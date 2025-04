Georgia și Republica Moldova, pe tabla de șah a Moscovei: cum să învățăm din greșelile altora

În ultimii cinci ani am colaborat cu jurnaliști din Georgia la mai multe subiecte de investigație comune pentru țările noastre, de la tematica războiului cu Rusia, propaganda rusă și dezinformarea la schemele de evitare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. În acest timp am văzut cum se schimbă lucrurile în rău pe măsură ce influența Rusiei devine tot mai evidentă, cum presa devine tot mai influențată și dispersată, cum propaganda rusă se strecoară în presa de limbă georgiană.

În Georgia, după războiul de agresiune al rușilor asupra teritoriilor georgiene, nu a rămas presă de limbă rusă. Am întrebat în câteva interviuri pe care le-am făcut cu jurnaliști și activiști civici, cum de s-a ajuns ca presa georgiană să fie afiliată guvernării pro-ruse și de ce o parte bună din presă nu condamnă influența Rusiei, așa cum era anterior, când toată societatea nu tolera niciun fel de apropiere, asociere cu Rusia. Răspunsul a fost că puterea a apropiat treptat presa furnizându-i tot felul de asistență, inclusiv bani pentru publicitate, apoi banii din publicitate au început să vină și din Rusia.

Pe de altă parte puterea și organele de drept au furnizat, și continuă să o facă, informații exclusive presei afiliate, ca să o facă mai atrăgătoare publicului, dar de fapt se urmărește distrugerea presei independente, îmi zicea un jurnalist din orașul Gori, unde s-a născut Stalin.

Încă în 2019, în discuțiile cu colegi din Georgia, am aflat, suprinzător, că politicieni de la Tbilisi plecau constant la Moscova, de unde veneau cu narative concrete, pe care le promovau în societate, dar și cu o anumită agendă concretă. Când am verificat, am constatat că exact în aceleași perioade la Moscova plecau și politicieni moldoveni, socialiști și șoriști, care mai apoi participau la protestele antiguvernamentale, cu mesaje concrete. Deci, și politicienii pro-ruși de la Tbilisi și cei de la Chișinău se informează din aceleași centre de comandă.

În Moldova am văzut cum se manifestă această influență, la alegerile prezidențiale, la fel cum și în Georgia s-a văzut la alegerile parlamentare din octombrie. Diferența este că încrengăturile pro-ruse sunt deja concrescute în instituțiile de stat din Georgia, iar în Moldova astea sunt în afara instituțiile de stat, deși nu exlcud că în structurile de stat ale naostre mai sunt elemente încă influente, care își iau solda de la Moscova…

Scriu toate acestea pentru că este important să fim atenți la ce se întâmplă în Georgia, ca să învățăm la timp din greșelile altora, mai ales că ceea ce se întâmplă în ultimile luni în România, probabil, face parte din acelaș plan, al Moscovei…

Cornelia COZONAC, anticoruptie.md