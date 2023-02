Elena Diaconu din Soroca: „Mă tem că o să mor și n-o să-mi mai văd fiica, care dispărut acum trei ani” / VIDEO

Elena Diaconu, din orașul Soroca, nu și-a mai văzut și auzit unicul copil încă din anul 2020. Fiica ei este de negăsit după ce a plecat din spital, fiind atunci bătută de către concubin, scrie jurnal.md

„Era luna aprilie, într-o zi de vineri. Se începuse pandemia. Am sunat-o, am vorbit. Eu des o întrebam de concubin, dacă e treaz, că el cam o bătea și eu mă temeam. Și am întrebat-o, a zis că totul e bine. Era ora 13:00. Pe la 19:00 am sunat-o, dar nu mi-a răspuns. Pe urmă telefonul era închis. Am sunat întruna, iar pe la 23:00 m-am dus, zic, să ascult sub ușă, că uneori era gălăgie. Am ascultat, era liniște, m-am gândit că poate dorm. Toată noaptea n-am putut dormi, parcă simțeam nu știu ce”, povestește femeia.

A doua zi, a aflat că fiica ei este internată în secția reanimare. Când a telefonat acolo, i s-a spus că a fost deja externată. Ulterior, medicii i-au spus că avusese comoție cerebrală. Totul după ce concubinul a bătut-o crunt cu picioarele, la o zi de naștere la care fuseseră cu o zi înainte. După cele comise, bărbatul a fugit.

Elena Diaconu mai povestește că bărbatul cu care locuia fiica sa o bătea deseori și chiar ar fi amenințat-o cu moartea dacă îl va alunga din casă.

„Toți care îl cunosc pe el îmi spun că el a omorât-o. Dacă el a întâlnit-o, ori a închis-o undeva… Dar el trebuie să știe unde e ea”, spune femeia.

Femeia a scris în repetate rânduri la poliție și procuratură, dar nu este sigură dacă structurile de ordine îi caută fiica.

„Cel mai tare mă tem că am să mor și n-am s-o văd. Vino acasă, spune unde ești, puiu… Mama nu poate mai mult, spune măcar unde ești, puișorul mamei… Nu știu unde ești, dar tare sper că ești în viață… Spune, mami, unde ești, să te ajut, să te aduc acasă. Nu știu cum să trăiesc mai departe…”, spune femeia îndurerată.