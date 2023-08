De la primar la sfânt, chipul unui ales local pictat alături de sfinți pe pereții unei biserici

Localnicii unei comune din județul Timiș, România, au ajuns să se roage la primar. Oamenii au rămas cu gura căscată, când au văzut că pe zidul bisericii din localitate, printre sfinți, a apărut și chipul edilului. Puse în fața faptului împlinit, autoritățile locale și fețele bisericești se încurcă în explicații.

Pictat, alături de mitropolitul Banatului, pe pereții noii biserici ortodoxe din locaitatea Tomnatic, județul Timiș, primarul Stoian Vasiu a fost „dat jos” și înlocuit cu persoane care simbolizează comunitatea locală.

Primarul spune că ștergerea picturii care îl înfățișează s-a realizat la insistențele sale. Cazul de la Tomnatic a fost făcut public de ziarul Renașterea Bănățeană, care a semnalat că, pe pereții noii biserici din localitate, a fost pictat, alături de mitropolitul Banatului Ioan Selejan, și primarul comunei, Stoian Vasiu.

„Așa este tradiția, așa se face, ctitorul bisericii se pictează în biserică. Noi, primăria și consiliul local, facem biserica, deci noi suntem ctitorii și noi suntem trecuți în biserică, așa se practică. Acestea sunt rânduielile bisericii, nu este voința mea, eu nu am vrut”, declara primarul din Tomnatic pentru Renașterea Bănățeană.

După apariția imaginilor în presă, primarul din Tomnatic a fost șters din pictură și înlocuit cu mai mulți cetățeni. „Nu e cineva anume. Sunt fețe imaginare, comunitatea locală”, a declarat primarul pentru „Adevărul”.

Ziarul local Renașterea Bănățeană a publicat o imagine din care reieșea că, înainte ca primarul să fie șters de tot din pictură, „fețele imaginare” erau pictate în jurul edilului.

Contactat de „Adevărul”, primarul din Tomnatic susține că, potrivit planului inițial, în pictură ar fi trebui să apară primarul și mai mulți „cetățeni”.

Edilul susține că înainte de realizarea picturii, reprezentanții Mitropoliei Banatului i-au spus că e nevoie să fie pictat în calitate de ctitor al noii biserici, alături de ierarh.

Primarul susține că „neavând studii teologice” a întrebat dacă e normal să fie pictat în biserică, iar oficialii BOR i-au dat asigurări că nu e nicio problemă.

„Am întrebat ce rol am eu dacă mi se face propunere să fiu pictat acolo. ‹Tu ești ctitorul bisericii›. Bun, dați-mi un exemplu unde mai este ceva similar ca să văd și eu. Exemplele mi s-au dat din istorie pentru că nu a mai făcut niciun primar o biserică de la temelie să fie ctitorită cap-coadă”, a declarat primarul din Tomnatic pentru „Adevărul”.

Edilul susține că pentru a fi convins de reprezentanții Bisericii să fie pictat i s-a dat exemplul lui Catedralei Mitropolitane din Timișoara „care a fost ctitorită de regele Carol al II-lea”. În realitate, ctitor al Catedralei Mitropolitane din Timișoara este considerat Regele Mihai.

Primarul susține că, după ce scandalul picturii care îl înfățișează a apărut în presă, a cerut să fie șters, fără să se mai consulte cu reprezentanții bisericii.

„Nu mai vreau circuri. Nu a fost ideea mea să fac chestia asta. Am pus să fie ștearsă pentru că nu vreau să îmi fie terfelit numele aiurea, pentru că am făcut un lucru bun pentru comunitatea mea. Mi s-a spus că asta este rânduiala Bisericii și am ascultat. Îmi asum greșeala de a asculta de cineva și de a nu face ceea ce vreau eu. Eu am făcut în comuna Tomnatic proiecte de milioane de euro, am făcut o comună europeană, nu am tăiat o panglică o dată. Nu avem nevoie de titulaturi. Eu sunt un primar de peste 90 la sută prin munca mea, prin ceea ce fac”, a declarat primarul din Tomnatic pentru „Adevărul”.

sursa : https://realitatea.md/stop-cadru-sfantul-primar-pictat-pe-peretii-bisericii-caz-adevarat-in-tara-vecina/