Dan Perciun: Examenele de absolvire a clasei a IX-a nu vor fi monitorizate video

Examenele de absolvire a clasei a IX-a din acest an nu vor fi supravegheate video – este anunțul făcut de ministrul Dan Perciun, care a precizat că monitorizarea va fi asigurată doar de asistenți delegați în sălile de examen.

Precizările sunt făcute în contextul unei controverse lansate de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a anunțat că nu va permite instalarea camerelor de supraveghere în școlile din capitală pe durata acestor examene, motivând că ar reprezenta un stres suplimentar pentru elevi și profesori, transmite stiri.md, cu referire la ipn.md.

Ministrul a clarificat însă că o astfel de intenție nici nu a existat. El a explicat că, la nivel național, evaluarea la finalul clasei a IX-a va fi supravegheată de asistenți desemnați de minister, nu prin echipamente video.

„Noi am menționat, de mult timp, că nu vorbim despre utilizarea camerelor video pentru examenele de clasa IX-a. Am avut un întreg proces de pilotare anul trecut, în cadrul campaniei „Fii onest”, când am avut asistenți delegați din partea Ministerului Educației, care au asistat în ziua examenelor în opt raioane. În acest an extindem această experiență la nivelul întregii țări”, a declarat Dan Perciun în cadrul unei emisiuni.

Referindu-se la situația din Chișinău, ministrul a precizat că inițiativa de a instala camere video în unele instituții a aparținut autorităților municipale, nu ministerului.

„În Chișinău, printr-o decizie a Comisiei municipale de examene, o comisie constituită de către Direcția educație Chișinău, au decis să utilizeze camere video din proprie inițiativă. Pe noi doar ne-au informat. Primarul general se pare că a descoperit că a existat o asemenea decizie a propriilor subordonați. Pe noi ne-a mirat această inițiativă, dar ea a venit la inițiativa Chișinăului”, a subliniat Dan Perciun.

În același timp, ministrul a precizat că examenele de Bacalaureat vor rămâne sub monitorizare video, măsură menită să asigure corectitudinea și transparența procesului de evaluare.