alegerea corectă și pot vedea deja rezultatul muncii, precum spune proverbul : ziua bună se cunoaște de dimineață. Chiar dacă sunt încă la început de cale, mă bucur enorm, că pot oferi clienților mei fideli, servicii de calitate și acele produse, care pot face diferența în casa fiecărui dintre ei. Mă simt fericită și pentru faptul că are cine se mândri cu mine. Mulțumesc mult, mamei mele, cea care a fost și este sursa mea de inspirație și încredere!

Fiecare început este greu și cât de mult nu ne-am dori, oricum suntem nevoiți să depășim unele impedimente, greutăți, care ne produc disconfort și creează, uneori, mari probleme. Dacă au fost, cum ai reușit să le depășești?

Nu pot spune, că nu au fost greutăți și impedimente. Au fost foarte multe, am avut la început foarte multe semne de întrebare: Cum voi reuși? Dar dacă nu voi putea? Unde m-am avântat eu, dacă nu mă pricep la asta?- și multe alte întrebări. Nu voi enumera câte greutăți au fost, și moralul meu era la pământ. Au fost foarte multe lacrimi, stări de incertitudine. În primul rând: teama, că nu voi putea face față, căci orice început este foarte greu. Și, din nou, cea care a fost pilonul meu, care m-a susținut și nu mi-a permis să renunț, a fost mama, care mi-a spus: „Nimic în această viață nu se dă ușor, iar succesul nu ți-l va aduce nimeni pe talger, pentru el trebuie să lupți, chiar dacă vor fi greutăți. Tu poți! De ce te descurajezi? Nu poate să meargă așa! Tu te-ai străduit atât de mult până acum, cum poți să renunți, atunci când măcar nici nu ai început? Totul va fi bine, trebuie doar să crezi în visul tău. Dacă ai făcut primul pas, trebuie să mergi înainte! Tu vei reuși!”

Datorită mamei, am reușit să susțin acel test de rezistență, ea fiind o persoană puternică, care niciodată nu a cedat în fața greutăților, iar acest fapt a fost pentru mine și o lecție bună de viață.

Care, în opinia ta, sunt cele mai importante calități ale unui tânăr antreprenor, pentru o afacere de succes?

Cred că cea mai importantă calitate este, în primul rând, Încrederea în sine , să nu te lași influențat de „gura lumii”, căci mulți invidiază, se dau cu părerea într-un mod răutăcios, vor să-ți dea lecții inutile, precum că nu știi încă nimic, nu ai trecut prin viață și dacă ei au încercat și nu au reușit, tu cum vei reuși? Mulți vor spune, că nu ai suficientă experiență, că poți da greș, că nu ai făcut alegerea cea mai bună și multe chestii de gen. Nu trebuie să asculți pe nimeni, dacă ai un vis și ai parte de susținere din partea unei persoane, care este mereu alături, să-ți aducă aminte de fiecare dată, că tu poți, căci încrederea este foarte importantă. Altă calitate a unui tânăr antreprenor, pentru o afacere de succes este Responsabilitatea . Dacă te-ai avântat să faci ceva și renunți, înseamnă că ești iresponsabil, înseamnă că tu poți dezamăgi și alte persoane, care au avut încredere în tine, în potențialul tău. Odată ce ți-a stabilit niște priorități, obiective și ai un scop bine determinat, trebuie să ai curajul și responsabilitatea de a merge înainte, pentru a realiza acest scop.

Cunoaștem, că magazinul „Bombon" dispune în prezent de o mare varietate de dulciuri și produse de cofetărie din cele mai selecte. Poți să ne povestești puțin despre asortiment și originea sau producătorul acestor deserturi delicioase?

Desigur, avem o mare varietate de dulciuri și produse de cofetărie și acesta e punctul forte al magazinului „Bombon”, luând în calcul faptul, că oamenii sunt diferiți și preferințele sunt la fel diferite. M-am străduit ca dulciurile să fie cele mai diverse. Lucram cu produse din Rusia, Ucraina Turcia. Avem și renumita ciocolată de Dubai, cu umplutură de fistic, care e considerată a fi în top-ul celor mai solicitate dulciuri. M-am străduit să satisfac gusturile tuturor categoriilor de vârstă. Dispunem, de asemenea, de multe varietăți de halva turcească: cu fistic, cu alune, cu cacao și ciocolată, care au o savoare deosebită și nu le puteți găsi oriunde. Scopul nostru este de a satisface la maximum cerințele clienților, prin oferirea unui variat asortiment de dulciuri și ne propunem în timpul apropiat să lărgim și mai mult gama de produse, cu marca magazinului „Bombon”. Ne străduim să promovăm și producătorii locali: „Bucuria”, „TeAdor”, „Rifero”, „Franzeluța”, „Tort Atelier” din Edineț, torturi „Zefirca”, preparate de cunoscuta meșteriță Ana Luchianciuc, din orașul Drochia.

Ți-ai dori să devii un lider strategic de vânzări și cum îți propui să realizezi acest obiectiv?

