Față în față cu rebeliunea și cu scaiul pe nume șor

Tableta de vineri

În ultimele zile, chiar și cei mai pretențioși iubitori de senzații tari au avut motive să-și frece palmele de plăcere, fiindcă, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, aceștia au avut teme pentru discuții și meditații. Ce-i drept, la mai multe din întrebările care și le-au pus nu au găsit răspuns, cu siguranță!, dar nu aceasta este important — principalul este adrenalina și posibilitatea de a pune limba în mișcare.

Pe plan extern, evenimentul care a captat atenția tuturor a fost, bineînțeles, „rebeliunea” militară” sau tentativa de „schimbare a puterii militare la Moscova”. Scriu aceste cuvinte între ghilimele, deoarece această zvâcnire nu a avut continuitate și totul s-a terminat cu un fâs ordinar. Și precum se întâmplă în astfel de cazuri, chiar dacă rezultatul final este zero, totuna cineva are de pierdut și altul are de câștigat, unul iese din situație fie și pe o mârțoagă (despre cai albi aici chiar nu este cazul), iar altul rămâne șifonat și cu buza umflată. Unii comentatori și analiști serioși consideră că a fost vorba despre o înscenare ordinară a Kremlinului și mai degrabă o joacă de-a rebeliunea decât despre ceva cu adevărat serios. Și dacă ei consideră astfel, așa să fie, dar… persoana șifonată și cu buza umflată ar putea fi, în opinia mea, însuși Vladimir Putin. Or, știind că în Rusia foarte puțini mișcă ceva împotriva țarului și că dușmanii pe față și cei din umbră ai lui Putin termină otrăviți sau pierduți fără veste, nu pot crede că „bucătarul” Prigojin este un mazochist sadea. Mai degrabă intenția lui a fost pe bune, numai că ținta finală nu era țarul, dar ministrul Șoigu și generalul Gherasimov. În această ordine de idei, are dreptul la viață și versiunea despre planul secret al Kremlinului despre „rebeliunea organizată”, dacă considerăm că și Putin dorește înlăturarea lui Șoigu și Gherasimov și avea nevoie de cineva care să-i dea un imbold — chipurile, și dacă eroul războiului din Ucraina, Prigojin, este împotriva voastră, nici eu nu am ce vă face.

Până la urmă, cel mai bine din această harababură a ieșit Alexandru Lucașenco, acesta, pe lângă multe alte calificative care îl reprezintă, s-a mai căpătuit cu una, cea de pacificator. Fără îndoială, pacea și Lucașenco sunt lucruri antagoniste, dar realitatea este de așa natură că, cel puțin în fața mojicilor din Siberia și a intelectualilor fără coloană vertebrală, președintele belarus este omul care a salvat Rusia de la destrămare și pe Prigojin de la mânia lui Putin. Ce-i drept, cazul acestui răzvrătit ar putea să nu fie închis și nu este exclus să avem despre el, în timpul apropiat, vești neplăcute, ca să nu spun sinistre…

Pe plan intern, personal am fost surprins de rapiditatea și de obrăznicia cu care ex-partidul Șor și-a lins rănile și a purces la un nou atac. Decizia de a înregistra un bloc politic cu o denumire asemănătoare — „Șansă, Obligații, Realizări” are drept scop nu schimbarea mesajului și comportamentului, din cauza cărora formațiunea a fost radiată din registru, dar dorința de a ține în păcat și întuneric partea electoratului care preferă iluziile în locul realităților. Pe de-o parte, această decizie nu a spart gura târgului cu eventualele componente ale blocului, care nu sunt nimic altceva decât niște formațiuni anonime, fie și cu ștampilă. Acest lucru vorbește despre faptul că formațiunile politice mai „răsărite” nu vor să facă cârdășie cu foștii șor-iști (ce-i drept, partidul „Renaștere”, care cooptează în rândurile lui persoane care fug din Partidul Socialiștilor, ar putea să mă contrazică, dar nu prin denumirea formațiunii, dar prin mai multe nume sonore în politica moldovenească, atât la nivel republican, cât și regional). Pe de altă parte, organele de resort vor trebui să studieze foarte riguros actele prezentate pentru înregistrare și îndeosebi lista persoanelor care stau în spatele acestei fuziuni. Or, vorba celui mai experimentat constituționalist din Republica Moldova, Alexandru Arseni: „Ce ține nemijlocit de acest bloc politic, prevederile hotărârii emise de Curtea Constituțională conțin criterii de reevaluare a partidelor înregistrare, precum și condiții pentru a înregistra o nouă formațiune. În caz că nu se încadrează sau are tendințe care sunt în hotărâre, formațiunea sau blocul nu va fi înregistrat. Sub aspecte social-morale, crearea unui nou bloc este o sfidare, neglijență față de Curtea Constituțională”.

În fine, soarta rebeliunii din Rusia și a inițiatorului ei ne interesează, firește, dar pentru noi deznodământul, oricare ar fi acesta, nu poate fi fatal și, în acest caz, ne putem consola cu rolul de observatori dintr-o parte. În schimb, ce ține de înregistrarea noului bloc politic, deznodământul ne privește direct, dar… și în acest caz lucrurile stau mai mult bine decât rău. Faptul că anunțul despre intenția de a crea un nou bloc politic vine de la nimeni altul decât Ilan Șor, mărește șansele ca această construcție să nu fie înregistrată. Cel puțin, din considerente morale…