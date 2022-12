FALS: Vaccinul intranazal anti-COVID 19 este administrat pentru uciderea în masă

Fostul deputat Iurie Roșca, care s-a manifestat pe timpul pandemiei ca un antivax, a postat în rețeaua Facebook un video în care afirmă că vaccinul intranazal împotriva coronavirusului administrat în Rusia ar fi mortal. Portalul Stopfals.md a discutat cu câteva experte în sănătate publică care infirmă declarațiile fostului politician, argumentând că vaccinul intranazal are aceleași efecte ca cel intramuscular, întărind imunitatea tractului respirator.

În video-ul postat pe Facebook Roșca își începe pledoaria prin evocarea unei cărți a lui Eustace Clarence Mullins, un autor american de lucrări senzaționiste și conspirațoniste despre „Noua Ordine Mondială”, condusă de „ocultă mondială”. Cartea se numește „Murder by an injection: The Story of the Medical Conspiracy Against America” (Crimă prin injecție: Povestea conspirației medicale împotriva Americii). În această carte, autorul se referă la medicii care deliberat le-ar face rău pacienților lor în interesul unei „conduceri oculte care vrea să le facă rău americanilor”. Marea conspirație a vaccinurilor este condusă, spune Roșca, de către „clanul Rockfeller” cu trimitere la familia Rockfeller, una dintre cele mai bogate din SUA. „Aceasta [familia Rockfeller] urmărea din capul locul asasinarea în masă a celor injectați”, susține acesta.

Plecând de la această carte, Roșca face o serie de paralele între cartea lui Mullins și ceea ce se întâmplă acum în Rusia, unde este în desfășurare o campanie de vaccinare împotriva COVID-19. „S-a inventat și o altă metodă de accelerare a procesului de depopulare [a Rusiei – n.red]. Nu este vorba doar despre asasinarea prin injecție, ci și asasinarea pe cale nazală. În regiunea Pskov din Federația Rusă și-a luat startul vaccinarea intranazală contra blestematului virus COVID-19. Sursele oficiale dominante din presa din Rusia spun că numărul celor care pot fi vaccinați crește vertiginos și că este mai ușor [de administrat] pentru vulgul care consumă minciunile televizate”, spune Iurie Roșca. El nu a indicat și așa-zisa sursă oficială care oferă datele despre care vorbește. De notat că, la nivel oficial, Rusia nu a atestat cazuri de decese în cazul vaccinării intranazale.

Roșca mai spune că administrarea intranazală este o inovație care se răspândește cu succes în toate colțurile Rusiei, începând cu luna septembrie, precum regiunea Omsk sau altele din Extremul Orient rus.

La postarea de pe Facebook au fost făcute mai multe comentarii de pe conturi false, care amplifică teoria conspirației cu impresii personale care vin să întărească falsurile răspândite de Roșca.

Serul intranazal creează imunitatea mucoasei împotriva coronavirusului în tractul respirator

Experta în sănătate publică, Rodica Rusu-Grama, a explicat pentru portalul Stopfals.md că fostul politician transmite o serie de falsuri în discursul său. „Modalitatea de administrare nu influențează efectul final al medicamentului sau al oricărui produs. Fie că îl adminstrăm sub limbă sau îl injectăm în mușchi, de acest lucru depinde efectul final. De exemplu, copii sunt vaccinați anti-poliomelită prin picături sub-limbale. Aceasta este o cale de intrare a acestor provocatori de imunitate care să creeze apoi anticorpi. Dacă noi administrăm un astfel de produs sub limbă, prin acea rețea de vase sangvine de sub limbă se absoarbe foarte rapid. Același lucru se întâmplă și la nivel nazal”, a explicat Rodica Grama. Ea a precizat că focusarea spre administrare nazală se explică prin faptul că este calea cea mai accesibilă pentru acest virus COVID-19: „Virusul intră în corp prin mucoasa nazală pe cale aerienă. De acolo trece în sânge și declanșează boala. Aceste vaccinuri la nivel nazal vor să creeze în primul rând o barieră ca să oprească intrarea virusului în sânge. Acesta este probabil unul din argumentele pentru o astfel de administrare”.

Experta în sănătate publică Ala Tocarciuc de asemenea a confirmat pentru portalul Stopfals.md că indiferent de forma farmaceutică, un vaccin nazal are același efect ca și un vaccin subcutanat sau intramuscular. „Forma de administrare nu influențează foarte mult efectul terapeutic. În cazul unui vaccin se dorește crearea unui număr mare de anticorpi față de acest virus. Nu văd de ce o formă nazală ar avea un risc mai mare decât una intramusculară”, a declarat Ala Tocarciuc. Ea a spus că mai mulți producători de vaccinuri lucrează de mult timp la forma intranazală: „De exemplu, fiecare din noi am primit, inclusiv domnul Iurie Roșca, vaccinul anti-poliomelită pe cale orală. Slavă Domnului, el trăiește în continuare. Prin acest lucru, singur își demontează propriile afirmații”.

Afirmația lui Roșca că în Rusia ar fi murit oameni după administrarea vaccinului intranzal nu fac trimitere la surse oficiale. Ministerul rus al Sănătății într-adevăr a înregistrat primul vaccin spray nazal împotriva coronavirusului din lume. Vaccinul constă din două componente bazate pe vectorii adenovirusului de tip 16 și de tip 5 și a fost dezvoltat de Centrul Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleia. Acest tip de vaccinare creează imunitatea mucoasei împotriva coronavirusului în tractul respirator.

Diferite teorii ale conspirației și falsuri despre COVID-19 au fost propagate de Iurie Roșca încă de la începutul pandemiei. Astfel, el spunea că măștile de protecție ar provoca hipoxie la copii, afirmație dezmințită de portalul Stopfals.md. Tot în timpul pandemiei, pe pagina sa de Facebook, Roșca distribuia zeci de postări care alimentau teorii ale conspirației despre tehnologia 5G și despre „vaccinarea forțată”, ipoteze dezmințite de Stopfals.md.

Mădălin Necșuțu

Stopfals.md