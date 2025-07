7 iulie este a 188-a zi a calendarului gregorian și a 189-a zi în anii bisecți.

Sărbătorile Zilei de 7 iulie

(BOR) Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Mucenic Evanghel; Sfântul Cuvios Acachie

(BRU) Sf. Toma, cuvios († secolul al X-lea); Sf. Acaciu, cuvios († secolul al VI-lea); Sf. Chiriachi, martir († secolul al IV-lea)

(BRC) Sf. Felix, episcop

Ziua mondială a ciocolatei

Ziua mondială a ciocolatei este aniversată la 7 iulie, această dată indicând momentul introducerii în Europa, în 1550, a băuturii pe bază de cacao. Istoria deliciilor pe bază de cacao nu este atât de bine cunoscută. Cercetătorii au găsit dovezi privind alimente pe bază de cacao datând din urmă cu câteva mii de ani. Boabele de cacao ar fi fost cultivate la început de civilizaţii străvechi din America de Sud, cum ar fi aztecii şi mayaşii, notează www.worldcocoafoundation.org. De altfel, arborele de cacao este originar din bazinul Amazonului şi alte zone tropicale din America de Sud şi America Centrală.

Nepal: Ziua națională – Aniversarea zilei de naștere a MS Regelui – Gyanendra (1946)

Insulele Solomon: Ziua națională – Aniversarea proclamării independenței (1978)

Japonia – Tanabata, sărbătoarea stelelor

Evenimentele Zilei de 7 iulie în Istorie:

– 7/18 – 11/22 iulie 1711 – Bătălia de la Stănileşti;

– 7 iulie 1770 – Bătălia de la Larga;

– 7 iulie 1941 – Armata română a ocupat localitatea Lipnic, atingând aliniamentul Nistrului

7 iulie 1053 – S-a născut Împăratul Shirakawa al Japoniei; (d. 1129).

7 iulie 1119 – S-a născut Împăratul Sutoku al Japoniei; (d. 1164).

7 iulie 1207 – S-a născut Elisabeta a Ungariei (Elisabeta de Turingia, d.17 noiembrie 1231).



St. Elizabeth washing a sick man, a scene from the main altar of St. Elisabeth Cathedral in Kassa, 15th century

Elisabeta de Turingia, cunoscută și ca Elisabeta a Ungariei (în maghiară Árpádházi Szent Erzsébet), (n. 7 iulie 1207, Sárospatak, Regatul Ungariei – d. 17 noiembrie 1231, Marburg) a fost o descendentă a dinastiei arpadiene, fiică a regelui Andrei al II-lea, trimisă la vârsta de 4 ani în Turingia, unde s-a căsătorit în anul 1221 cu vătaful (în germană Landgraf) Ludovic al IV-lea de Turingia.

S-a remarcat prin activități caritabile în favoarea bolnavilor și săracilor. După moartea soțului ei a intrat în ordinul terțiar franciscan. A murit la vârsta de 24 de ani. A fost canonizată în anul 1235 de Rusalii. Este patroana landului Turingia. Sărbătoarea ei este în data de 19 noiembrie în spațiul de limbă germană (data așezării în mormânt), iar în calendarul roman universal în data de 17 noiembrie (data morții). Numeroase spitale, deopotrivă catolice și protestante, îi poartă numele.

A fost o descendentă a dinastiei arpadiene , fiică a regelui Andrei al II-lea al Ungariei , trimisă la vârsta de 4 ani în Turingia , unde s-a căsătorit în anul 1221 cu landgraful Ludovic al IV-lea de Turingia. După moartea soțului ei a intrat în ordinul terțiar franciscan. A decedat la vârsta de 24 de ani si a fost canonizată în anul 1235 de Rusalii Este patroana landului Turingia. Numeroase spitale, deopotrivă catolice și protestante, îi poartă numele.

7 iulie 1304 – A decedat Papa Benedict al XI-lea (Nicola Boccasini nascut la Treviso in 1240). Dupa un pontificat care a durat numai opt luni, a murit subit la Perugia existand suspiciunea ca ar fi fost otravit. A fost beatificat la data de 24 aprilie 1736.

