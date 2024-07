Cum să evităm consecințele caniculei și să păstrăm sănătatea

Sfaturi utile de la DSE

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat în zilele următoare, în Republica Moldova se vor înregistra temperaturi caniculare, cu temperaturi maximă a aerului de +33oC, care ne pot afecta grav starea de sănătate.

Canicula sau valul de căldură se poate defini: ca o perioadă prelungită de vreme excesiv de caldă, cu depășirea temperaturii maxime din cinci zile consecutive cu 5-10°C a temperaturii maxime normale a regiunii date și care se manifestă în perioada caldă a anului. În Republica Moldova, ca și în alte regiuni, în ultimele decenii periodicitatea și intensitatea valurilor de căldură au devenit mai exprimate și au o durată mai extinsă, maximele de temperatură au devenit mai înalte, instalându-se valuri de căldură cu maxime de peste 30°C, menținându-se stabil câte 10-20 de zile.

Vremea caniculară poate afecta grav starea sănătății, constituind adesea factori agresivi care dereglează întregul echilibru al organismului, declanșând la multe persoane stări de stres, astenie fizică și nervoasă, migrene, moleșeală, insomnii, surmenaj fizic și intelectual, leșin, deshidratare, oboseală generală, arsuri etc. Orice extremă stresează organismul, care nu se poate adapta situației. Căldura este mai greu de suportat în primele zile de caniculă, pentru că organismul nu este obișnuit cu temperaturile ridicate; dacă sunt temperaturi ridicate atât ziua, cit și noaptea pentru mai mule zile consecutiv; când umiditatea aerului este ridicată.

Efectele acute și cronice asupra sănătății a radiației solare directe sunt: arsuri locale ale pielii, mai întâi pe umeri și nas, urmate de febră, amețeli, frisoane, dureri de cap, bătăi frecvente de inimă, greață, vomă și în cazuri grave – pierderea cunoștinței. Apariția arsurilor care se manifestă prin înroșirea pielii, conduce la scăderea nivelului de protecție a organismului la diferiți agenți patogeni, sporește riscul infectării cu viruși, bacterii, etc. Cei mai sensibili la razele solare sunt copiii până la vârsta de 15 ani, persoanele de vârstă înaintată, precum și persoanele care suferă de maladii cardiovasculare, în special cei cu hipertensiune. Bebelușii până la un an categoric nu trebuie să fie supuși razelor solare. Cu temperaturile înalte se produce o creștere excesivă a transpirației, care are rol de regulator termic și împiedică astfel supraîncălzirea corpului. Odată cu apa, organismul mai pierde și săruri minerale și vitamine (mai ales pe cele solubile), antrenând astfel multe consecințe negative a proceselor fiziologice. În acest caz, poate apărea astenia fizică, precum și perturbări ale proceselor metabolice sau o intensificare a simptomatologiei în cazul unor boli cronice (hipertensiune arterială, boli cardiovasculare, etc.). În această perioadă, e mare probabilitatea ca să se majoreze numărul de cazuri de insult, infarct miocardic, etc. De asemenea, canicula poate genera crampe, șoc hipertermic, stări de epuizare. Crampele de căldură apar la nivelul abdomenului, brațelor, membrelor inferioare, mai ales în caz de transpirație abundentă. Dacă aceste crampe durează mai mult de o ora este necesară consultarea medicului. Epuizarea provocată de caniculă apare după câteva zile și se manifestă prin somnolență, senzație de slăbiciune și oboseală, somn agitat sau insomnie.

Recomandări generale pentru comportamentul populației sunt: De a evita pe cât posibil la expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18. De a purta pălării de soare, haine cu mâneca lungă, din fibre naturale, de culori deschise. De a preveni pierderile de apă și substanțe minerale prin consumarea a cel puțin 1,5 – 2,5 litri de lichide pe zi, constând din sucuri naturale, apă minerală, care nu vor fi consumate prea reci. Se mai recomandă de a consuma infuzii (ceaiuri) la temperatura camerei din mușețel, sunătoare, urzici (dispare senzația de sete). În afară de lichidele propriu-zise se recomandă consumul cât mai mult al fructelor și legumelor proaspete (mai ales crude), ca fiind o sursă importantă de vitamine și substanțe minerale importante organismului în timpul caniculei, de asemenea, dispare senzația de sete continuă, datorita efectului treptat de eliberare a apei din produsele vegetale. Alimentația trebuie să fie variată și preferabil de a se consuma alimente ușoare și proaspete, cu valoare calorica mică, evitând pe cât posibil alimentele bogate în grăsimi. De evitat consumul băuturilor alcoolice, chiar și a berii, de cafea și a băuturilor foarte reci. De evitat eforturile fizice susținute în perioada zilei, când temperatura atinge valorile maxime. De a face dușuri frecvente cu apă la temperatura moderată. Da a purta ochelari de soare.

În locuințe: De reglat aparatul pentru aerul condiționat, astfel, încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura din exterior. Ventilatoarele nu trebuie folosite, dacă temperatura aerului depășește 32 grade C. Pentru a limita efectele caniculei, ferestrele expuse la soare trebuie închise, iar jaluzelele sau draperiile trase. Ferestrele vor rămâne închise, în timp ce temperatura exterioară este mai mare decât cea din locuință și vor fi deschise seara târziu, noaptea și dimineața. De asemenea, pentru a reduce temperatura din casă este bine ca lumina artificială sa fie menținută la intensitate scăzută și aparatele electrocasnice să fie utilizate pentru perioade mai scurte.

Pentru copii și familiile lor: De a da copilului să consume cât mai des lichide proaspete, chiar dacă acesta nu le cere. Niciodată copilul nu trebuie lăsat fără supraveghere, chiar pentru perioade scurte de timp, în mașini sau în încăperi prost ventilate. De a avea permanent rezerve de apă în cantități suficiente, în cazul unei deplasări. De a evita plimbările copilului până la un an în perioada de caniculă. Nu se recomandă scăldatul în apă rece. Îmbrăcămintea copilului trebuie să fie din fibre naturale, de culoare deschisă. În instituțiile pentru copii, activitățile se vor organiza în pavilioane, evitând acțiunea directă a radiației solare. Alimentarea copiilor va include legume, fructe, sucuri naturale și decocturi din plante.

Eugeniu DOGA, Șef SP al DSE Soroca, maior al s/i E