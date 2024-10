Misterul Boeing-ului care a aterizat la Mărculești: între „terorism” și mentenanță

Aterizarea unei aeronave pe Aeroportul Internațional Mărculești (AIM) a provocat discuții și teorii conspiraționiste pe rețelele de socializare. „Activistul” Veaceslav Valico, cunoscut pentru promovarea narațiunilor false și a sperietorilor de atragere a R. Moldova în război, a declarat că din avion ar fi coborât „peste 100 de bărbați” care ar avea legătură cu terorismul internațional, făcând referire la informații pe care le-a obținut de la „localnici și rude”. Administrația aeroportului susține însă că avionul a aterizat pentru servicii de întreținere și mentenanță pe care AIM le prestează la cerere și nu avea pasageri sau mărfuri la bord. Totodată, localnicii cu care a vorbit echipa Stopfals.md spun că nu au auzit vreodată de cei „peste 100 de bărbați teroriști”.

Un avion care aterizează la Mărculești provoacă semne de întrebare pe internet

O postare publicată la 26 septembrie de pagina de Facebook Balti.events a provocat discuții pe internet. „O aeronavă Boeing 737 înmatriculată în Ucraina, dar utilizată de Sky Mali Airlines, a plecat din Algeria la ora 12:54, ora Chișinăului, și nu și-a indicat destinația finală. Cu toate acestea, conform sistemului de urmărire a zborurilor, Flightradar24, se pare că aeronava s-a îndreptat spre Mărculești. Însă, cu aproximativ 10 km înainte de aerodrom, la ora 16:10, transponderul avionului a fost oprit. Locuitorii din Bălți au văzut aeronava, care a început să coboare deasupra orașului spre aerodromul militar din Mărculești” (în original: «Самолет Boeing 737, зарегистрированный в Украине, но используемый авиакомпанией Sky Mali вылетел из Алжира в 12:54 по кишиневскому времени и не указал конечный пункт назначения. Однако, согласно системе слежения мирового авиатрэкера Flightradar24 выяснилось, что борт направлялся в сторону Маркулешт. Однако, при снижении за ~10 км до аэродрома в 16:10 на самолете отключили транспондер. Жители Бельц видели этом самолет, которых начал снижение над городом в сторону военного аэродрома Маркулешт»).

Postarea a fost redistribuită de mai mulți utilizatori și a provocat comentarii panicarde și conspiraționiste:

Veaceslav Valico „iese la rampă”

Pe 28 septembrie, subiectul a fost abordat și de Veaceslav Valico. Într-un video publicat pe canelele sale de TikTok și Telegram, acesta afirmă deja că ar fi vorba de un avion Boeing 747 și, făcând referire la spusele unor localnici și rude, susține că din aeronavă ar fi coborât „peste 100 de bărbați”: „Joi, un Boeing 747 din Algeria a ajuns în Moldova. Ajungând în Moldova, spre Aeroportul Militar din Mărculești, această molimă a deconectat transponderele, adică transmițătoarele ce pot fi folosite pentru urmărirea aeronavei, și a aterizat la Mărculești. Acest lucru este relatat de localnici. De asemenea, rude care lucrează la aeroportul din Mărculești, au comunicat că au fost mai mult de 100 de persoane pe acest bord. Nu știu numărul exact. Este vorba de peste 100 de bărbați care au aterizat la bordul acestui avion” (în original: «В четверг, в Молдову прилетел борд из Алжира, Боинг 747. Подлетая в Молдавии, на Военный Аэропорт Мэркулешть, эта зараза выключила транспондеры, это передатчики по которым можно отслеживать самолет и приземлился в Маркулештах. Об этом сообщают местные жители. Также, родственники которые работают в аэропорту Мэркулештах, наши молдаване сообщили что на этом борту было более 100 человек. Точное количество я не знаю. Это мужчины все, более 100 человек прилетели на этом борту»).

„Moldova este astăzi implicată în traficul de terorişti către Ucraina. Adică acest mucegai galben ne trage într-un scandal global. Astăzi am devenit parte a lumii teroriste” (în original: «Молдова сегодня вовлечена в трафик терористов в Украину. То есть нас сегодня эта желтая плесень втягивает в мировой скандал. Мы сегодня стали частью террористического мира»), a continuat Valico.

Doar pe TikTok, videoul a acumulat 450.000 de afișări și peste 1100 de comentarii. Valico nu a adus nicio probă pentru declarațiile sale.

Acesta a continuat să distribuie informațiile într-un nou video pe care l-a publicat pe 29 septembrie pe TikTok, Facebook (aici și aici) și pe Telegram, unde a afirma deja că avionul este un Boeing 734.

Autoritățile responsabile infirmă teoriile conspiraționiste

Informațiile publice furnizate de site-ul de specialitate Flightradar24.com confirmă că pe 26 septembrie un avion care a decolat din Alger a aterizat în regiunea Aeroportului Mărculești.