7 iulie 1307 – A murit Regele Eduard I al Angliei (n. 1239)



Eduard I al Angliei, portret aflat la Westminster Abbey

Eduard I al Angliei (17 iunie 1239 – 7 iulie 1307) a domnit între anii 1272 și 1307, suindu-se pe tronul Angliei pe 21 noiembrie 1272 după moartea tatălui său, regele Henric al III-lea. Supranumit „Picioare lungi”, datorită staturii sale neobișnuit de înalte, Eduard I a fost cel mai ilustru monarh englez din Evul Mediu.

7 iulie 1456 – La 25 de ani după execuţia Ioanei d’Arc, Papa Calixtus al III-lea a retras acuzaţia de erezie adusă acesteia.

7 iulie 1520 – Conchistadorii spanioli condusi de Hernán Cortèsinving decisiv armata Imperiului Aztec in batalia de la Otumba. Dupa aceasta victorie Cortez si-a intarit fortele si a distrus Imperiul Aztec.

7 iulie 1537 – A murit Magdalena de Valois, prințesă a Franței și regină a Scoției (n. 1520)



Magdalena de Valois de Corneille de la Haye

Magdalena de Valois (10 august 1520 – 7 iulie 1537), a fost prințesă a Franței și regină a Scoției, fiind soția regelui Iacob al V-lea al Scoției.

7 iulie 1572 – A murit Sigismund al II-lea Augustus al Poloniei (n. 1520)

Sigismund al II-lea August – în poloneză: Zygmunt II August; în lituaniană: Žygimantas III Augustas I – (1 august 1520 – 7 iulie 1572) a fost rege al Poloniei și Mare Duce al Lituaniei, fiind singurul fiu a lui Sigismund I cel Bătrân, acesta urmând-l pe tatăl său sub numele de Sigismul al II-lea, în 1548. A fost căsătorit de trei ori și a fost ultimul membru al Iagellonilor care nu a avut copii, iar prin Unirea de la Lublin s-au introdus alegerile monarhiei.

7 iulie 1607 – ”God Save the King”, imnul national al Marii Britanii, a fost interpretat pentru prima data in public. A fost scris de Benjamin Johnson, pe muzica lui John Bull.

7 iulie 1752 – S-a născut Joseph Marie Jacquard, inventatorul razboiului de tesut; (d.07.08.1834).

7 iulie 1770 – Bătălia de la Larga, Parte din Războiul Ruso-Turc din 1768–1774.

Bătălia de la Larga a a avut loc între 65.000 de tătari crimeeni (cavalerie) și 15.000 de otomani (infanterie) sub conducerea lui Kaplan Ghirei și 38.000 de ruși sub feld-mareșalul Rumeanțev pe malurile râului Larga (afluent al Prutului, azi Republica Moldova) pe 7 iulie 1770. Bătălia s-a desfășurat în aceeași zi cu Bătălia de la Çeșme. Bătălia a fost o victorie decisivă pentru rușii care au capturat 33 de tunuri turcești și tabăra mare a inamicului. Pentru această victorie, Rumeanțev a fost decorat cu Ordinul Sfântului Gheorghe din I grad. Două săptămâni mai târziu, rușii au marcat o victorie și mai mare în Bătălia de la Cahul .

Victoriile de la Larga și Cahul (ulterior) au schimbat situația strategică în favoarea Rusiei. În septembrie 1770, a fost cucerită Tighina. Apoi au capitulat cetățile Ismail, Chilia, Cetatea Albă și Ibrail. După aceasta, operațiunile militare au continuat pe teritoriul Bulgariei. La 21 iulie 1774, Rusia și Poarta Otomană semnează Pacea de la Kuciuk-Kainargi. Tratatul conținea 16 prevederi favorabile Moldovei și Țării Românești. În decembrie 1774, rușii se retrag. Moldova și Țara Românească rămânând în continuare sub turci.

7 iulie 1807 – Tratatul de la Tilsit dintre Napoleon I și Țarul Alexandru I pune capăt Războiului celei de-a Patra Coaliții.

