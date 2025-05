Gala Laureaților în Educație 2025 – tinerii drochieni au înscris o filă de succes în cartea istoriei!

Ziua de 23 mai curent, a fost cu adevărat una memorabilă! Centrul cultural Drochia a găzduit un eveniment de excepție – „Gala Laureaților în Educație 2025”. Atmosfera solemnă a fost întregită de prezența celor mai buni elevi din raionul Drochia – elevilor olimpici, care pe parcursul anului de studii 2024-2025, au adunat în palmaresul succeselor performanțe notorii.

Acest grandios eveniment, a fost organizat de către Direcția Educație Drochia, șefă Rodica Ojovan, în colaborare cu Centrul de Creație a Copiilor Drochia, directoare Tamara Cucuietu, cu susținerea președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan și Consiliului Raional Drochia.

Atmosfera de sărbătoare a celor prezenți a fost întregită de o impresionantă expoziție de lucrări hand made a copiilor de la Centrul de Creație, vernisată pe holul Centrului cultural, care a trezit admirația participanților și oaspeților sărbătorii, fiind executate cu multă măiestrie și har artistic.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența oaspeților de onoare: Marina Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova; Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia; Vitalie Josanu, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat (raionul Drochia), Igor Jidraș, vicepreședintele raionului; Nina Cereteu, primară a orașului Drochia; Vitalie Postovan, viceprimar; Cristina Țurcanu, șefa Direcției Cultură și Turism a Consiliului raional Drochia.

Festivitatea de premiere a fost dedicată aprecierii și recunoașterii elevilor din raionul Drochia, care au obținut performanțe excepționale la olimpiadele și concursurile școlare, la nivel raional și republican.

Oaspeții invitați au adresat mesaje de felicitare elevilor drochieni, care au înregistrat performanțe în anul de studii 2024 – 2025, dar și cadrelor didactice, pentru rezultate excelente, dorindu-le succese frumoase și în viitor.

Rodica Ojovan, șefa Direcției Educație Drochia: „Gala Laureaților 2025” a devenit tradițional solemnitatea care încununează șirul evenimentelor anului de studii 2024-2025. Este festivitatea care se organizează an de an, cu scopul de a premia cei mai buni elevi, dar și profesori, care au contribuit substanțial la obținerea acestor performanțe. Am optat întotdeauna pentru meritocrație, deoarece este cea valoroasă investiție a noastră, a tuturor în tânăra generație.” În continuare dumneaei a menționat despre contribuția notorie a profesorilor în obținerea acestor performanțe, dar și a părinților, care i-au susținut, fiind împreună pilonii importanți ai performanței școlare.

Vasile Cemortan, președintele raionului Drochia: „Cea mai frumoasă sărbătoare pentru comunitatea educațională din raionul Drochia este Gala Laureaților, când la finele lunii mai sunt celebrate succesele, bucurându-ne cu toții de roadele anului de studii. Astăzi este despre voi – cei mai buni! Voi sunteți cei care ați reprezentat raionul Drochia la numeroase concursuri și olimpiade raionale, republicane și, desigur, rezultatele obținute nu ar fi fost posibile, fără mentorii voștri – profesori de excepție, care v-au ghidat cu multă răbdare, dedicație și profesionalism pe drumul succesului. Viitorul Republicii Moldova este în mâini bune, iar tinerii olimpici de azi pot fi cei, care vor avea posibilitatea în viitor să conducă țara, să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană și să ne bucurăm cu toții de succesul vostru.”

Marina Morozova, deputată în Parlamentul Republicii Moldova: „Mă bucur nespus să fiu astăzi alături de dumneavoastră și aș vrea să întreb pe elevii olimpici, prezenți în această sală: „Cum vă simțiți, când știți că sunteți mândria raionului?” Astăzi veți fi celebrați! Cei care ați învățat, când alții dormeau; cei care ați citit, atunci când telefonul era cu mult mai tentant. Ați muncit, ați demonstrat că se poate! Voi sunteți dovada vie, că elevii noștri au talent, inteligență și curaj. Astăzi celebrăm rezultatele remarcabile, efortul, perseverența și munca depusă. Mulțumim profesorilor care v-au motivat, v-au susținut și au crezut în voi, dar și părinților, care sunt alături de acești copii minunați, căci succesul și performanța, în mare parte depinde de ei. Voi sunteți viitorul acestei țări și noi, cei mai mari, avem datoria să vă susținem și să lăsăm o lume mai bună, o Moldovă Europeană.”

