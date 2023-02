Drepturile omului, blamate de preoți prin invocarea păcatului

AUTOR: Viorica MANOLE, Stopfals.md

Mai multe drepturi și libertăți fundamentale ale omului sunt văzute de ani buni de unele fețe bisericești din Moldova și Georgia ca acțiuni demonice, care atacă direct morala și sufletele oamenilor. Preoți din ambele țări transmit periodic mesaje care instigă la încalcarea drepturilor omului, cum ar fi libertatea de a decide asupra sarcinii sau narațiuni îndreptate împotriva femeilor sau a comunității LGBTI. Preoții se activizează și atunci când sunt promovate sau adoptate legi de eliminare a discriminării sau a contracarării violenței în familie.

Fals: Moldova este obligată să recunoască căsătoriile de același sex

Recent, Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove a promovat narațiunea falsă că Moldova ar fi obligată de Curtea Europenă a Drepturilor Omului să legalizeze cuplurile minorităților sexuale. Opinia Mitropoliei a venit la scurt timp după ce Curtea a condamnat Rusia pentru refuzul de a înregistra căsătoriile a trei cupluri de persoane de același sex. Într-un text publicat pe site-ul Mitropoliei și semnată de mitropolitul Vladimir, întitulat „Opinia Bisericii Ortodoxe din Moldova referitor la decizia CEDO din 17 ianuarie 2023 privind legiferarea cuplurilor LGBT” se spune că: „cea mai timidă tentativă de a înregistra legal un cuplu gay în Țara noastră va fi urmată de o reacție pe măsură deoarece astfel de decizii contravin conștiinței eminamente ortodoxe și istorice a poporului”. Mesajul transmis de Mitropolie este bazat pe o afirmație falsă, deoarece decizia CtEDO prevede obligația de a asigura protecția legală a cuplurilor formate din persoane de același sex, și nu de a legaliza căsătoriile persoanelor din comunitatea LGBTI, după cum s-a demonstrat într-un articol de fack-checking, publicat pe Stopfals.md.

Convenția de la Istanbul, blamată de preoții din nordul Moldovei

Un alt mesaj care vizează comunitatea LGBTI a fost promovat intens anul trecut, când mai mulți preoți din raioanele Fălești, Glodeni și Sîngerei și municipiul Bălți au trimis solicitări arhiepiscopului de Bălți și Fălești Marchel să fie scutiți de obligația de a se ruga lui Dumnezeu „pentru o astfel de conducere a țării”. Solicitările au venit după ce deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, au ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor, cunoscută cu denumirea de „Convenția de la Istanbul”. În una din solicitările preoților se spune că unele prevederi din Convenție „sfidează natura omului care a fost creată de Dumnezeu, bărbat și femeie, atentează la neprihănirea trupului și sufletului, îndeosebi cel al copiilor, propagâdu-se imoralitatea, schimbarea valorilor și tradițiilor creștine…”.

La un an de la ratificarea Convenției, unii preoți semnatari ai solicitărilor nu și-au schimbat opinia și cred în continuare că documentul urmărește, de fapt, să încurajeze căsătoriilor între persoanele de același sex. Întrebat dacă vede vreo schimbare și dacă îngijorarea sa s-a adeverit într-un an, Grigore Sobuleac, parohul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Cobani, raionul Glodeni, a refuzat să comenteze acum situația, spunând că el s-a pronunțat cu un an în urmă: „Să contactați pe mai marii bisericii și ei se vor expune mai cu seamă. Noi în biserică toți facem ascultare. Cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Tot ce se hotărăște la noi, ori în Protopopiat, ori în episcopie, sunt purtători de cuvânt”.

Preot: „A fost întocmită această lege ca să fie legiferate căsătoriile între minorități”

Un alt semnatar, Oleg Fistican, blagocinul sectorului Făleşti 2 şi parohul bisericii din satul Musteața, raionul Făleşti, a spus pentru StopFals.md: „A fost întocmită această lege ca să fie legiferate căsătoriile între minorități, ceea ce e dacă privim istoric, cu câțiva ani în urmă, undeva în alte țări, preoții de alte confesiuni au fost impuși să cunune astfel de minorități. Mâine, poimâine, toate legile acestea, să nu fie impuse și preoților ortodocși. De asta mă tem, atât”.

Această narațiune a fost susținută și de fostul președinte Igor Dodon, care a declarat într-o emisiune TV că Partidul Socialiștilor nu va permite ca Republica Moldova să ratifice Convenția de la Istanbul, deoarece „documentul impune statele semnatare să protejeze și interesele minorităților sexuale”. Falsurile despre Convenție sunt legate preponderent de conceptul de „gen” inclus în textul documentului și au fost demontate de portalul Stopfals.md. În realitate, Convenția de la Istanbul, adoptată la 11 mai 2011, recunoaște violența față de femei drept o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare a femeilor.