Charles Meynier – Napoleon in Berlin (Marşurile Armatei Franceze prin Berlin în 1806)

La 7 iulie 1807 se încheia pacea ruso-franceză de la Tilsit care avea și o prevedere ce viza principatele românești. Prin articolul XXII al tratatului, Imperiul Rus se obliga să-şi retragă toate trupele din Valahia şi Moldova. Trebuie menționat că trupele ruse se aflau în principatele românești în cadrul războiului ruso-turc 1806-1812. Rusia a ajuns să fie în război cu Franța susținînd militar armata Prusiei în lupta sa împotriva împăratului francez Napoleon Bonaparte.

Înfrîngerea rapidă a Prusiei și ocuparea de trupele franceze a ducatului Poloniei au silit pe țarul Alexandru I să încheie acestă pace cu Napoleon. În urma semnării tratatului de la Tislit, Rusia şi Franţa s-au aliat împotriva Angliei, ba mai mult și-au propus cucerirea și împărțirea între ele a Imperiul otoman, cu unele generoase „cedări” şi Austriei.

Pe frontul otoman, Rusia urma să semneze un armistiţiu la Slobozia (24 august 1807), care prevedea evacuarea trupelor ruseşti din Valahia şi Moldova. Dar acest tratat nu s-a aplicat, întrucît ţarul Alexandru I a refuzat ratificarea lui, acuzîndu-l chiar pe generalul Meiendorf că a acordat condiţii prea favorabile Turciei. Ostilităţile ruso-turce vor fi reluate în 1809. Anume în urma războiului ruso-turc de la 1806-1812 jumătatea estică a Moldovei, botezată în urma tratatului de pace ruso-turc printr-o escrocherie Basarabia, a fost cedată Imperiului Rus.

7 iulie 1816 – A decedat Richard Brinsley Butler Sheridan, om politic irlandez, autor dramatic si director de teatru, cel mai de seama reprezentant al comediei engleze in secolul XVIII. Comedia sa de debut, “Rivalii” (1773), il plaseaza in doar cateva zile de la reprezentare printre autorii celebrii din Anglia.Anul urmator preia conducerea faimosului Drury Lane, pe care l-a reconstruit in 1794 si de care s-a despartit doar dupa incendiul devastator din 1809. Capodopera sa poate fi socotita “scoala calomniei” (“Critica sau repetitia unei tragedii”, “Pissarro”);(n.04.11.1751). Capodopera sa poate fi socotita “scoala calomniei” (“Critica sau repetitia unei tragedii”, “Pissarro”).

7 iulie 1843 – S-a născut Camillo Golgi, medic și fiziolog italian, laureat al Premiului Nobel (d. 1926)

Camillo Golgi (n. 7 iulie 1843 — d. 21 ianuarie 1926) a fost medic și om de știință italian. În 1906 obține, împreună cu Santiago Ramón y Cajal, Premiul Nobel pentru Medicină pentru contribuțiile aduse în domeniul cercetării structurii sistemului nervos.

7 iulie 1857 – Încep in Moldova alegerile pentru Adunarea ad-hoc, falsificate de ultraconservatorul Nicolae Conachi-Vogoride, ostil unirii Moldovei cu Tara Romaneasca.

7 iulie 1860 – S-a născut compozitorul austriac Gustav Mahler; (d.18.o5. 1911).





Gustav Mahler (n. 7 iulie 1860 – d. 18 mai 1911) a fost un compozitor austriac al romanticului târziu și unul dintre cei mai importanți dirijori ai generației sale. S-a născut în satul Kalischt, Boemia, Imperiul Austriac, astăzi Kaliště, Republica Cehă. Familia s-a mutat apoi în Iglau (astăzi Jihlava) unde Mahler a crescut.