Nina Cereteu, primara orașului Drochia: „Sunt onorată să fie astăzi alături de dumneavoastră la acest eveniment, unde putem celebra excelența, inteligența și munca perseverentă, care a adus la aceste rezultate frumoase. Drochia este mândră de a fi locul, de unde voi ați început, de unde v-ați luat startul pentru aceste rezultate frumoase. Printre acești bravi tineri sunt și cei, care au fost desemnați pentru bursa orășenească cu susținerea Primăriei Drochia și Consiliului orășenesc. Sunteți cei, care mâine veți fi lideri, conductori, cetățeni activi, care se vor implica în dezvoltarea țării, raionului și orașului nostru.”

În cadrul evenimentului au fost celebrați și discipolii instituțiilor de învățământ artistic, de către Cristina Țurcanu , șefa Direcției Cultură și Turism Drochia, care a mulțumit pentru oportunitatea de a-i celebra, în cadrul acestui eveniment, pe câștigătorii concursurilor raionale, naționale și internaționale, menționând că învățământul artistic este un domeniu, la fel de important ca și educația generală, contribuind esențial în dezvoltarea educației și culturii în raionul Drochia, și nu numai.

Evenimentul a fost moderat de Victor Bărbuță (LT „B.P.-Hasdeu”) și Alexandrina Ștefaneț (gimnaziul s. Nicoreni), care au demonstrat o prestație deosebită, programul fiind regizat cu mult profesionalism de Vera Flocea, specialistă-metodistă la Direcția Educație, responsabilă de buna organizare a evenimentului.

Celebrarea succeselor s-a împletit armonios cu un program artistic inedit, prezentat de discipolii Centrului de Creație a Copiilor Drochia: ansamblul de dansuri populare „Pelinița”, ghidat de Daniela Țurcanu (filiala Pelinia); ansamblul de dansuri sportive „Steluțele”, conducătoare și coregraf Otilia Sîrbu; ansamblul folcloric al Studioului „Vavis-Studio” – „Drochenii”, ghidat de Vasile Rusu; interpreți individuali al grupului vocal „Canto”, conducător Dana Berezovschi, în recital cu Iuvelina Coadă, Mirela Ceban, Samuel Goncear, Angelina Ataman, Ilinca Bunescu și Anastasia Bogatico.

Elevilor olimpici, care pe parcursul anului de studii au înregistrat rezultate deosebite la învățătură, s-au implicat activ în diferite activități extracurriculare, în proiecte naționale și internaționale, devenind câștigători în cadrul concursurilor și olimpiadelor republicane, le-au fost înmânate Burse de Merit din bugetul raional, de către Vasile Cemortan, președinte al raionului Drochia, dar și diplome de recunoștință și premii bănești din partea primăriei Drochia, oferite de primara orașului, Nina Cereteu.

Evenimentul a culminat cu premierea instituțiilor de Top din raion, pentru performanțe academice: IP LT „B.P.-Hasdeu”, IP LT „M.Eminescu”, IP LT „Ștefan cel Mare”, LT Rus nr.3, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, IP LT Pelinia, Școala sportivă Drochia, IP Gimnaziul Sofia.

A fost sărbătorea celor mai buni, sărbătoarea adevăraților campioni ai cunoștințelor și talentului – celor, care au transformat visele în realitate, explorând noi cunoștințe, fiind ghidați de mentori excepționali, dar și dorința de a atinge culmile succesului, grație unei munci perseverente, pasiunii în tot ce fac, pentru a deveni expresia desăvârșirii în cea mai bună versiune.

La acest eveniment plin de anvergură au strălucit cei mai buni! A fost o sărbătoare de suflet, care a celebrat succesul, având drept scop evidențierea potențialului intelectual, artistic și cultural al elevilor, care s-au remarcat prin perseverență și au obținut performanțe deosebite, fiind dovezi incontestabile ale faptului, că excelența poate fi atinsă. Acești elevi sunt modele demne de urmat pentru comunitate, pentru societate în ansamblu. Ei sunt mândria raionului Drochia, mândria întregii țări, fiind sursa de inspirație și curaj de a crede în viitor, în puterea de a schimba lumea.

Delia DUMITRESCU