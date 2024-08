Dorul de casă și curajul de a pleca peste hotare: Povestea Annei Sandu

Anna Sandu, s-a născut în satul Racovăț, dar a copilărit în Slobozia-Vărăncău. Și-a continuat studiile la Colegiul de Medicină din Orhei. După absolvire a lucrat în calitate de asistentă medicală în capitală:

„Munceam în ture de noapte și lucram suplimentar la o clinică dentară privată, dar abia reușeam să acopăr cheltuielile pentru chirie și alte necesități. Am simțit nevoia să încerc ceva nou, să descopăr o altă țară, și așa am plecat pentru prima dată din Moldova”, mărturisește Anna.

În 2016 Anna a hotărât să emigreze în Italia, fiind motivată și de faptul că mama ei era deja stabilită în Grecia de mulți ani. Familia sa nu i-a influențat în nici un fel decizia. Astfel, aici, unde se afla și prietenul său, a găsit o nouă casă. Însă, începuturile nu au fost ușoare. Neștiind limba italiană, adaptarea a fost dificilă.

„La început, neștiind limba mi-a fost mai greu. Depășind această barieră a fost mult mai ușor, doar că a rămas frustrarea că nu am mai putut să lucrez în calitate de asistentă medicală, dar să pornesc de jos, muncind ca îngrijitoare de bătrâni sau să fac curățenie...”, povestește ea.

Cu toate acestea, Anna nu a renunțat la visul ei de a-și construi o viață mai bună. În prezent, ea lucrează la birou într-o companie care produce sisteme pentru economisirea energiei electrice.

În Italia, Anna a descoperit și o nouă pasiune – lucrul manual. „Hobby-ul meu este lucrul manual. Încă din anii studenției am îndrăgit croșetatul. Având o colegă care își croșeta haine și alte lucruri, am rugat-o să mă ajute și pe mine să-mi croșeteze o bluză. De aici a început aventura mea în lumea handmade: croșetat cu croșeta, cusut cu biser, tricotat, broderie etc. După un timp, am început să îndrăgesc și arta cusutului la mașină. Am început un curs de croitorie pe care nu am reușit să-l finalizez, pentru că am plecat în Italia, dar pasiunea pentru cusut a rămas. Așa că nu am stat mult pe gânduri și mi-am cumpărat o mașină de cusut pentru a exersa arta cusutului. Mă ajută și în prezent în diverse proiecte pe care le realizez. Pasiunea pentru broderie m-a determinat să achiziționez, cu câțiva ani în urmă, o mașină de brodat care mi-a devenit cea mai bună prietenă și care mă ajută să-mi transform visele în realitate, realizând diverse proiecte, atât pentru uz personal, cât și la comandă, pentru clienții mei.”, povestește ea. Astfel, hobby-ul ei s-a transformat într-o sursă de venit suplimentară.

Deși trăiește departe de casă, Anna nu a pierdut legătura cu rădăcinile sale. „E important să ne menținem tradițiile, chiar și într-o țară străină. Mențin legături cu diaspora și particip la evenimente culturale organizate de conaționali și chiar mi-am înscris fiica la cursuri de dans popular pentru a-i transmite cultura noastră”, explică Anna.

Dorul de casă o însoțește constant, dar Anna nu are un răspuns clar privind întoarcerea definitivă în Moldova. „Când revin acasă, îmi dau seama că nu aș putea face față, dacă rămân”, recunoaște ea.

Experiența Annei din străinătate nu i-a schimbat modul în care își privește țara natală, dar are câteva sfaturi pentru cei care intenționează să plece: „Cunoașterea limbii este esențială. Informarea despre cultura și oportunitățile din țara de destinație este, de asemenea, importantă. Iar dacă cunoști pe cineva acolo, adaptarea va fi mult mai ușoară.”.