7 iulie 1864 – A fost înființată Primaria orasului Bucuresti; intaiul primar ales a fost generalul Barbu Vladoianu, un apropiat al domnitorului Al.I.Cuza. A fost primul primar al Bucurestiului și a ocupat funcția de ministru al Apărării Naționale între 21 februarie 1859 si 3 mai 1859. În timpul primului său mandat de primar, morile de apă de pe râul Dambovita au fost desființate și a fost proiectat un sistem de canalizare a râului pentru a împiedica inundațiile constante până la acea dată. Barbu Vlădoianu a organizat primul corp de pietrari, în vederea pietruirii străzilor Capiatlei.

În 1865 a înființat, Oficiul de stare civilă și a semnat contractul de cesiune pentru construirea primei linii de cale ferată de pe teritoriul Romaniei intre Bucuresti si Giurgiu.În cel de-al doilea mandat, Vlădoianu a dispus începerea lucrărilor de pavare cu gresie și granit a Podului Mogosoaia (actuala Calea Victoriei, din 1878). Lucrările au fost finalizate în 1872 si a inaugurat în decembrie 1872 prima linie de tramvai tras de cai ( “tramcar”), care făcea legătura între Gara Târgoviștei (actuala Gara de Nord) și bariera Mosilor.

7 iulie 1865 – Patru conspiratori implicati in complotul pentru asasinarea preşedintelui american Abraham Lincoln sunt spanzurati. Printre ei s-a numarat si Mary Elizabeth Eugenia Jenkins Surratt, acuzata ca a participat la complotul condus de John Wilkes Booth, care a dus la asasinarea preşedintelui Abraham Lincoln la 14 aprilie 1865. A fost prima femeie condamnata la moarte prin spanzuratoare in Statele Unite.

7 iulie 1871 – A fost autorizată, prin decret, funcţionarea în Bucureşti a Societăţii Generale de iluminare şi încălzire prin gaz.

7 iulie 1879 – S-a născut Knud Johann Victor Rasmunssen, explorator, antropolog şi etnolog danez ; (d.21.12.1933).

7 iulie 1884 – S-a născut scriitorul german Lion Feuchtwanger; (d. 1958).

7 iulie 1886 – S-a născut compozitorul roman Ion Hartulary-Darclée ; (d. 1969). Ion Hartulary-Darclée (1886 – 1969) a fost un dirijor și compozitor român, singurul fiu al sopranei Haricleea Darclée și a lui Iorgu Hartulary. A studiat cu maeștri de seamă, ca André Gédalge, Leroux și Charles-Marie Widor. S-a întors în țară în plină maturitate creatoare și a activat, ca dirijor al Orchestrei simfonice a Radiodifuziunii, timp de un sfert de veac, la alcătuirea și formarea artistică a orchestrei de studio. Între timp, a continuat să compună. Este autor de opere și operete (Amorul mascat, Capriciu antic, Amazoana, Miracolul cameliilor, Zig-Zag, Operetta, Margery), muzică vocal-simfonică (poemul Visul lui Bălcescu), simfonii (Vârful cu dor) precum și suita Picturi de Grigorescu.

7 iulie 1887 – Ferdinand de de Saxa-Coburg și Gotha-Koháry devine Prinț al Bulgariei, care în acest moment se află încă sub Imperiul Otoman. Recunoașterea oficială de către marile puteri europene s-a obținut în 1896.

Ferdinand (26 februarie 1861 – 10 septembrie 1948), născut Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria de Saxa-Coburg și Gotha-Koháry, a fost conducător al Bulgariei din 1887 până în 1918, inițial ca knyaz (prinț regent, 1887–1908) mai târziu ca țar (1908–1918). De asemenea, a fost autor, botanist, entomolog și filatelist.

7 iulie 1887 – S-a născut pictorul de origine rusă Marc Chagal.



Chagall, c.1920 (by Pierre Choumoff)

Marc Chagall (n. 7 iulie 1887, Vitebsk, Belarus – d. 28 martie 1985, Saint-Paul-de-Vence, Franța) a fost un pictor modern. Stilul său de pictură este considerat ca deosebit de original și poetic, sub influența fanteziei și al melancoliei, și strâns legat de cultura ebraică. Ea reprezintă o temă care revine permanent în creația sa, la fel ca și orașul provincial bielorus Vitebsk, în care artistul și-a petrecut copilăria.