Mesaje de ură împotriva comunității LGBTI – promovate de biserică decenii la rând

Comunitatea LGBTI a fost vizată de narațiuni de dezinformare și în anul 2012, când a fost votată Legea cu privire la asigurarea egalităţii. Prin această lege, Republica Moldova combate discriminarea în bază de religie, vârstă, gen, etnie etc. Încă atunci când se afla în fază de proiect, documentul a trezit nemulţumiri în rândul bisericilor şi asociaţiilor religioase din cauza sintagmei „orientare sexuală”. Această sintagmă se regăseşte într-un singur articol al legii, care stabileşte că nicio persoană nu poate fi discriminată la locul de muncă în baza orientării sale sexuale. De fapt, Legea promovează clauza generală de nediscriminare, potrivit Protocolului 12 la Convenţia europeană a drepturilor omului, pe care Moldova l-a semnat la 4 noiembrie 2000. În luna mai 2012, în timp ce în Parlament se adopta această lege, câteva zeci de preoți ortodocși și reprezentanți ai unor partide extraparlamentare au protestat afară, cerând să nu fie votată „legea păgână”.

Și în Georgia fețele bisericești văd homosexualitatea ca un păcat care jignește religia, iar unii preoți afirmă că persoanele LGBTI sunt violente și răspândesc „propaganda gay”.

Pe 5 iulie 2021, când la Tbilisi urma să aibă loc „Marșul Demnității”, organizat de comunitatea LGBTI, un grup de clerici a ținut o slujbă lângă Catedrala Kashveti, iar Patriarhul Shio Mujir de la Biserica de Senaki și Chkhorotsku, i-a acuzat pe organizatorii marșului de insultă la adresa creștinilor. „Să începem să ne gândim la introducerea în legislație a conceptului de insultă la adresa sentimentelor religioase și naționale. Cu atât mai mult, este inacceptabil să legalizăm păcatul Sodomei în Georgia de astăzi, când avem cea mai gravă criză demografică. O astfel de măsură vizează direct moartea și dispariția națiunii”, a spus preotul.

Mesaj împotriva drepturilor femeilor: avortul considerat ca păcat

Femeile care au decis să întrerupă o sarcină la fel sunt ținta atacurilor unor fețe bisericești. Reamintim, Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială stabilește că „orice persoană are dreptul de a lua liber decizia referitoare la numărul copiilor şi la timpul naşterii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei. Statul garantează neamestecul său în realizarea de câtre cetăţeni a dreptului la luarea libera a deciziei referitoare la reproducere”. Totodată, Legea ocrotirii sănătăţii le acordă femeilor „dreptul să-și hotărască personal problema maternităţii: (2) Operaţia de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuata până la sfârşitul primelor 12 săptămâni de sarcina numai în unităţi medico-sanitare publice”.

Mitropolia Moldovei publică periodic pe pagina sa electronică articole împotriva avorturilor. Într-un recent articol se menționează că „din păcate, zeci de mii de prunci sunt omorâți prin avort în fiecare an, între care țara noastră a pierdut și pierde în continuare nenumărate posibile genii sau sute și mii de oameni cu tărie spirituală şi intelectuală…”. Anual, în luna martie, în Chișinău este organizat Marșul pentru viață, un eveniment împotriva avorturilor, la care participă preoți și enoriași. Pe site-ul Mitropoliei este precizat că la aceste evenimente „sunt încurajate femeile și familiile din republică să dea naștere copiilor, să îi educe din perspectiva valorilor creștinești”.

Biserica împotriva femeilor necăsătorite

Reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei s-au manifestat destul de agresiv și împotriva femeilor necăsătorite sau care nu au copii, promovând astfel stereotipul că numai femeile care au soți și copii sunt „valide”. În anul 2016, un grup de preoţi, condus de episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel, îi îndemna pe oameni să nu voteze pentru Maia Sandu la alegerile prezidenţiale, întrucât ea ar fi „un pericol pentru biserică”. Episcopul Marchel şi-a exprimat atunci regretul că „Maia Sandu are peste 40 de ani şi încă nu e căsătorită şi nu are copii”. „Acest lucru ne îngrijorează, ne trezeşte multe întrebări. Declarăm că preşedinte trebuie să fie ales doar un creştin adevărat”, a declarat el. La trei ani de la acea declarație, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pronunțat o hotărâre definitivă în procesul de judecată intentat de Maia Sandu Episcopului de Bălți. Magistrații au decis că acesta a emis acuzații false și defăimătoare. „Prin aceste declaraţii facute la conferinţa de presă, pârâtul a instigat populaţia la ură şi discriminare faţă de candidata Maia Sandu, pornind de la statutul marital şi sexul feminin al ei”, se spune în hotărâre. Maia Sandu a solicitat achitarea sumei de 100.000 de lei pentru repararea prejudiciului adus onoarei și demnității și a accentuat în fața instanței că discursul episcopului „ Mai mult, discursul acestuia a incitat populaţia să revină la discuţii sexiste şi denigratoare faţă de femei, reducând acestora rolul de soţie şi mamă. Femeile necăsătorite şi femeile fără copii au fost afectate extrem de negativ de aceste declaraţii”.

Unii preoți din Georgia la fel limitează drepturile femeii. În interiorul bisericii ortodoxe georgiene, egalitatea de gen nu există, rolul femeii este redus la maternitatea, iar succesul și independența femeilor în afara familiei este „calea diavolului”. Astfel, unii preoți georgieni s-au opus împuternicirii femeilor în viața publică și politică, afirmând că ar trebui să se mulțumească cu misiunea lor principală – nașterea copiilor.

Ifact.ge

Această investigație a fost realizată cu sprijinul oferit de Journalismfund.eu