Cu toate că sunt o tânără antreprenoare, desigur, mi-aș dori foarte mult să devin un lider strategic de vânzări. Voi realiza acest obiectiv cu pași mici, dar siguri, învățând din alte experiențe ale oamenilor de succes în domeniul afacerilor. Primul punct, pe care m-am axat este magazinul „Bombon” și mă voi strădui să-l dezvolt, să cresc, să lucrez, în primul rând, la afirmarea mărcii noastre, ca clienții să cunoască calitatea produsele noastre, să câștigăm încrederea lor. Foarte mult învăț din procesul de lucru, cum să lucrez cu banii, cum să atrag clienții. Am deja niște idei interesante, pe care aș vrea să le realizez în acest sens. Desigur, fiind la început de cale, am încă multe de învățat. Îmi doresc mult să devin un lider de vânzări și voi depune tot efortul ca să-mi ating acest scop, prin muncă, perseverență și dedicație. Și mai este ceva important: atunci când faci ce-ți place și pui mult suflet în ceea ce faci, e imposibil ca visul să nu devină realitate.

Cum crezi: cât de importantă este construirea de relații puternice cu clienții, pentru creșterea vânzărilor?

Construirea de relații puternice cu clienții este un factor primordial pentru o afacere de succes, fără acest lucru nu-i posibil să crești, să-ți dezvolți o afacere de succes. Clienții sunt esența fiecărei afaceri, iar orice afacere orientată spre client, poate construi și menține relații puternice. Clienților le place să simtă aprecierea și sunt mai predispuși să plătească bani, atunci când simt că primesc servicii bune în schimb. Eu, de felul meu, sunt o persoană deschisă, foarte comunicabilă, mereu pozitivă. Clientul trebuie să aibă mereu o bună dispoziție, iar faptul cum se va simți clientul, când va pleca din magazinul tău, este mega important. Trebuie să fii drăguț cu el, să-l întâmpini întotdeauna cu zâmbet, să fii deschis de a răspunde binevoitor la orice întrebare, ca, în final să poată face alegerea pe bunul său plac și să rămână satisfăcut și mulțumit, pentru a dori să mai vină, căci produsele achiziționate vor permite afacerii tale să existe, să crească și să prospere.

Făcând o analiză pe piața produselor de cofetărie, cu siguranță, ai realizat că sunt foarte mulți concurenți. Ce crezi că ar fi oportun, pentru a face față acestor provocări și a încuraja clienții să achiziționeze anume aceste produse?

Da, concurență a fost, este și va fi, și este foarte mare, dar fără concurență nu este posibil. Pentru a face față acestor provocări, trebuie de pus accentul pe varietatea cât mai mare de produse. Astfel, ca să nu fie nici un client, care să intre în magazin și să iasă cu mâna goală de acolo, adică să aibă de unde alege ceea ce este pe placul său. Doar cei care sunt axați pe o gamă limitată de produse, nu vor putea satisface cerințele clientului și nu vor putea să facă față cerințelor de piață. Desigur, pe lângă asortimentul variat, trebuie să nu uităm și de calitatea produselor. În acest sens, mă strădui să lucrez foarte mult, pentru a satisface nevoile clienților, prin oferirea unei game diverse și calitative a produselor.

Ce crezi despre comerțul electronic, adică vânzările online? Ar putea fi soluția perfectă pentru o afacere de succes?

Da, susțin vânzările online și, desigur, comerțul electronic este o oportunitate superbă, ce poate fi soluția perfectă pentru o afacere de succes. Noi tot putem să practicăm vânzările online, avem și o pagina web a magazinului „Bombon”, cu toate că eu am optat întotdeauna pentru un magazin fizic, adică cu prezența fizică a clientului. Sunt adeptă a comunicării deschise cu clientul, cărui îi pot arăta, povesti despre produs, el poate vedea cum arată produsul în realitate și nu din poze; îl poate admira, are posibilitatea să-i aprecieze aspectul, mirosul, dar și să guste din produs, pentru ca să vadă dacă este pe plac sau nu. Nouă ne place să arătăm produsele noi clientului nostru, să deservim, să relaționăm, să comunicăm cu oamenii, ceea ce într-un magazin online, nu este posibil. Dar este și un avantaj al sferei online, de unde clienții pot afla multe informații utile, ceea ce le oferă un anumit confort: pot afla despre magazinul „Bombon”, adresa unde ne aflăm, programul de lucru, despre produsele din magazin, prețul produselor, ce produse nu mai sunt în stoc, despre noile produse, despre asortiment, livrare, etc. Deseori ne pot adresa diferite întrebări, la care răspundem cu mare drag. Noi ne străduim atât pentru clienții fizici, cât și pentru cei online. Pe pagina magazinului „Bombon”, ne puteți scrie, ne puteți contacta, noi suntem deschiși pentru toate oportunitățile!

Ce obiective ți-ai propus pentru viitor și cum îți vezi afacerea peste 10 ani?

Cel mai important obiectiv este de a ne dezvolta, de a crește, pentru a întregi imaginea magazinului nostru, iar produsele cu marca „Bombon” să fie cele mai solicitate. Îmi doresc o afacere de succes, cu un nivel sporit de încredere, grație calității înalte a produselor, cu o rețea puternică de clienți. Cum văd afacerea peste 10 ani? Văd o afacere stabilă, prosperă, bine pusă pe picioare, iar pe lângă acest magazin, sper să creez o rețea de magazine „Bombon”, nu doar la nivel local, să am oportunități de a deschide afaceri și în alte domenii, ce țin de industria alimentară, de ce nu? Este important să am încredere în forțele proprii, să muncesc foarte mult pentru realizarea acestui vis, iar fiecare experiență trăită, să fie un pas înainte pentru o afacere de succes!

Mulțumesc mult, Anastasia, pentru acest interviu! Îți dorim o afacere prosperă, care să ducă faima mărcii „Bombon” și la nivel de țară, dar și peste hotarele ei!

Pentru conformitate: Delia DUMITRESCU