Marc Chagall, 1911–12, The Drunkard (Le saoul), 1912, oil on canvas. 85 × 115 cm. Private collection

7 iulie 1898 – SUA anexează insulele Hawaii. Președintele american William McKinley a promulgat legea prin care Hawaii a fost anexat ca teritoriu al Statelor Unite. Aflate in razboi cu Spania in Pacific, Statele Unite profita si anexeaza arhipelagul Hawaii , aflat deja sub protectoratul lor. Hawaï va deveni in 1959 al 50-lea stat din componenta S.U.A.

7 iulie 1899 – S-a născut regizorul american George Cukor ; (d. 1983).

7 iulie 1901 – S-a născut cineastul si regizorul italian Vittorio de Sica, unul dintre iniţiatorii neorealismului italian în cinematografie; (m. 1974).

Vittorio De Sica (n. 7 iulie 1901 – d. 13 noiembrie 1974) a fost un regizor și actor de film italian.

7 iulie 1922 – S-a născut designerul francez de modă Pierre Cardin.



Cardin signing his new executive jet design (1978)

Pierre Cardin (n. 2 iulie 1922, San Biagio di Callalta, Italia) este un creator de modă și om de afaceri francez.

7 iulie 1923 – S-a născut regizorul de teatru si film, scenograful, actorul şi arhitectul român Liviu Ciulei.(d. 25 octombrie 2011 la Munchen, in Germania).

A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București (1946) si arhitectura (1949).A debutat ca actor în 1945, ulterior s-a alăturat echipei Teatrului Municipal din Bucuresti care mai tarziu se va numi Teatrul Bulandra din Bucuresti, unde a debutat ca regizor în 1957.

A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, pana in 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera “Revizorul”, montată deLucian Pintilie. Sub conducerea sa, Teatrul Bulandra devenise cea mai importantă instituție teatrală a vremii, nu doar în România, acolo lucrând practic în același timp, marii regizori de tearu David Esrig, Lucian Pintilie, Radu Penciulescu.

A părăsit România în anul 1980 și a lucrat în multe țări din Europa, America de Nord, Australia. A fost director artistic al teatrului Tyrone Guthrie din Minneapolis , Minnesota 1986, (Statele Unite), iar din 1986 profesor de teatru la Columbia University si New York University, in orasul New York . S-a întors în țară după 1989, regizând o serie de piese celebre.

A fost numit Director de Onoare al Teatrului Bulandra. Ca arhitect, în afara scenografiilor majorității pieselor regizate de el, Liviu Ciulei a contribuit la reconstrucția auditoriului Teatrului Bulandra, precum și a altor teatre. A fost căsătorit cu marea actriță Clody Bertola și cu jurnalista Helga Reiter. Este tatăl regizorului Thomas Ciulei .

7 iulie 1930 – A început în Statele Unite ale Americii construcţia barajului Boulder, cunoscut în prezent ca barajul Hoover.

7 iulie 1930 – A fost adoptată in Romania Legea pentru protecţia monumentelor naturii.

7 iulie 1930 – A murit Sir Arthur Conan Doyle, scriitor britanic, autor de romane politiste, parintele celebrului detectiv Sherlock Holmes (“Cainele din Baskerville”, “Lumea disparuta”); (n.22.05. 1859).

Sir Arthur Conan Doyle (n. 22 mai 1859 – d. 7 iulie 1930) a fost un romancier britanic, celebru pentru a-l fi creat pe Sherlock Holmes – primul detectiv care apare într-o serie de romane polițiste. În afara acestora, Sir Arthur Conan Doyle a fost autorul a numeroase povestiri știintifico-fantastice, romane istorice, piese de teatru, romane de dragoste, poezie și texte inspirate direct din realitate (non-fiction).

7 iulie 1933 – S-a născut Gheorghe Cozorici, actor român de teatru şi film; (d. 1993).

Gheorghe Cozorici (n. 16 iulie 1933, Arbore, Suceava – d. 18 decembrie 1993, București) a fost un popular actor român de teatru și film. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”.

