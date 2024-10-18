DFC и Microinvest укрепляют своё партнёрство кредитом в размере 30 миллионов долларов для поддержки предпринимательства в Молдове

Финансовая корпорация развития (DFC) и Microinvest начали сотрудничество для поддержки малых и средних предприятий в Молдове. Благодаря кредиту в размере 30 миллионов долларов, предоставленному DFC, данное сотрудничество будет направлено на оказание необходимых финансовых ресурсов местным бизнесам , стимулирование роста и содействие экономическому развитию, с особым акцентом на поддержку женщин в бизнесе.

Объединив усилия, Microinvest и DFC обязуются поддерживать предпринимателей в Молдове и способствовать долгосрочному экономическому и социальному успеху страны. Доступ к финансированию является ключевым фактором для роста бизнеса, особенно в развивающихся странах, где малые и средние предприятия (МСП) часто сталкиваются с ограниченными возможностями финансирования, и Молдова не является исключением. Предоставляя необходимые финансовые ресурсы, данное партнёрство помогает устранить этот разрыв, позволяя предпринимателям инвестировать в инновации, расширять свою деятельность и создавать рабочие места, тем самым способствуя устойчивому экономическому росту и улучшению благосостояния местных сообществ.

«DFC гордится тем, что поддерживает Microinvest в расширении доступа к финансированию для малых предприятий в Молдове. Эта сделка соответствует нашей цели – содействовать экономическому росту и улучшению доступа к финансам, а также помогать мобилизовать частный капитал для создания позитивного влияния на развитие сообществ по всей Молдове.» – Джастин Эндрюс, Исполняющий обязанности вице – президента DFC по малому бизнесу и финансовым услугам.

«Мы выражаем глубокую благодарность DFC за укрепление партнёрства с Microinvest и за предоставление финансирования в поддержку частного сектора Молдовы. Занимая 5 – е место по кредитному портфелю среди банков и небанковских организаций, Microinvest играет важную роль в поддержке местного бизнеса, а также физических лиц в Молдове. Предоставленное финансирование позволяет нам значительно усилить влияние, создавая дополнительные возможности для роста, устойчивости и дальнейшего успеха бизнес-сообществ Молдовы.» – Дмитрий Свинаренко, Исполнительный директор Microinvest.

Партнёрство между Microinvest и DFC является частью комплексной инициативы Democracy Delivers, направленной на поддержку экономического развития и укрепление демократических институтов на развивающихся рынках. Это сотрудничество соответствует целям инициативы, предоставляя необходимое финансирование для бизнеса в Молдове, особенно для малых и средних предприятий, что способствует стабильному экономическому прогрессу и повышению их устойчивости.

Финансовая корпорация развития (DFC) является правительственной организацией Соединённых Штатов, специализирующейся на финансировании развития. DFC сотрудничает в основном с частным сектором для финансирования решений наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в настоящее время. DFC инвестирует в различные секторы, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги. Инвестиции DFC соответствуют высоким стандартам и способствуют защите окружающей среды, прав человека и прав работников.