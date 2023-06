Detalii despre femeia ucisă în bătaie de propriul fiu, la Fălești. Tânărul și-a ucis mama cu o zi înainte să plece în vacanță / VIDEO

Locuitorii orașului Fălești au rămas îngroziți după ce au aflat de isprava unui tânăr de 34 de ani care și-a ucis cu cruzime propria mamă. Vecinii spun că nu-și pot reveni din starea de șoc de când au aflat despre crimă și presupun că băutura l-ar fi împins pe bărbat la acest pas, transmite tvn.md

Femeia a fost bătută de fiul ei chiar în propria casă. După incident aceasta a chemat un taxi și s-a dus la sora sa în satul Călinești, din raionul Fălești. Deoarece se simțea rău sora sa a chemat ambulanța. Medicii de la urgență au preluat femeia, pe drum spre spital, însă, acesta a decedat. Sora victimei a refuzat să vorbească cu presa despre cele întâmplate.

„Am vorbit de ajuns și la poliție și peste tot, nu mai am ce spune. La poliție am vorbit, am vorbit la toți.”

Femeia era de o cumsecădenie rară și mai bine de 20 de activa la o biserică din oraș.

„Ce pot să spun despre ea, săptămâna trecută am văzut-o mișcându-se pe stradă cu niște capre, ce mai are ea pe acolo, uite chiar mă emoționez. Nu cunosc pe nimeni din familia lor, ceea ce ne cunoaștem așa ca vecini, bună ziua, la revedere, știu că umbla la biserică.”

„Uneori venea cu fiul, uneori singură, fiul rar când venea, puțin discutam, ea cumpăra pâine. Era normală, liniștită, nu pot nimic să spun.”

Acest bărbat spune că fiul femeie consum alcool și era deseori agresiv cu oamenii din jur. Iar ieri pe la masă el a fost la biserica unde activa mama sa și a făcut scandal, după ce a stricat geamurile de la trapeza bisericii s-a făcut nevăzut.

„A venit era amețit, a cerut 5-10 lei să se ducă să bea, așa a fost, i-am zis să se ducă și să-și caute de treabă, el mi-a tras un pumn, mă doare și acum. Înainte de asta a fost aici și a stricat geamul, eu cu tanti Raia, Dumnezeu să o ierte, am venit aici și am făcut curat. El s-a dus acasă, mama lui, tanti Raia, Dumnezeu să o ierte tot a plecat acasă. Azi dimineața Constantin mi-a zis că Raia a murit, ea avea 60 și ceva de ani.”

Potrivit parohului bisericii femeia urma să plece astăzi într-o vacanță în Egipt, împreună cu fiul care a snopit-o în bătaie.

PETRU CARPINEANU, Parohul Bisericii din Fălești: „A fost starostele bisericii, adică eu sunt foarte mulțumi, în jur la 20 de ani a lucrat, foarte bine, foarte frumos, femeie cu credință mare, cu dragoste mare față de biserică. Trebuia să plece azi în Egipt, să se odihnească oleacă cu băiatul acesta.”

Medicii de la urgență nu au oferit detalii despre circumstanțele în care a decedat femeia.

„Numai la serviciul de presă. – Dar măcar să ne spuneți în ce stare a venit doamna? Numai la serviciul de presă, toate informațiile. Doamna în ambulanță am înțeles că a decedat, în drum spre Fălești? Nu comentez.”

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, iar fiul victimei a fost reținut pentru 72 de ore.