DOCUMENTAR Gheorghe Cozorici – actorul a cărui voce îmbrăca sunetele ‘cu fir de aur și mătase’

7 iulie 1936 – A fost brevetat in S.U.A. surubul in forma de cruce. Inventatorului Henry F. Phillips, i-au fost acordate de fapt doua brevete, unul pentru şurub şi altul surubelnita asemănătoare.

7 iulie 1937 – Japonia imperială a atacat din nou China. A început războiul de eliberare naţională a poporului chinez

7 iulie 1940 – S-a născut Ringo Starr (Richard Starkey), baterist şi cântăreţ britanic membru al trupei The Beatles. Ringo Starr ramane celebru pentru cuvintele: ”I like Beethoven, especially the poems.”



Ringo Starr In Sydney, Australia, February 2013

Ringo Starr (n. Richard Starkey, 7 iulie 1940, Liverpool, Anglia) este un muzician britanic. A fost vocalist, baterist și compozitor, membru al legendarei formații Beatles. A fost narator al primelor două sezoane (1984-1986) din serialul pentru copii Locomotiva Thomas și prietenii săi.

7 iulie 1941 – Armata română a ocupat localitatea Lipnic, atingând aliniamentul Nistrului.

7 iulie 1943 – S-a născut cantaretul italian Toto Cutugno.

Salvatore Cutugno (n. 7 iulie 1943, Fosdinovo, Toscana, Italia), cunoscut publicului sub numele Toto Cutugno, este un cântăreț și compozitor italian de muzică ușoară (cantautor). Este primul cantautor care a câștigat marele premiu al Festivalului de la Sanremo (în 1980) și singurul cantautor italian care a câștigat marele premiu la Eurovision Song Contest 1990.

7 iulie 1951 – A murit Dimitrie Voinov, biolog, zoolog, histolog și citolog român (n. 1867)

Dimitrie Voinov (n. 6 februarie 1867, Focșani – d. 7 iulie 1951, București), biolog, zoolog, histolog, citolog, fondatorul școlii românești de citologie. Membru titular (din 1927) al Academiei Române.

7 iulie 1956 – Fritz Moravec și alți doi alpiniști austrieci reușesc prima ascensiune a vârfului Gasherbrum II (8.035 m).



Tabăra expediţiei de la o altitudine de 5900 m

Gasherbrum II (numit şi K4). Este un munte situat pe locul 13 ca înălălţime pe glob. El aparţine de munţii Gasherbrum, fiind situat la sud-est de K2 în regiunea de graniţă dintre China şi Pakistan.

7 iulie 1958 – Alaska devine cel de-al 49 stat american.

7 iulie 1967 – Începutul războiului civil din Biafra.

7 iulie 1969 – În Canada este adoptata de catre Parlament Legea limbilor oficiale , franceza devenind alaturi de engleza limba oficiala in stat.

7 iulie 1985 – Boris Becker, jucător de tenis german, câştigă finala masculină a Wimbledon-ului; este cel mai tânăr câştigător – 17 ani şi 7 luni; (n. 22 noiembrie 1967 la Leimen, Germania).

Boris Franz Becker (n. 22 noiembrie 1967 la Leimen, Germania) este un fost jucător profesionist de tenis din Germania. El a câștigat 49 de Turnee la simplu și 6 Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai tânăr câștigător al turneului de la Wimbledon. De la retragerea sa din circuitul profesionist de tenis, a rămas o figură cunoscută prin aparițiile media și aspecte foarte colorate ale vieții private.

7 iulie 1991 – S-a constituit Partidul Alianţei Civice, preşedinte al noului partid fiind ales Nicolae Manolescu.La 28 martie 1998, acest partid a fuzionat cu Partidul Naţional Liberal.

7 iulie 1993 – S-a deschis la Bucureşti, primul Salon internaţional automobilistic al României.

7 iulie 1999 – În Israel, Guvernul format de liderul laburist Ehud Barak obține învestitura Parlamentului.

