Din 1 noiembrie, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene

Republica Moldova va deveni, din 1 noiembriem, membră a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Acesta reprezintă un instrument digital modern, care permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele membre ale Uniunii Europene, țările AELS și celelalte părți la Convenția privind regimul de tranzit comun, informează moldpres.md

Astfel, pentru a asigura conformitatea deplină a procedurilor naționale cu standardele europene, Serviciul Vamal a elaborat și aprobat Normele metodologice de prelucrare a declarației de tranzit, care va intra în vigoare la 1 noiembrie 2025.

Acest document reglementează o serie de ajustări tehnice și operaționale menite să asigure compatibilitatea deplină a proceselor vamale ale Republicii Moldova cu cerințele sistemului NCTS (P6). Printre principalele prevederi se numără: acordarea unui termen de trei zile titularului regimului pentru soluționarea discrepanțelor minore depistate; atribuirea automată a numărului de referință al mișcării (MRN), ceea ce eficientizează înregistrarea și urmărirea declarațiilor; anexarea obligatorie a documentelor însoțitoare (CMR, Invoice) la momentul depunerii declarației electronice; completarea și clarificarea procedurii de rezervă, pentru asigurarea continuității activității vamale în caz de indisponibilitate a sistemului informatic; automatizarea fluxului operațional la nivelul expeditorului agreat.

„Aplicarea NCTS marchează o etapă esențială în modernizarea sistemului vamal al Republicii Moldova. Ne conectăm la o rețea europeană comună, bazată pe digitalizare, transparență și cooperare, care va face procedurile mai rapide și mai sigure pentru toți participanții la comerțul internațional. Este o realizare instituțională importantă, ce confirmă direcția noastră fermă spre standarde europene și servicii vamale moderne, centrate pe eficiență și încredere”, a remarcat directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub.

Implementarea acestor norme reprezintă o etapă decisivă în procesul de aderare a Republicii Moldova la Convenția privind regimul de tranzit comun și la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, ambele având la bază principiile interoperabilității și digitalizării sistemului NCTS.