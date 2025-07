Cum să ai apa clară în piscină

O postare aparent banală, făcută de un român pe un grup de Facebook dedicat posesorilor de piscine, a stârnit valuri de comentarii și sfaturi utile, semn că problema întreținerii apei în piscină este una comună în sezonul cald.

„Salut grup! Doar ce am achiziționat această piscină, are 4,57 m și 1,22 înălțime și nu știu ce să folosesc să o mențin curată și cristalină. Din prima zi când am băgat apă, s-a înverzit și s-a umplut de mizerie și gângănii”, a scris bărbatul pe rețeaua socială, cerând ajutorul comunității.