Ehud Barak, născut Ehud Brug (n. 12 februarie 1942, kibuțul Mișmar Hașaron) este un general (ret.) și politician israelian. A îndeplinit funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Israeliene (1991-1994) apoi, lider al Partidului Muncii și prim-ministru al Israelului (6 iulie 1999-7 martie 2001).

7 iulie 1999 – Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, îi numește pe cei 19 comisari europeni care vor conduce viitorul executiv al UE.

7 iulie 2004 – A murit Mihail Șerban, biochimist român, membru (2001) al Academiei Române (n. 1930)

7 iulie 2005 – Mai multe explozii, presupuse de natură teroristă, zguduie Londra. Au fost uciși 56 de oameni și peste 700 răniți.

7 iulie 2006 – A murit Syd Barrett, cântăreț, compozitor englez (Pink Floyd) (n. 1946)



Barrett in 1969

Roger Keith (Syd) Barrett (n. 6 ianuarie 1946, Cambridge, Regatul Unit – d. 7 iulie 2006, Cambridgeshire, Regatul Unit) a fost unul dintre membrii fondatori ai grupului Pink Floyd. Deși activitatea sa în muzica rock a durat relativ puțin, el este considerat unul dintre pionierii acesteia și primul artist al genului psihedelic folk. El este cel care a dat numele “Pink Floyd” grupului.

7 iulie 2007 – În ziua de 07.07. 2007, se casatoresc la Las Vegas in Statele Unite 3000 de cupluri, sperand ca numarul magic 07.07.07 le va aduce noroc.

7 iulie 2009 – A început vizita oficială în România a suveranilor Belgiei, regele Albert al II-lea și regina Paola (7-9).

7 iulie 2013 – Finala masculină de simplu de la Wimbledon a fost câștigată de scoțianul Andy Murray în fața sârbului Novak Djokovic. Murray a devenit primul britanic care a câștigat Wimbledon de la Fred Perry în 1936.

7 iulie 2014 – A murit Alfredo Di Stéfano, fotbalist și antrenor de fotbal argentiniano-spaniol (n. 1926)



Alfredo Di Stéfano în 1947

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé (n. 4 iulie 1926 – d. 7 iulie 2014) a fost un fotbalist și antrenor de fotbal argentiniano-spaniol, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. El este de obicei asociat cu echipa Real Madrid, și Ferenc Puskás, și a jucat un rol crucial în cucerirea de către acest club a Cupei Campionilor Europei de cinci ori în cinci sezoane consecutive începând cu 1956. Di Stéfano a jucat pentru echipele naționale ale Argentinei, Columbiei și Spaniei, dar nu a participat la nici un campionat mondial.

7 iulie 2014 – A murit Eduard Șevardnadze, general și politician georgian, al 2-lea președinte al Georgiei (n. 1928)

Eduard Șevardnadze (n. 25 ianuarie 1928 — 7 iulie 2014) a fost un politician și diplomat georgian. Șevardnadze a servit în calitate de Prim Secretar al Partidului Comunist Georgian (de facto liderul Georgiei Sovietice) între 1972 și 1985, și ministru de externe al Uniunii Sovietice între 1985 și 1991, în perioada cînd la conducerea acesteia se afla Mihail Gorbaciov.

După destrămarea Uniunii Sovietice, între anii 1992 și 2003 Șevardnadze a ocupat funcția de președinte al Georgiei, conducând țara în mod autoritar, și venind la putere prin înlăturarea forțată a președintelui democratic ales, Zviad Gamsahurdia. În perioada președinției sale Georgia a pierdut controlul asupra regiunilor Abhazia, Osetia de Sud și Adjaria. El a fost forțat să se retragă în 2003, ca urmare a sângeroasei Revoluții a Trandafirilor.

7 iulie 2015 – A murit Angela Ciochină, interpretă de muzică ușoară (n. 1955)

Angela Ciochină (n. 17 aprilie 1955, comuna Urecheni, județul Neamț – d. 7 iulie 2015, București) a fost o solistă vocală, compozitoare și profesoară de canto.

7 iulie 2018 – La mitingul aviatic de la Baza 86 Aeriană Borcea un pilot militar și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit cu avionul de vânătoare MIG-21 Lancer.