Zborul este confirmat și de administrația Aeroportului, dar autoritățile neagă mai multe afirmații distribuite pe internet. În primul rând, administratorul Aeroportului Internațional Mărculești, Nicolae Clichici, a precizat pentru Stopfals.md că este vorba de un avion de tip Boeing 737 și nu Boeing 747 (care e mult mai mare decât Boeing 737 – n. r.) și nici Boeing 734 (care nu există – n. r.), așa cum afirmă Valico. Planul de zbor al aeronavei respective, care aparține companiei ucrainene Yanair, a fost aprobat și autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova, potrivit administratorului AIM, care a prezentat și actele confirmative:

AAC a autorizat zborul pentru data de 25 septembrie 2024, însă aeronava a aterizat la Mărculești pe 26 septembrie. Potrivit administratorului aeroportului, asta se explică prin faptul că orice zbor autorizat de AAC are la dispoziție 3 zile pentru a fi efectuat, în funcție de decizia solicitantului

Administratorul AIM: Avionul a venit pentru reparații și nu a transportat mărfuri sau pasageri

Nicolae Clichici infirmă că aeronava respectivă ar fi transportat pasageri sau mărfuri și susține că aparatul de zbor a aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru servicii de întreținere și mentenanță, care sunt mai ieftine în comparație cu cele oferite de alte entități în domeniu. „Aeronava a aterizat pe Aeroportul Mărculești și se află la peronul de parcare până în prezent. Avionul se va afla pe teritoriul aeroportului o perioadă mai îndelungată, necesară pentru realizarea formelor de întreținere și mentenanță tehnică”, ne-a comunicat acesta.

Totodată, Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian „MOLDATSA” susține că aeronava nu a dezactivat transponderul înainte de aterizare. „Nu a fost așa ceva. Până la aterizare a fost transponderul pornit. Și raportări nu au fost pe tema asta”, a comentat pentru Stopfals.md reprezentantul autorității, Sergiu Gheorghiță.

Și fostul director adjunct al Administrației Aeronautice Civile, expertul independent în aviație, Victor Neaga, menționează că în Republica Moldova nu se practică dezactivarea transponderelor. „Doar în Africa se dezactivează transponderele, la noi nu se întâmplă așa ceva, nu este normală dezactivarea”. Victor Neaga a mai precizat că AIM într-adevăr are capacitatea de a servi ca parcare și loc de reparații pentru mai multe aeronave.

Administratorul AIM, Nicolae Clichici, a precizat pentru Stopfals.md că deconectarea transponderului înainte de aterizare nu ar avea niciun sens: „Orice aterizare trebuie dirijată de controlorul de zbor, identificată poziția aeronavei și coordonată cu datele primare de la sol, respectiv, putem presupune că deconectarea sistemelor electronice de legătură și identificare a aeronavei este lipsită de sens și poate avea impact negativ pentru securitatea și siguranța zborului”.

Localnicii la care face trimitere Valico nu au auzit despre cei „peste 100 de teroriști”

Pentru a-și sprijini afirmațiile despre cei „peste 100 de bărbați” implicați în „terorism internațional” care ar fi debarcat pe AIM, Valico a citat „localnici” care i-ar fi transmis informația.

Am sunat la primăriile câtorva localități din imediata apropiere a aeroportului pentru a afla dacă informația circulă în aceste comunități. Toate persoanele cu care am discutat ne-au spus că atât ele, cât și rudele sau vecinii, nu au auzit de o asemenea informație. Printre cei cu care am discutat se numără primarul comunei Prajila, Petru Cobîlaș, asistenta comunitară de la primăria comunei Gura Căinarului, Maria Strungaru, dar și secretara Consiliului comunal din Lunga, Mariana Coșciug. Toți interlocutorii ne-au spus că este pentru prima oară când aud despre așa ceva, iar unii ne-au asigurat că toate zvonurile ajung de obicei și la urechile angajaților primăriilor. Și fostul primar de Mărculești, Ion Vîrlan, ne-a comunicat că nu a auzit despre cei „peste 100 de bărbați”, menționând că pe AIM ajung periodic avioanele civile pentru servicii de mentenanță, o bună parte dintre acestea fiind ucrainene.

Cine este Veaceslav Valico și ce dezinformări circulă despre Aeroportul Mărculești?

Aeroportul Internațional Mărculești a fost transformat din unul cu destinație militară în aerogară civilă încă la începutul anilor 2000. Periodic, în spațiul public sunt lansate falsuri potrivit cărora infrastructura acestuia este sau va fi folosită în contextul războiului din Ucraina. Articolele în care Stopfals.md a demontat aceste falsuri pot fi accesate aici, aici și aici.

Unul dintre promotorii acestor falsuri este și Veaceslav Valico, care se pretinde „activist civic” și care publică frecvent pe rețelele sociale videouri în care abordează subiecte precum un eventual „război în Moldova”, un „scenariu ucrainean” și alte teme inspirate de narațiuni pro-Kremlin. Aceste videouri au început să fie distribuite activ după declanșarea de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei. Valico este un fost politician, candidat de două ori la funcția de deputat, a avut afilieri cu omul de afaceri fugar Veaceslav Platon, cu fostul partid Șor (declarat neconstituţional) și Partidul Democrat. Stopfals.md a realizat proflul de propagandist al lui Veaceslav Valico, care poate fi accesat AICI.

